El Amistad vence al Alcañiz a domicilio gracias a una buena actuación ofensiva

ALCAÑIZ 1-3 AMISTAD

Alcañiz: Héctor, Mario, Alonso, Alejandro (Bel, 70), Tomás (Gonzalo, 52), Adán, Codorniu, Moliner (David Pal, 70), Alquézar (Lecina, 64), Daniel (Cebrián, 64) y Bosque.

Amistad: Pedro, Liarte (Izuel, 42), Óscar, Soro, Erik, Guillermo (Raúl, 67), Marzal (Pasamón, 76), Daniel (Marco, 76), Cortés, Alejandro y Kevin (Samuel, 46).

Goles: 0-1, min. 7: Alejandro. 0-2, min. 14: Kevin. 0-3, min. 62: Cortés. 1-3, min. 76: Lecina.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Mario, Alejandro, Codorniu, Gonzalo; Marzal, Pedro, Izuel, Daniel, Alejandro, Cortés y Pasamón.

Comentario: En la primera mitad, el Alcañiz fue muy superado por los rojillos, que se adelantaron en dos acciones con algo de fortuna a balón parado y en un rebote, respectivamente. En la segunda mitad los locales mejoraron aunque el Amistad desde la frontal anota el tercero. El Alcañiz recortó en el 76 y fue a por el empate en los minutos finales, sin éxito.

ESCALERILLAS 1-4 IPC LA ESCUELA

Escalerillas: Jorge, Vera, Vicente (Abderrazaq, 54), Sebastián, Peña, Lagamy, Daniel (Cebollada, 46), Leciñena, Hagi, Ángel (Abdelghani, 46) y Lapesa (Antonio, 71).

IPC La Escuela: Henry, Rodrigo, Mauricio, Álvaro, Chamorro (Yeray, 62), Djayson (Matías, 86), Adai (Joel, 80), Juan Manuel (Joshua, 86), Abadía, Marcelo (Torres, 80) y Andrés.

Goles: 0-1, min. 29: Djayson. 0-2, min. 39: Adai. 1-2, min. 54: Lagamy. 1-3, min. 64: Adai. 1-4, min. 81: Yeray.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Sebastián, Peña, Jorge; Rodrigo y Adai.

Comentario: Primera media hora muy igualada, con un IPC muy bien replegado y buscando contragolpes. A la media hora de juego tras un desbarajuste en la zaga local, Edu tras regatear al portero puso el 0-1. La dinámica seguía igual y antes del descanso era Adai quien hacía el 0-2 tras batir a Roy, que no estuvo muy acertado en varias acciones del partido. En la segunda parte el equipo local cambió de esquema y mejoró la imagen por momentos hasta tal punto de acortar distancias por medio de un rechace aprovechado por Lagamy. Fue un espejismo el empuje local, porque el IPC no se desanimó y mantuvo el empuje del Escalerillas, hasta que en el minuto 65 Adai, volvió a marcar tras un remate dentro del área, el Escalerillas bajo los brazos y ya en el minuto 81 sentenció del todo Yeray en un mano a mano.

UTEBO 3-1 LA ALMUNIA

Utebo: Pardo, Lorenzo (Dos Santos, 83), Gálvez, Río, Mercadal (Puigdevall, 75), Salas, Escartín, Andújar, David (Samuel, 75), Víctor (Carbonel, 83) y Villar (Iker Ruiz, 61).

La Almunia: Cristian, Marcos, Iker Gil, Nagy, Pablo (Per, 34), Lorén, Lorente (Gracia, 46) (Sánchez, 75), Mario, Gómez, Montesinos y Langarita.

Goles: 1-0, min. 10: Andújar. 2-0, min. 21: David, de penalti. 3-0, min. 84: Escartín. 3-1, min. 88: Langarita.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Escartín, Mercadal, Iker Ruiz, Andújar; Langarita y Montesinos. Expulsó con roja directa al visitante Mario (71’).

Comentario: El Utebo se llevó los tres puntos ante La Almunia. El Utebo fue superior en los primeros compases y se adelantó en un error defensivo. David, en el rechace de un penalti, amplió la renta. La Almunia reaccionó y tuvo varias acciones para recortar diferencias. En la segunda parte, La Almunia mejoró, pero el tercer gol del Utebo remató el partido.

FB FRAGA 1-4 BALSAS PICARRAL

FB Fraga: Mario, Noé, Blanes (Adriá, 46), Visa, Santiago, Álex (Izar, 82), Gabriel, Hugo (Lucas, 63), Casanova, Joan (Almerge, 71) y Teixidó (Iker, 71).

Balsas Picarral: Eduardo, Rubén, Piqueras (Ríos, 65), Zidane (Brizuela, 73), Lorien, Asier (Adrián, 65), Romanillos (Alejandro, 58), Bernal (Marcos, 65), Saúl, Ceperuelo y Mazas.

Goles: 0-1, min. 18: Romanillos. 0-2, min. 40: Ceperuelo. 0-3, min. 62: Bernal. 0-4, min. 77: Ríos. 1-4, min. 79: Gabriel.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Gabriel, Santiago; Piqueras y Romanillos.

Comentario: El Balsas se llevó los tres puntos en su desplazamiento a Fraga en un partido controlado por los visitantes. Dos goles a balón parado y un penalti fallado en la primera parte encarrilaron el choque para los de la capital. En la segunda parte el cuadro visitante confirmó su dominio y anotó dos buenos goles en dos jugadas trenzadas. Los locales maquillaron el marcador con un disparo lejano.

ATLÉTICO TERUEL 2-2 STADIUM CASABLANCA

Atlético Teruel: Diego, Marcos, Julián, Escuder, Oroel, Dolz (Jorge, 79), Artajo, Reinaldo, Mateo (Arturo, 73), César y Lorien (Enrique, 71).

Stadium Casablanca: Correas, Fernando (Izquierdo, 50), Huerta, Luis (Cerrato, 50), Portero, Silva, Raúl (Carlos, 75), Colás, Martín (Calvera, 66), Iván Ruiz y Alejandro.

Goles: 1-0, min. 29: Oroel. 1-1, min. 68: Colás. 1-2, min. 85: Izquierdo. 2-2, min. 89: Jorge.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a los visitantes Iván Ruiz y Portero.

Comentario: Partido, con mucho dominio local en el que el fútbol lo propuso el Teruel. Se adelantó en la primera parte, en una falta directa desde la frontal del área.En la segunda parte salió el Casablanca a jugar en largo para sus puntas y en dos contras por la banda derecha izquierda dio la vuelta al partido. En el 89 en una salida de córner y un rechace empató el cuadro turolense con un disparo de fuera del área.

HUESCA B 1-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Huesca B: Subías, Jairo (Beltrán, 75), Gonzalo, Alejandro, Aguilar, Marc (Álvarez, 82), Alamañac (Launa, 54), Iker Gómez, Benítez (Fernández, 82), Fontán y De Lucas

Racing Club Zaragoza: Diego, Bryan, Navascués, Álvaro, Liso, Divasson, Enseñat (Rodríguez, 67), Glera (Mateo, 59), Valentín (Conesa, 67) y Salcedo (Regidor, 82)

Goles: 0-1, min. 58: Pamiés. 1-1, min. 71: Benítez, de penalti. 1-2, min. 86: Mateo.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Ruiz, Aguilar, Gómez; Olivera, Mateo, Pescador y Navascués.

Comentario: El Huesca fue derrotado en casa por un Racing Zaragoza que fue más efectivo de cara a portería. En el primer tiempo la igualdad imperó, con un Huesca que estuvo acertado y eficaz en defensa y un Racing al que le costó generar claro peligro. En la segunda mitad, los zaragozanos fueron mejores en el inicio y se adelantaron con el gol de Pamiés. El Huesca, sin embargo, se lanzó a por un empate que consiguió desde los once metros. Finalmente, Mateo cerró el partido para los visitantes con un tanto a instantes del final, pese a que el Huesca intentó a la desesperada marcar el tanto que les diese el empate.

EBRO B 1-2 SAN GREGORIO

Ebro B: Rodrigo, De Lope (Liarte, 86), Bielsa, Del Cerro, Baeyens, Prados, Sanz (Belenguer, 55), Víctor, Wallid, Calvo (Escanero, 68) y Aparicio (Eder, 68).

San Gregorio: Gabardos, Enrech, Aimar (Beye, 69), Juan (Edders, 60), Casado, Agbor (Jiménez, 87), Mustafa, Vicén (Martínez, 60), Alhajas, Barbuceanu (Aranda, 69) y Benavente.

Goles: 0-1, min. 3: Joven. 1-1, min. 14: Prados. 1-2, min. 63: Barbuceanu.

Árbitro: Alfredo Ramo. Amonestó a Sanz, Aparicio, De Lope; Sabour, Edders y Alhajas.

Comentario. El Ebro encajó una derrota ante el San Gregorio en un partido donde los visitantes comenzaron de la mejor forma posible, con un tanto de Joven a los tres minutos. El cuadro local fue reaccionando con el paso de los minutos y se hizo con el control, hasta que Prados empató el partido. En la recta final de la primera parte el choque se equilibró. En la segunda parte, los visitantes fueron mejores y Barbuceanu puso a los rojillos por delante. El equipo arlequinado lo intentó hasta el final con sucesivos centros laterales, pero no logró materializar ninguna de las oportunidades con las que contó.

MARIANISTAS 0-8 REAL ZARAGOZA B

Marianistas: Natalias, Navarro (Ferrán, 78), Lavilla (Ríos, 62), Rocafort, Torres, Gómez (Madorrán, 78), Boned (Comenge, 57), Echegoyen, Solanas, Gil y Gravante (Rodríguez, 57).

Real Zaragoza B: Espuña, Olmos (Caraballo, 75), Motilva, Sánchez, García, Hernández (Cortés, 68), Tobajas, Vadillo (Beltrán, 63), Rufo (Sabater, 68), Pinilla (Palacio, 75) y Cantero.

Goles: 0-1, min. 21: Olmos. 0-2, min. 24: Cantero. 0-3, min. 57: Pinilla, de penalti. 0-4, min. 62: Pinilla. 0-5, min. 67: Pinilla. 0-6, min. 73: Beltrán, de penalti. 0-7, min. 84: Sabater. 0-8, min. 89: Beltrán.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Echegoyen.

Comentario: Victoria incontestable del Real Zaragoza Juvenil B en un partido donde fue tremendamente superior a un rival que se vio superado por la eficacia ofensiva de los zaragocistas. El Real Zaragoza llevó el peso del encuentro desde los primeros compases, encerrando al Marianistas en su campo, aunque en los minutos iniciales se mantuvo serio y compacto en defensa. Todo cambió con los goles de Olmos y Cantero, que pusieron por delante a los locales antes del descanso. Ya en la segunda mitad llevó el vendaval ofensivo con hasta seis tantos que fueron mermando la moral de los locales paulatinamente.

MONTECARLO 2-0 OLIVER

Montecarlo: Montañés, So (Abenia, 77), Calvo (Villanueva, 68), Teller, Escalzo (López, 77), Sanjuan, Sanz (Dos Santos, 77), Montes, Pérez (Laborda, 56), Pardo y González.

Oliver: Mabale, Mallén, Serrano, Peregrina, Capape (Echechiquia, 82), Martínez (Gustrán, 73), Nerín (Tiabi, 82), Mime, Sene, Miñana (Ruiz, 57) y Fraile (Lana, 57).

Goles: 1-0, min. 37: Sanjuan. 2-0, min. 87: Sanjuan.

Árbitro: Amonestó a Calvo, Teller, Pérez, Sanjuan, Dos Santos; Peregrina, Hernandez, Ruiz y Mine.

Comentario: El Montecarlo se reencontró con la victoria tras batir al Oliver en un partido en el que el conjunto local optó por un repliegue medio recurriendo a salidas a la contra mientras los visitantes acaparaban una mayor posesión del balón. No obstante, fue el Montecarlo el encargado de deshacer el empate inicial. Lo hizo en el minuto 37 por mediación de Sanjuan en una jugada de saque de banda. Tras el descanso se pudo ver como el Oliver salió decidido a por el gol del empate, disponiendo de ocasiones que, sin embargo, no fueron transformadas. En los minutos finales Sanjuan volvió a aparecer para doblar la ventaja del Montecarlo y dejar el partido sentenciado.