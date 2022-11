Todas las crónicas de Regional Preferente grupo 3: Empate sin goles entre Quinto y Belchite

QUINTO 0-0 BELCHITE 97

Quinto: Mallor, Domingo, Jorge Usón, Bes, Budría, Blasco, Pérez (Isaac, 69), Carlos Usón (Ángel Úbeda, 89), Balfagón (David Úbeda, 46), Eduardo (Anglés, 69) y Latapia (Cirac, 77).

Belchite 97: David, Rodríguez, Candau (Álvarez, 83), Rey, Cabrero, Tolo, Ambroj (Alloza, 46), Elías, Gonzalvo, Alfonso (Carbo, 83) y Diego (Nieto, 58).

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó al local Bes y al visitante Cabrero.

Comentario: El Quinto y el Belchite protagonizaron un duelo muy disputado en el que ninguno de los dos conjuntos aprovechó sus ocasiones, quedando el empate inicial intacto. No obstante, el Belchite pudo haber inaugurado el marcador en la primera mitad con un remate a bocajarro que Mallor consiguió despejar. El Quinto, por su parte, tuvo la mejor oportunidad en el segundo tiempo en las botas de Úbeda, pero el 0-0 quedó inalterable durante los noventa minutos. GINER TORRERO 0-3 ESCALERILLAS

Giner Torrero: Héctor, Salcedo, Idriss, Iker, Sergio (Diallo, 65), Darío (Pedro, 78), Cuartero, Juan (Frías, 46), Lera, Palomino y Hernández (Soro, 78).

Escalerillas: Lorente, Lander, Álvaro, Campos, Fron (Pablo, 46), Roche (Rojas, 89), Varela, Gilson (Sánchez, 85), Martín, Jorge (García, 85) y Borja (Burillo, 89)

Goles: 0-1, min. 1: Borja. 0-2, min. 30: Fron. 0-3, min. 88: Borja.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Soro, Frías; Fron y Campos.

Comentario: El Escalerillas se llevó los tres puntos en un partido donde fueron muy superiores. El equipo local propuso fútbol, pero no estuvo acertado en los metros finales, a diferencia de un Escalerillas que sí lo estuvo y le sirvió para llevarse los tres puntos. En el primer minuto los visitantes se adelantaron tras un disparo que no pudo detener Héctor y se pusieron por delante. Los locales dispusieron de ocasiones que el meta rival evitó. Cuando se llegaba a la media hora, Fron puso tierra de por medio. En el segundo tiempo se mantuvo la tónica general, con un Escalerillas replegado que sin embargo marcó el tercero a la contra. SAN AGUSTÍN 3-4 ANDORRA

San Agustín: Pérez, Edo, Borruel, París, Fonseca (Rubio, 56), Ortiga, Omeñat (Orozco, 56), Planas, Ordovás, Navarro (Cegoñino, 82) y José (Názar, 56).

Andorra: Ortiz, Barrachina, Molina, Ávila (Días, 74), Mombiela, Tomás, Cubero, Gimnasio, Esteban (Hanib, 56), Choren y Negredo.

Goles: 0-1, min. 2: Negredo. 0-2, min. 12: Esteban. 1-2, min. 40: París. 1-3, min. 43: Negredo. 1-4, min. 54: Choren. 2-4, min. 68: Rubio. 3-4, min. 78: Ortiga.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a José, Borruel, París; Esteban, Ávila, Habib y Cubero. Expulsó por doble amarilla al local Cegoñino (84’).

Comentario: El Andorra se llevó los tres puntos en un partido con gran protagonismo de los jugadores de ataque. Los andorranos se adelantaron con un disparo lejano aunque ya habían avisado con un lanzamiento al palo. Sin darle tiempo a los locales para reponerse, Esteban puso tierra de por medio. Los locales fueron mejorando con el paso de los minutos y en el 40 aprovecharon un rechace para recortar diferencias, Sin embargo, antes del descanso el Andorra se adelantó en un córner. En la segunda parte la dinámica se mantuvo y Choren logró el cuarto con un remate desde el segundo palo. En la recta final los locales estuvieron más efectivos de cara a gol y marcaron dos tantos que les metieron de lleno en el partido aunque el Andorra amarró la victoria con una buena labor defensiva.

ALCORISA 2-1 CALAMOCHA ‘B’

Alcorisa: Blanco, Naica, Guía (Oliete, 66), Larraz (José Manuel, 66), Vidal ,Sinera (Peralta, 76), Villanueva, Cepeda (Lucano, 81), Moreno, Hernández (Torcal, 46) y Riola.

Calamocha B: Saz, Gimeno (Cristian, 46), Domingo, Pop (Pina, 60), Bogado (Rodrigo, 79), Hicham (Bilal, 74), Nour, Bureta, Ismael, Bruna y Catalán (Pellejero, 60).

Goles: 1-0, min. 6: Cepeda. 2-0, min. 29: Sinera. 2-1, min. 60: Bruna.

Árbitro: González García. Amonestó a Guía, Cepeda, Torcal, Vidal; Bogado y Catalán.

Comentario: El Alcorisa se impuso al Calamocha con una gran primera parte y un buen control del juego en la segunda. Cepeda adelantó a los locales en la primera llegada al área, al estar bien ubicado en el segundo palo y aprovechar un pase que llegó después de rebotar en un defensa. El Alcorisa siguió buscando balones profundos y de esta manera terminó materializando el 2-0 por el medio. Los locales fueron muy superiores en la primera parte y estuvieron cerca en otro par de acciones de ampliar la renta. No fue así y quien sí aprovechó su llegada fue el filial del Calamocha por medio de Bruna, en un fallo defensivo del Alcorisa donde se quedó un balón muerto en el área que no fueron capaces de despejar. Los locales tuvieron opción de ampliar la renta con varios mano a mano que no aprovecharon, de manera que el marcador se quedó con el 2-1.

HERRERA 0-4 ALCAÑIZ

Herrera: Lázaro, Meavilla (Rodrigo, 65), Manuel, Carlos (Jaime, 55), Delgado (Ruiz, 55), Alimou, Suárez, Maqueda, Iñigo, Val y Crespo.

Alcañiz: Sanz, Muniesa, Escuin (Moreno, 70), Carbó (Tello, 63), Cardiel, Javier (Moha, 77), Molina, Soler, Isern, Juárez (Bagán, 70) y César (David, 77).

Goles: 0-1, min. 14: Javier. 0-2, min. 49: César. 0-3, min. 52; Javier. 0-4, min. 86: David.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a los locales Crespo y Suárez. Expulsó por roja directa al visitante Soler (89’).

Comentario: El Alcañiz se llevó los tres puntos en su visita al campo del Herrera en un partido donde fueron superiores de principio a fin. En un saque de esquina los visitantes hicieron el 0-1 y dominaron con comodidad todo el partido. En la segunda parte siguieron manejando el partido y en una prolongación marcaron el segundo. Martín en un centro amplió distancias y en un balón al espacio Lacueva cerró la goleada. Los jugadores de Rafa Gracia no dieron opción a un Herrera muy superado.

DELICIAS 0-1 ATLÉTICO TERUEL

Delicias: Loras, Jiménez, David (Marzo, 44), Raúl, Nguema (Luis, 73), Oliete, Pina, Tabuenca (Alejandro, 61), Gran (Barquín, 73), Badías (Burriel, 61) y Axel.

At. Teruel: Valero, Úbeda, Estop, Hortúa, Sánchez (Marc, 76), Hernández, Orriols (Coves, 65), Ferrer, Bellosta (Bielsa, 65), Andrés (Fuertes, 76) y Belenchón.

Goles: 0-1, min. 83: Belenchón.

Árbitro: Medel Vicente. Amonestó a David, Raúl, Nguema, Oliete, Loras; Andrés, Ferrer, Bielsa y Marc.

Comentario: El Delicias fue derrotado en casa por el Teruel en un partido donde los locales no supieron imponer su estilo de juego y fruto de ello la primera mitad fue tremendamente igualada. En la segunda parte, los turolenses fueron mejorando con el paso de los minutos y en un pase al espacio Belenchón puso el único tanto del partido. El Delicias solo supo generar peligro en acciones a balón parado.

CELLA 0-2 FUENTES

Cella: Soriano, Blasco, Argiles, Martín, Esteban (Garfella, 60), García (Javier Sánchez, 60), Lanzuela, Enguita, Cercos (Rodrigo, 72), Raúl Sánchez y Vivas (Royo, 60).

Fuentes: Martín, Latorre, Salvador, Briz (Roche, 63), Casaló (Coll, 80), Óscar (Esteban, 83), Goez, Requeno (Molinero, 83), Isaac (Solans, 63), Rubio y Asensio.

Goles: 0-1, min. 50: Cercos, en propia meta. 0-2, min. 52: Asensio.

Árbitro: Martín González. Amonestó a Sánchez, Rodrigo; a Casaló.

Comentario: El CD Fuentes se impuso con claridad en el municipal El Carro de Cella, en un choque en el que llevaron la iniciativa. En la primera parte, Casaló y Óscar tuvieron en sus botas las primeras oportunidades, pero sus remates se marcharon alto. En el minuto 36, Casaló se topó con el palo, y acto seguido, el remate de Óscar fue repelido por el guardameta Soriano. En la última de la primera parte, Salvador tuvo un gran acercamiento que se marchó alto. Nada más empezar la segunda parte, un lanzamiento del Fuentes rebotó en Cercos con el infortunio para el Cella de que se introdujo en su propia portería. Asensio hizo el segundo en la siguiente acción y a partir de entonces el partido bajó enteros en intensidad. El Cella, eso si, tiró al larguero a falta de 20 minutos en la ocasión de mayor peligro para los locales. El Fuentes no sufrió más apuros y supo administrar su renta hasta el final.