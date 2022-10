El Barbastro le brinda a su afición la primera victoria como local ganando a La Almunia

Cuatro minutos de efectividad en los inicios de la segunda parte fueron suficientes para que el Barbastro acertase en dos ocasiones y pudiera conseguir la primera victoria en el Campo Municipal ante La Almunia, penúltimo clasificado. El resultado es bueno para las aspiraciones locales y tal vez, lo mejor del encuentro frente a un equipo que se limitó a la defensa con dos líneas de cuatro jugadores en espera de sorprender en alguno de los contados avances. En líneas generales fue un partido con poco fútbol, muy trabado y muchas faltas y amonestaciones. Los rojiblancos fueron muy superiores y aunque en la primera parte llevaron la iniciativa y dominaron con claridad, apenas llegaron con peligro al área visitante y tardaron más de media hora en tirar a puerta entre los palos. Los visitantes llegaron muy poco y las únicas opciones a balón parado no dieron resultados prácticos. En la segunda parte, el Barbastro resolvió enseguida con dos goles que dejaron resuelto el encuentro ante La Almunia que vino a defenderse y solo tiró tres veces a puerta a balón parado, una de ellas en el 85’. A partir de los goles, el encuentro bajó en intensidad aunque los locales llevaron la iniciativa sin asumir riesgos en partido matinal con resultado que aúpa a los rojiblancos hasta la sexta plaza de la clasificación en espera del próximo partido en casa del líder, el Épila.

Ficha técnica:

Barbastro: Salas, Perso (Bautista, 70), Franki, Arnedillo, Val, Rausell (Jaime, 78), Adil, Conte (Solana, 90), Gascó, Soule (Aarón, 70) y Sempé (Gayán, 90).

La Almunia: Otín, Izan (Gil, 72), Luso, Álvaro, Embid, Lou, Sarvise, Orús (Willy, 59), Refusta (Villar, 72), Gregorio (Escarda, 59) y Kever.

Goles: 1-0, min. 48: Soule. 2-0, min. 52: Adil, de penalti.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Franki, Gascó, Rausell, Val; Refusta, Orús, Álvaro, Sarvise y Escarda.

CARIÑENA 1-0 CALAMOCHA

Cariñena: Álvarez, Álvaro (Abuy, 36), Ventura, Rodrigo, Abián (Hernández, 46)(Cristian, 89), Díaz, Diloy (Escarda, 46), Sekou, Marcos, Escribano y Garrido (Tejero, 67).

Calamocha: Unai, Utrilla (Nieto, 69), Lorente, Obere, Iván Falo, Nilton, Fonsi (Dela, 69), Víctor García, Salcedo (Albajara, 75), Álex Navarro y Monge

Goles: 1-0, min. 64: Garrido.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Álvarez, Garrido, Marcos, Escribano, Hernández, Ventura, Escarda; Salcedo, Monge y Obere. Expulsó con roja directa al visitante Monge al finalizar el encuentro.

Comentario: El Cariñena parece volvió a puntuar tras batir por la mínima al Calamocha en un partido cuya primera mitad estuvo marcada por las escasas ocasiones de las que pudo disfrutar el público de La Platera. La única que estuvo a punto de inaugurar el electrónico fue la protagonizada por Utrilla, cuyo disparo se acabó topando con la madera. La tónica con la que empezó el segundo tiempo fue muy similar, con poco peligro pero con más acercamientos de los visitantes. Aun así, fue el Cariñena el que se adelantó en el marcador, consiguiéndolo en una salida a la contra transformada por Garrido transcurrida la primera hora de juego. Los visitantes pudieron haber rescatado un punto en el tiempo de descuento en un lanzamiento de penalti, pero Álvarez detuvo el disparo de Nieto y los tres puntos se quedaron en La Platera.

CASPE 0-2 ILLUECA

Caspe: Javito, Limbeck (Sorbe, 32), Bernal (Abadía, 82), Ginés, Rotellar, Mouad (Jesús, 82), Cano, Marín, Juan López, Iván Vera (Horno, 82) y Kike Navarro (Burillo, 71).

Illueca: Roberto, Pinto, Karol, Cota, Rosell (Veintemilla, 72), Barri (Gimeno, 72), Oli, Manu Rubi (Marco, 86), Gassama (Gorri, 82), Cortés y Álex Rubio.

Goles: 0-1, min. 57: Rosell, de penalti. 0-2, min. 74: Álex Rubio.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó al local Juan López y a los visitantes Rosell y Karol.

Comentario: El Caspe no pudo sumar su segunda victoria consecutiva ante un Illueca que se reencontró con el triunfo. Durante la primera mitad los pupilos de Carlos Gil tuvieron mucha presencia en el campo rival acumulando numerosas llegadas, aunque sin llegar a suponer una amenaza clara. El segundo tiempo empezó con el mismo guion, pero el Illueca consiguió ponerse por delante en el marcador gracias a un penalti que Rosell mandó al fondo de la red. Con el resultado en contra, el Caspe se volcó en el ataque y empezó a dejar excesivos espacios. Álex Rubio sentenció el duelo en el minuto 74 con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra, subiendo el 0-2 al marcador.

EJEA 2-1 ATLÉTICO MONZÓN

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Ginovés (Bruno, 46), Valdés, Álex Sánchez (Torres, 74), Íñigo, Bericat, Diego Puig (De Sus, 74), Álvarez (Santos, 85), Puertas (Moha, 58) y Marckus

At. Monzón: Nelson, Kirian, Carrera, Domi, Claver (Roc, 77), Llopis (Izan, 63), Marcio, Lasús (Puyer, 46), Juan, Luna (Monteagudo, 84) y Ramos (Ratto, 63).

Goles: 0-1, min. 44: Luna. 1-1, min. 44: Álex Sánchez, de penalti. 2-1, min. 62: Álvarez.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Bruno, Torres; Claver y Marcio (2), expulsado en el 89’.

Comentario: El Ejea consiguió poner fin a una mala racha remontando ante el Atlético Monzón. El conjunto visitante empezó el duelo presionando arriba a sus anfitriones, dificultando así que el Ejea pudiera salir jugando con el balón de una forma fluida. No obstante, el Atlético Monzón no dispuso de ocasiones claras de gol y el Ejea fue mejorando su juego poco a poco. En unos frenéticos minutos finales del primer tiempo, una jugada desafortunada de la defensa local propició que inaugurara el marcador a favor de los oscenses, pero poco les duró la ventaja ya que, en la siguiente jugada, se cometió penalti sobre Álex Sánchez y él mismo se encargó de devolver el equilibrio en el marcador. Una vez reanudado el juego tras el descanso, el Ejea se mostró superior a su rival, combinando con más facilidad y generando numerosas ocasiones de gol. El gol de la remontada llegó en el minuto 62 con la firma de Álvarez, quien consiguió estrenarse como goleador esta temporada. El tiempo restante se convirtió en un trámite en el que el conjunto blanquiazul se encontró muy cómodo.

HUESCA B 4-1 TAMARITE

Huesca B: Miguel Ángel, Bernárdez, Abizanda (Sánchez, 46), Manu Rico, Seijo (Tresaco, 57), Mata, Torguet, Ángel (Ruby, 79), Aznar (Almerge, 74), Escario (Nick, 79) y Anglada.

Tamarite: Bret, Cervera, Balué (Feliu, 57), Varilla, Alin, Fran Suárez (Pol Raluy, 57), Bernadó (Osu, 57), Eric (Farré, 78), Flo (Cissé, 78), Espinosa y Sales.

Goles: 1-0, min. 9: Aznar. 2-0, min. 30: Aznar. 3-0, min. 51: Ángel. 3-1, min. 62: Feliu. 4-1, min. 94: Nick.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Escario, Manu Rico, Torguet; Balué, Espinosa, Cervera y Farré. Expulsó por doble amonestación al visitante Sales (87’).

Comentario: El filial de la SD Huesca se impuso con autoridad al Tamarite en un partido muy disputado, pero en el que los azulgranas fueron dominadores y tiraron de efectivididad.

Los chicos de Sebas Martínez saltaron al terreno de juego muy ordenados, tratando de adueñarse de la posesión y poco tardaron en adelantarse en el marcador. En el minuto 9, Diego Aznar se encargó de rematar a la red un gran envío lateral de Gustavo Abizanda, que le dejó solo ante un Carlos Bret al que superó con facilidad. Con el paso de los minutos, el Tamarite fue encontrándose más cómodo, y en el minuto 26, Espinosa estuvo a punto de hacer el tanto del empate, pero su cabezazo a un buen envío desde el costado izquierdo se perdió ligeramente desviado. Pero cuando mejor estaba el Tamarite, apareció de nuevo Diego Aznar para cabecear con un brillante giro de cabeza en el segundo palo un buen envío desde la izquierda para poner tierra de por medio a la media hora de juego.

En la siguiente acción, Manu Rico metió un gran pase entre líneas para Seijo, pero el ex del Illueca no logró superar a Bret en el uno contra uno. Poco después, Varilla tuvo la réplica para los visitantes, pero su remate no encontró portería. El partido se marchó al descanso con resultado de 2 a 0 para los azulgranas, que no quitaron el pie del acelerador tras la reanudación. En el 49, Manu Rico se lamentó tirado sobre el césped después de fallar un mano a mano en la primera gran ocasión de la segunda mitad. El 10’ fue uno de los jugadores más activos del partido, y de sus botas nació el tercer tanto. Rico colgó al primer palo una falta que tocó en Ángel Pérez casi sin querer, Diego Aznar recogió el rechace, condujo el balón hasta el área pequeña y lo cedió atrás para que Pérez marcase a placer el 3 a 0 entre las protestas de los jugadores del Tamarite, que pidieron fuera de juego con insistencia. Ya con ventaja de tres goles en el marcador, los de Sebas Martínez se relajaron, y en una mala salida de balón desde atrás de los azulgranas, Feliu Grau aprovechó un mal envío de Manu Rico y, solo ante Sanz, logró recortar distancias en el marcador.

Con más de media hora por delante, el Huesca se adueñó del balón y logró defender muy bien su renta. Hugo Anglada, en el 68 remató un saque de esquina, pero el balón se marchó besando el poste izquierdo. Ya en el 87, el Tamarite se quedaría con 10 jugadores después de que David Sales viese la segunda amarilla, y Félix Jiménez, técnico visitante, también fue expulsado por protestar. En el añadido, Butler redondeó la victoria con un gran disparo lejano aprovechando que Bret estaba fuera de la portería, materializando el 4 a 1 definitivo.

Más información El Brea logra un meritorio empate en un campo difícil

ROBRES 0-0 ALMUDÉVAR

Robres: Miguel Ángel, García, Ballesteros, Muñoz, Marc Prat, Lagos (Chárlez, 71), Carrasco, Torcal (Calvo, 78), Camilo, Rodrigo y Barrio.

Almudévar: Martín, Luisja, Cirac, Rafa (Figueras, 79), Ainoza, Velasco, Marcos, Marvin, Abad, Dieste (Ballarín, 64) y Juanma (Puente, 64).

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Leiton, Torcal y Lagos; Luisja, Dieste y Juanma.

Comentario: El Robres y el Almudévar tuvieron que conformarse con un punto cada uno después de que ninguno de los dos equipos fuera capaz de deshacer el empate inicial. Tras unos primeros minutos de tanteo, los primeros acercamientos del Robres se fueron sucediendo, aunque ninguna de ellas fueron materializadas. Ya en el segundo tiempo, el Almudévar salió decidido a por el primer gol del encuentro. El Robres tuvo en las botas de Chárlez la oportunidad de anotar el 1-0, pero no logró superar a Martín. El Almudévar, por su parte, intentaba combinar para acercarse al área de los locales, pero la defensa del Robres se mantuvo firme y el 0-0 se mantuvo hasta el final.

BINÉFAR 1-4 ÉPILA

Binéfar: Hidalgo, Fadi, Grifi (Amine, 46), Cesc, Llabrés, César, Chicho (Belló, 71), Imaz, Moró (Iker, 87), Pujol (Solano, 81) y Leo (Bubli, 81).

Épila: Aarón, Jorge Ruiz, Gil, Rupérez, Rafinha (Ariño, 75), Manau (Caicedo, 87), Hamza, Óscar (Jaime, 81), Magallón, Edu Vicente (Jorge Sainz, 87) y Losfablos.

Goles: 0-1, min. 28: Edu Vicente. 0-2, min. 44: Hamza. 1-2, min. 47: Moró. 1-3, min. 54: Rafinha. 1-4, min. 69: Óscar.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Moró, Fadi; Rupérez y Magallón.

Comentario: El Binéfar no pudo hacer frente a un Épila efectivo y correoso que acabó goleando a los celestes en el Nuevo Los Olmos. Un partido en el que el conjunto local salió enchufado e incluso dominante, aunque sin la precisión necesaria para ser decisivo en los metros finales. A pesar de un buen comienzo de choque, el Épila se mostró contundente en todo momento, aprovechando su momento en su primera llegada clara al área de los locales. En el minuto 28, Edu Vicente hizo el 0-1 tras una buena jugada combinativa que permitió a los suyos adelantarse antes de llegar a la media hora de partido. Tras varios minutos de desconcierto e irregularidad por parte del Binéfar, Hamza hizo el segundo de la mañana tras un gran disparo, poniendo más tierra de por medio entre ambos equipos. A pesar de ello, el Binéfar se repuso tras la vuelta de vestuarios recortando distancias en el 47’, todo ello gracias a un remate de cabeza de Sidi. La alegría no duró mucho en Los Olmos, ya que las imprecisiones y pérdidas de posesión por parte de los locales volvieron a poner de cara el encuentro para el equipo zaragozano, que lo encarriló gracias al gol de Rafinha. Con el partido ya prácticamente perdido en el tramo final de la segunda parte, el Binéfar sufrió un cuarto tanto en torno al minuto 69, esta vez en las botas de un Caro que batió a Hidalgo después de un nuevo desajuste defensivo. La falta de imprecisión por parte de los locales y la efectividad visitante -al igual que su solidez defensiva- decantaron la balanza en contra del Binéfar, que no pudo superar al líder de Tercera a pesar de sus esfuerzos de principio a fin.

CUARTE 3-1 UTRILLAS

Cuarte: Montaner, Escolar (Rica, 77), Múzquiz (Raúl, 46), Martínez, Muñoz (Íñigo Pérez, 64), Guillén (Christian, 83), Arturo, Alonso, Argente (Andreu, 77), Villalba y Roberto.

Utrillas: Marco, Lautaro (Júdez, 81), Mele, Adrián, Paki, Matar, Puky (Ángel, 63), Adán (Pumareta, 63), Casero, Tena (Monteiro, 69) y Gazzoni.

Goles: 1-0, min. 35: Villalba. 2-0, min. 50: Argente. 2-1, min. 62: Paki, de penalti. 3-1, min. 69: Alonso, de penalti.

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a Martínez, Andreu; Casero, Lautaro y Gazzoni. Expulsó por doble amonestación al visitante Pumareta (86’).

Comentario: El Utrillas continúa una jornada más sin poder estrenar el casillero de victorias tras caer ante un Cuarte que estuvo más acertado en los momentos decisivos del partido. El encuentro empezó siendo equilibrado, siendo el conjunto minero el primero en avisar con un disparo de Lautaro. La réplica del Cuarte no se hizo de rogar, teniendo que sacar el balón Mele bajo palos. Pasada la primera media hora Villalba anotó el gol que le daba ventaja al conjunto verderol antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, el Utrillas recibió otro duro golpe en forma de gol, esta vez por mediación de Argente. No obstante, los locales reaccionaron y no tardaron en recortar distancias gracias a un lanzamiento de penalti transformado por Paki. Aun así, el Cuarte sentenció el partido a los pocos minutos con otro gol desde los once metros, siendo Alonso el encargado de materializarlo.