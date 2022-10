Partido de la jornada: STADIUM CASABLANCA 3 EBRO 1

El fútbol es tan imprevisible y bonito por cosas como las acontecidas el sábado en el Gregorio Usabel. El Stadium Casablanca, que venía con el gesto torcido por su mala racha de resultados (perdió las tres últimas jornadas), pudo con un Ebro al que solo el Real Zaragoza había podido derrotar, y que tenía la motivación extra de ponerse colíder después de la enorme victoria del Amistad en la Ciudad Deportiva unas horas antes.

Resultó increíble que sólo se registrase un gol en una primera mitad abierta y movida. Mucha calidad tuvo esa diana que anotó Segura, después de un saque de esquina abierto, que controló, ajustó el punto de mira y envió sin remisión a la derecha de Jairo, ante una defensa demasiado condescendiente, lo que no quita mérito a lo hecho por el jugador local. Antes de eso, hubo claros acercamientos por los dos bandos. Para los verderoles, Pedro no pudo llegar a un intento de asistencia de Belenguer y también Pedro marró casi al lado del arco tras un fallo en cascada del lateral diestro y el portero rival. Para el Ebro, el siempre peligroso Anthony provocó con su potencia dos chutazos repelidos por un Lucas que tuvo que sudar la camiseta, teniendo que estar atento a los peligrosos y veloces puntas arlequinados. Perdonaron los de La Almozara en una diagonal a Alejandro, que centró atrás y Papuc con casi todo a favor no tiró fuerte y entre defensa y portero abortaron un momento de gran compromiso.

Salió el Ebro muy decidido a remontar y hubo una jugada polémica donde el portero local derribó a Alejandro por poco, pero fuera del área una vez le había rebasado. Se pidió la roja pero quedó en amarilla. Se le podía complicar el choque a Stadium, que obtuvo un gran comodín en una falta desde medio campo que Vaquero cabeceó, cogiendo una parábola imparable para Jairo.

Empezó a quemar las naves el técnico arlequinado dejando defensa de tres. Las piezas estaban encajando cuando el Casablanca clavó otra puñalada letal. Otro balón parado, una nueva falta fue puesta en acción por Fortún, que las coloca con mucho veneno, enviándola al travesaño y en la acción consiguiente, Belenguer le ganó la baza a todos y de cabeza cazó el rechace y situó el tercero.

Que no era el día de los de La Almozara volvió a quedar patente en un tiro al palo de Diego. La pelota parecía no querer entrar. Solo Anthony pudo romper ese “maleficio” en un chupinazo brutal, que entró de forma tan brusca, que el efecto óptico hizo creer que había pasado de largo y dado en la valla trasera.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Lucas, Joel (Ramos, 63), Vaquero (Ryan, 44), Pablo, Jaime, Berna (Max, 63), Belenguer, Pedro (Carretero, 56), Fortún, Blasco y Segura (Gonzalo, 56).

Ebro: Jairo, Martín, Izan, Serrano, Arranz, Valcárcel (Ismael, 44), Anthony, Borao (Marcos, 53), Alda (Roy, 44), Papuc (Gerona, 44) y Alejandro (Diego, 53).

Goles: 1-0, min. 29: Segura. 2-0, min. 43: Vaquero. 3-0, min. 50: Belenguer. 3-1, min. 70+2: Anthony.

Árbitro: Hernández Zaragoza. Amonestó a Jaime, Lucas; Anthony, Martín e Izan.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 8:

Huesca 5 EFB Calatayud 0

Cuarte 0 Oliver 4

Peñas Oscenses 3 Atlético Teruel 0

Real Zaragoza 0 Amistad 2

Actur Pablo Iglesias 1 Montecarlo 4

El Olivar 1 Hernán Cortés 1

Santo Domingo Juventud 1 Jacetano 2

Balsas Picarral 1 Racing Club Zaragoza 1

Monzón FB 2 Unión la Jota Vadorrey 1

CLASIFICACIÓN:

1º Huesca 21 puntos

2º Real Zaragoza 21 puntos

3º Amistad 19 puntos

4º Ebro 18 puntos

5º Oliver 15 puntos

6º Montecarlo 15 puntos

7º Racing Club Zaragoza 14 puntos

8º Stadium Casablanca 13 puntos

9º El Olivar 12 puntos

10º Monzón FB 11 puntos

11º Unión la Jota Vadorrey 10 puntos

12º Hernán Cortés 10 puntos

13º Balsas Picarral 9 puntos

14º Atlético Teruel 9 puntos

15º EFB Calatayud 8 puntos

16º Santo Domingo Juventud 7 puntos

17º Cuarte 5 puntos

18º Jacetano 4 puntos

19º Peñas Oscenses 4 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 3 puntos