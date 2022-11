Todas las crónicas del grupo 3 de Regional Preferente: Un doblete de Alfonso da la victoria al Belchite frente al Escalerillas

Belchite 97: David, Rodríguez, Candau, Rey, Ambroj (Hugo, 70), Alfonso (Patrick, 89), Diego (Bailo, 80), Elías (Álvarez, 90), Tolo, Cabrero y Alloza (Carbó, 90).

Escalerillas: Lorente, Ballestero, Campos, Roche, Pablo, Gilson (Fron, 66), Borja, Varela (Pellejero, 81), Joel (Jorge, 66), Pina (Crespo, 81) y Martín (Rojas, 81).

Goles: 1-0, min. 73: Alfonso. 2-0, min. 89: Alfonso.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Cabrero; Ballestero, Pina, Roche y Pablo (2), expulsado en el 79’.

Comentario: El Belchite y el Escalerillas protagonizaron un partido igualado en el que los locales dispusieron de las mejores ocasiones. En una primera mitad equilibrada Alloza dispuso de la oportunidad más clara para que el Belchite se adelantara antes de tiempo con un cabezazo a bocajarro que se marchó desviado. Tras el paso por vestuarios los locales siguieron buscando el primer gol, que llegó en el minuto 73 gracias a un rechace que Alfonso aprovechó para batir a Lorente. El dominio del Belchite fue a más y se acrecentó tras la expulsión de Pablo, limitándose las posibilidades de remontar del Escalerillas. Los pupilos de Carlos Collados tuvieron oportunidades para dejar sentenciado el encuentro, pero hubo que esperar al último minuto para que volviera a aparecer Alfonso y que el 2-0 subiera al electrónico.

GINER TORRERO 1-2 ANDORRA

Giner Torrero: Víctor, Salcedo, Floría (Rico, 68), Orga, Sergio, Darío, Gabriel, Juan (Tejedor, 58), Torres (Frías, 58), Palomino y Francisco (Diakite, 46)(Lera, 68).

Andorra: Ordovás, Díez, Molina, Marco (Donoso, 62), Montañés (Ávila, 62), Negredo (Mombiela, 87), Mario (Esteban, 87), Aarón (Barrachina, 21), Cubero, Tomás y Lahoz

Goles: 0-1, min. 4: Marco. 1-1, min. 10: palomino. 1-2, min. 44: Montañés

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Frías; Montañés, Ordovás y Donoso. Expulsó por roja directa al visitante Donoso (89’).

Comentario: Victoria a domicilio del Andorra en el campo del Giner Torrero. Los locales comenzaron bajos de intensidad y el equipo turolense aprovechó un pase a la espalda de la defensa para adelantarse aprovechando la poca contundencia de la zaga local. Con el paso de los minutos ambos equipos alternaron el dominio del balón hasta que en una falta lateral Juan Palomino anotó con un disparo directo. Desde el gol, el partido perdió parte del orden y ambos equipos tuvieron acercamientos pero no claros. Montañés marcó para el Andorra, con algo de fortuna tras desviar un defensor su disparo, el 2-1. En la segunda parte, el dominio local fue evidente, con numerosas llegadas claras, la que más un disparo cruzado y un remate de cabeza. Los turolenses no inquietaron tras el descanso, aunque su efectividad en el primer tiempo les permitió llevarse a Andorra los tres puntos.

QUINTO 3-2 CALAMOCHA B

Quinto: Mallor, Domingo (Balfgón, 55), Jorge, Bes, Budria, Giménez (Bielsa, 73), Carlos, Gutiérrez, Berdún (Úbeda, 87), Anglés (Cirac, 55) y Úbeda.

Calamocha B: Saz, Gimeno, Domingo, Bogado, Adid, Bureta, Catalán (López, 68), Pellejero (Domingo, 48), Domínguez (Bernandos, 54), Bruna y Bernad(Nour, 54).

Goles: 1-0, min. 12: Anglés. 1-1, min. 42: Bruna. 2-1, min. 51: Berdún. 3-1, min. 71: Berdún. 3-2, min,. 78: Nour.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Domingo, Gutiérrez; Bruna, Catalán y Nour

Comentario: El Quinto se llevó los tres puntos ante el Calamocha en un partido intenso y dominado por los locales. El cuadro de Sergio Pérez entró muy bien al choque y se adelantó con un remate desde el segundo palo. El Calamocha fue mejorando y poco antes del final del primer tiempo anotó el empate con un remate de cabeza. En la segunda parte, los locales acumularon llegadas y en una de ellas anotaron el segundo. Berdún culminó una acción individual de Balfagón para ampliar diferencias. Pese a ello, el Calamocha no se rindió y recortó distancias con una buena acción.

SAN AGUSTÍN 2-1 ALCAÑIZ

San Agustín: Pérez, Sarmiento (Ordovás, 59), Edo, Borruel, Ortiga (Navarro, 73), García (Fonseca, 80), Planas, Omeñat (Orozco, 59), Duque, Peguero (Navarro, 80) y París.

Alcañiz: Sanz, Carbo (Lacueva, 79), García(Tello, 71), Bouayadi, Moreno (Juárez, 62), Pellicer (Martín, 71), Bagán (Escuín, 62), Isern, Soler, Molina y Cardiel.

Goles: 1-0, min. 19: García. 2-0, min. 76: Navarro. 2-1, min. 83: Escuín.

Árbitro: Núñez Masía. Amonestó a Sarmiento, Peguer; Escuín, Soler, Hernández y Bouayadi. Expulsó al local Duque (89’).

Comentario: El San Agustín se llevó su primera victoria y los tres puntos ante el Alcañiz en un partido donde la primera parte fue muy igualada, con constantes interrupciones y una elevada intensidad. Sin embargo, fue el San Agustín el que se adelantó con un disparo desde el centro del campo. En la segunda parte se mantuvo la tónica general, con un San Agustín que volvió a marcar al contragolpe pero los alcañizanos recortaron distancias con un disparo desde la frontal. Los locales resistieron un prolongado descuento y certificaron su primera victoria.

ALCORISA 1-1 ATLÉTICO TERUEL

Alcorisa: Cisse, Naica (Plana, 27), Oliete, Riola, Fernández (Torcal, 62), Hernández (Sinera, 72), Moreno (Acedo, 72), Cepeda, Villanueva (Ocampo, 62), Vidal y Larraz.

At. Teruel: Valero, Ubeda, Beltrán (Bellosta, 46), Escobar (Orriols, 67), Estop, Belenchón, Clavo (Coves, 46), Ferrer, Hernández, Sánchez y Hortua.

Goles: 1-0, min. 8: Fernández. 1-1, min. 87: Belenchón, de penalti.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Fernández, Plana y Sinera; Estop y Ferrer.

Comentario: El Alcorisa se repartió los puntos contra el Teruel en un partido dominado con claridad por parte de los locales, que se adelantaron con un disparo desde fuera del área. El Teruel se mantuvo replegado y los locales dispusieron de numerosas ocasiones de gol. En la segunda parte, los locales se mostraron poco acertados de cara a gol y en los últimos instantes el colegiado señaló penalti en favor del Teruel que lo aprovechó para llevarse un punto de Alcorisa.

HERRERA 2-2 FUENTES

Herrera: Lázaro, Mayor, Ruiz (Meavilla, 66), Crespo, Val, Martínez (Rodrigo, 66), Íñigo, Suárez (Pérez, 89), Maqueda, Niabaly (Barahona, 66) y Serbán.

Fuentes: León, López, Salvador, Casalo, Góez, Martínez (Esteban, 74), Requeno (Molinero, 87), Isaac, Garín (Coll, 70), Rubio y Asensio (Gutiérrez, 46).

Goles: 1-0, min. 19: Crespo. 2-0, min. 31: Crespo, de penalti. 2-1, min. 55: Isaac. 2-2, min. 59: Gutiérrez.

Árbitro: González García. Amonestó a Niabaly, Ruiz, Mayor, Meavilla; Asensio y Góez. Expulsó al visitante Garín por roja directa.

Comentario: El Herrera se repartió los puntos con el Fuentes en un partido donde los locales fueron muy superiores en el primer tiempo. Crespo los adelantó culminando una buena jugada y él mismo amplió diferencias desde el punto de penalti en el minuto 31. En la segunda parte, el Fuentes dio un paso al frente y el encuentro se equilibró. En una transición rápida, Isaac aprovechó un pase atrás para recortar distancias e instantes después los visitantes empataron desde los once metros. En la recta final el colegiado anuló un tanto a los locales.

DELICIAS 4-2 CELLA

Delicias: Beltrán, Jiménez, David (Millán, 9)(Tabuenca, 46), Raúl, Nguema, Axel, Alejandro (Gran, 60), Marzo (Badías, 60), Oliete, Pina (Paul, 76) y Moreno.

Cella: Ferrer, Ignacio, Argilés, Martín, Royo, Esteban (García, 73), Sergio, Gascón, Enguita, Cercos (Garfella, 73) y Vivas (Lanzuela, 58).

Goles: 1-0, min. 7: Pina. 1-1, min. 14: Gascón. 2-1, min. 68: Badías. 3-1, min. 77: Badías. 3-2, min. 80: Martín. 4-2, min. 89: Axel.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Moreno, Marzo; Ignacio, Enguita, Fernando y Royo.

Comentario: El Delicias ganó con solvencia al Cella en un partido en el que se pudo ver dos estilos de juego muy distintos: mientras que los locales explotaron al máximo su verticalidad, los visitantes optaron por salir jugando desde atrás. El Delicias no tardó en ponerse por delante por mediación de Pina, pero la reacción del Cella no se hizo de rogar y Gascón no tardó en devolver el equilibrio al marcador. Aunque los locales dispusieron de numerosas ocasiones de gol, se llegó al tiempo de descanso con el resultado de 1-1.

El segundo tiempo empezó con la misma tónica, teniendo el Delicias las mejores ocasiones. Los cambios que aplicó Íñigo Garriga dieron su fruto y Badías volvió a poner por delante en el marcador a los locales. Minutos más tarde reapareció para doblar la ventaja del Delicias. Martín recortó distancias a favor del Cella, pero Axel, en el minuto 89, anotó el definitivo 4-2.