La insistencia del Oliver acaba dando sus frutos a dos minutos de la conclusión

Partido de la jornada: MONTECARLO 0 OLIVER 1

Un gol de Abel a tan solo dos minutos del pitido definitivo, permitió al Oliver ganar en el José Luis Violeta. Fue un premio a la insistencia, al estar picando piedra constantemente en un segundo tiempo que se jugó prácticamente en su totalidad en el campo rojillo, con mucha posesión visitante, hasta que encontraron el botín cuando el partido parecía estar abocado sin remisión a que finalizara tal como arrancó.

Montecarlo y Oliver no se dieron ni los típicos minutos de tanteo de entrada y fueron decididos a por la victoria. Pisaron primero área contraria los ayer amarillos en una clarísima ocasión para Alejandro, que quiso ajustar de rosca tanto su tiro en una posición muy beneficiosa para él, que no alcanzó a poner el esférico entre palos. La contestación no se hizo rogar y Fernando chuto flojo también cercano a la meta visitante. Cabeceó el antes mencionado Fernando un saque de esquina, haciéndolo centrado. Llegó el turno de la pelota parada y ambos pusieron en aprietos a los cancerberos: Esteban puso su envío con altura, pero César reculó bien y atajó por arriba antes que entrase y en el otro lado, Óscar buscó la colocación al palo derecho y Daniel brilló sacando una mano para desviar a saque de esquina en una intervención meritoria y difícil.

Fue perdiendo vistosidad el choque, que entró en un rato más plano. No fue hasta el minuto 25 cuando se volvió a ver peligro, y esta vez con mucha más nitidez. Nicolás golpeó al aire en una jugada al lado de su área, Abel se llevó y se le presentaron dos opciones, bien pasar a un compañero que estaba muy bien emplazado para haber podido embocar su pase, pero decidió jugársela él, raso y por abajo, encontrándose de nuevo a un atinado César.

El segundo tiempo fue monopolizado en lo que a posesión se refiere por el Oliver, aunque salvo mínimas excepciones, no dispusieron de llegadas demasiado claras, con un Montecarlo bien ordenado, que buscó con contras el poder sorprender, aunque ninguna fructificó. Los cuatro porteros que fueron alineados estuvieron a un más que correcto nivel. Iván voló para repeler un cañonazo de Javier y salió con valentía para cerrarle los huecos a Abel, después.

Con el punto casi siendo entregado a cada conjunto, llegó el postrero tanto de los de La Camisera. Vino en un córner que fue rematado en primera instancia, despejado por Iván, formándose un buen barullo, en el que Abel, entre un montón de gente, acertó a meter la punta de la bota para con mucho sufrimiento y casi con agonía lograr el definitivo 0-1.

Ficha técnica:

Montecarlo: César, Ariel, Rubén, Hugo, Julen, Jaime, Javier, Óscar, Fabio, Ovidiu y Fernando. También jugaron: Iván (ps), Mario, Nicolás, Daniel, Eduardo y Adrián.

Oliver: Daniel, Usar, Iago, Esteban, Javier, Dylan, Magaña, Alejandro, Héctor, Alonso y Arroyo. También jugaron: Gracia (ps), Aritz, Pomar, Bielsa, Isaac, Darío y Abel.

Goles: 0-1, min. 58: Abel.

Árbitro: Olmo Falcón. Amonestó al local Fabio.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 7:

Balsas Picarral 2 Delicias 0

EFB Calatayud 1 Amistad 4

Real Zaragoza 3 Huesca 0

Hernán Cortés 1 El Olivar 0

Racing Club Zaragoza 1 Stadium Casablanca 2

Alcañiz 1 Santo Domingo Juventud 5

Actur Pablo Iglesias 0 San Gregorio 0

DESCANSA: Ebro

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 18 puntos (6 jugados)

2º Amistad 18 puntos (6 jugados)

3º Santo Domingo Juventud 18 puntos (7 jugados)

4º Oliver 13 puntos (6 jugados)

5º Stadium Casablanca 13 puntos (6 jugados)

6º Montecarlo 13 puntos (7 jugados)

7º Ebro 12 puntos (6 jugados)

8º Huesca 11 puntos (6 jugados)

9º El Olivar 8 puntos (7 jugados)

10º Racing Club Zaragoza 7 puntos (7 jugados)

11º Hernán Cortés 7 puntos (7 jugados)

12º Balsas Picarral 7 puntos (7 jugados)

13º Alcañiz 6 puntos (7 jugados)

14º San Gregorio 5 puntos (7 jugados)

15º Actur Pablo Iglesias 2 puntos (7 jugados)

16º Delicias 1 punto (6 jugados)

17º EFB Calatayud 1 punto (7 jugados)