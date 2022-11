El Utebo cae en los penaltis ante el Mérida y se queda a un paso de clasificarse en la Copa del Rey

El Utebo soñó hasta el último instante, incluida la tanda de los penaltis, pero en la lotería desde los 11 metros la eliminatoria se la llevó la Agrupación Deportiva Mérida en Santa Ana. El Mérida empezó llevando la iniciativa ante un Utebo bien ordenado que buscaba en largo la cabeza de Berto Rosas, quien poco podía hacer ante toda la zaga visitante. El equipo extremeño fue capaz de ejercer una alta presión tras pérdida y fruto de este empuje, suyas fueron las primeras ocasiones. Carlos Cinta probó el primer disparo desde fuera del área que se marchó desviado, mientras que poco después fue Guille quien metió su pie de forma providencial en un saque de esquina tras el que se quedó el balón muerto en el área pequeña. Eso sí, a la siguiente, el equipo de Juanma Barrero no perdonó. Erik cabeceó de forma contundente un buen centro servido por Álvaro Ramón al botar una falta a cuarenta metros de la portería.

Sin embargo, el gol no amedrentó a los locales, ni mucho menos. Dani Suárez levantó a la grada con un intento de chilena que se marchó fuera por muy poco, en lo que fue el primer aviso de los pupilos de Juan Carlos Beltrán. La ambición de buscar el balón de hombres como Cambil o Jona, permitió al Utebo recuperar un balón y en una contra de libro, Berto Rosas encaró en el mano a mano al guardameta Palomares y le batió apuntando a su palo largo. La grada se venía arriba y se escuchó de forma rotunda el “Utebo, Utebo, Utebo” para espolear a los suyos.

El Mérida no bajó sus brazos, aunque Guille se hizo grande en un mano a mano ante Lolo Pla en una acción que estaba invalidada por fuera de juego. El partido entró en una fase más bronca, que se saldó con tarjeta amarilla para tres jugadores del Mérida, aunque tampoco se produjeron acciones de excesivo peligro, pero sí una mayor cantidad de protestas. Alvira estuvo providencial para obstruir un lanzamiento del Mérida desde dentro del área en la que fue la última oportunidad de peligro en la primera parte.

Al poco de empezar la segunda parte, llegó el éxtasis a Santa Ana con el gol de Jona. En una jugada en la que el Mérida estuvo muy impreciso para despejar, el Utebo metió en varias ocasiones el balón en la frontal del área y en una de estas acciones, Jona disparó y se encontró la fortuna de que su disparo impactó en Nacho González y desvió la trayectoria para el infortunio de Palomares.

Juanma Barrero movió su banquillo y dio entrada de golpe a Sandoval, Larrubia y Busi. Akito fue uno de los sustituidos, lo que en parte fue un alivio para los locales, dado que estaba siendo uno de los más protagonistas de su equipo. Busi y Sandoval no tardaron en conectar entre sí, aunque Marín y Garcés se mostraron sólidos a la hora de cortar las acometidas del rival. Nando Copete obligó a Guille a brillar en un lanzamiento de falta donde el meta del Utebo sacó la manopla para evitar el gol. Sandoval aglutinó el protagonismo del Mérida, convirtiéndose en todo un quebradero de cabeza para pararle. Los extremeños lograron convertir un gol en una acción que quedó invalidada puesto que el colegiado Irurtzun Artola todavía no había autorizado que el balón se pusiera en juego. Sin embargo, el empate no tardó en llegar. Sandoval volvió a advertir desde la banda con un lanzamiento que se marchó, y a la siguiente, puso un endiablado balón a la derecha de Guille con un latigazo frente al que no pudo hacer nada el metal local pese a su gran estirada en el 72'. Dani Suárez reactivó al Utebo a la salida de un córner, en una jugada de estrategia, pero su remate se marchó alto. El último cuarto de hora fue un intercambio de golpes constantes, donde cualquiera pudo marcar. Erik tuvo la más clara para el Mérida, con un cabezazo tras centro de Álvaro Ramón que causó el efecto óptico de ser gol en ciertas partes del campo. Por parte del Utebo, tanto Dani Suárez como Meseguer probaron a Pomareta, el primero con un potente disparo en una posición esquinada; y Meseguer le pegó en una acción en la que llegó desfondado y sin apenas fuerza. Lo volvió a intentar Dani Suárez con una carrera por banda derecha, pero se llegó a la prórroga.

El Mérida actuó con una marcha más que el Utebo en el cuarto de hora final

El paso de los minutos hizo mella y la claridad de ideas en ambos equipos se había difuminado. Artiles le metió un pase de la muerte prodigioso para que Carlos Cinta empujara en línea de gol nada más empezar la primera parte de la prórroga, pero ahí se tiró al suelo Garcés de forma providencial para evitar el tanto visitante. El tramo final de la primera parte fue un ‘frontón’, con mucho balón áreo, poco control y Diego Suárez siendo objeto de varios golpes. El partido se calentó sobremanera -especialmente entre Machote y Bonaque- y con un tiro lejano de Busi que detuvo Guille concluyó la primera parte.

El Mérida actuó con una marcha más que el Utebo en el cuarto de hora final. Sandoval marcaba diferencias y dispuso de un potente disparo al que Guille respondió con un paradón lanzándose hacia su derecha a ras de suelo. En el otro área, los hombres de Beltrán buscaban a la desesperada a Darius, ante la permisividad arbitral con los impactos que recibía. Nando Copete tuvo una ocasión clarísima en el tiempo de prolongación para evitar la tanda de penaltis. Su disparo, tras empalar un balón rebotado por la zaga local desde la frontal del área pequeña, se marchó alto por muy poco. Una vez en la tanda de penaltis, los fallos de Diego Suárez y Garcés en el segundo y tercer lanzamiento respectivamente no se pudieron remediar. Pese a que Guille le detuvo un penalti a Carlos Cinta, el tanto de Artiles decantó la eliminatoria para los emeritenses.

PENALTIS

Rosas (Utebo): gol

Bonaque (Mérida): gol

Diego Suárez (Utebo): fallo

Larrubia (Mérida): gol

Garcés (Utebo): falla

Nacho González (Mérida): gol

Mallada (Utebo): gol

Carlos Cinta (Mérida): falla

Meseguer (Utebo): gol

Artiles (Mérida): gol

Ficha técnica:

Utebo: Guille, Alvira (Mallada, 110), Meseguer, Pomareta (Machote 77), Dani Suárez (Darius, 110), Marín (Yus, 96), Jona (Diego Suarez, 77), Cambil, Garcés, Berto y Toni Pérez (David Martínez, 121)

Mérida: Palomares, Bonaque, Erik, Lolo Pla (Larrubia, 73), Acosta (Copete, 60), Cinta, Akito (Sandoval, 60) Viñuela (Busi, 60), Nacho González, Álvaro Ramón y Artiles

Goles: 0-1 min. 13: Erik, 1-1 min. 17: Berto Rosas, 2-1 min. 47: Jona, 2-2 min. 72: Sandoval.

Árbitro: Irurtzun Artola. Amonestó a Toni, Rosas; Nacho González, Artiles, Acosta,