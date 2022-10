El punto de penalti sentencia al Deportivo Aragón contra el Terrassa

El Deportivo Aragón no pudo sumar su segunda victoria consecutiva y perdió por la mínima en su visita al Terrassa en el Municipal Ca n’ Anglada, perdiendo así una buena oportunidad de salir de la zona de descenso.

Pese a la derrota, el Deportivo Aragón dispuso de las mejores ocasiones durante los primeros 45 minutos, aunque sus intentos por deshacer el empate inicial no contaron con el acierto necesario, llegándose al intermedio con el resultado de 0-0.

Tras el paso por vestuarios, el Terrassa tuvo que esperar al minuto 71 para disponer de su primera oportunidad para adelantarse en el marcador, pero Rebollo adivinó hacia donde iba el penalti para mantener el resultado gafas. No obstante, el conjunto catalán no tardó en gozar de una segunda oportunidad de oro para hacer el 1-0, de nuevo desde el punto de penalti. Esta vez Álex Fernández no falló y, con la ventaja por la mínima, el Terrassa acabó dejando los tres puntos en el Municipal Ca n’ Anglada.

Ficha técnica:

Terrassa: Marcos, Morales, Neeskens, Jaouad, Diego, Adri Lledó, Álex Fernández, Lucas Viña, Carlos Martínez (Serrano, 67), Jordi Cano (Servetti, 81) y Aythami.

RZD Aragón: Rebollo, Borge, Vallejo (Bernal, 85), Saturday, Operé, Vaquero (Javi Hernández, 60), Isaiah, Jay (Raúl Rubio, 60), Juan Sebastián (Castillo, 60), Rastrojo (Cuenca, 85) y Guillem.

Gol: 1-0, min. 76: Álex Fernández, de penalti.

Árbitro: Saiz Villares. Amonestó a Neeskens, Aythami, Álex Fernández; Juan Sebastián, Vaquero, Rastrojo, Saturday, Rebollo y Javi Hernández.