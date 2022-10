El Huesca golea y se muestra intratable en su visita a el Rabal de Vadorrey

Partido de la jornada: UNIÓN LA JOTA VADORREY 0 HUESCA 6

Sexto triunfo seguido y sexta portería a cero para el Huesca en un partido brillante de los de Gabriel Piedrafita, que no dieron ningún tipo de opción a una Unión a la que no le queda otra que echar el borrón a lo acontecido en la mañana del domingo.

Letal y muy preciso se mostró el Huesca en una primera parte en la que materializaron prácticamente la totalidad de oportunidades que dispusieron. Con pocos minutos transcurridos, Julián empezó a desnivelar la contienda en favor azulgrana, al hacer bueno un envío en largo de unos 25 metros de Marcos, que permitió al interior llegar al área y después de caracolear, cruzar un tiro que entró previo toque por el poste. El mismo Julián, muy activo, volvió a crear peligro por banda y de no ser porque Gonzalo bloqueó su remate, hubiera tenido peores consecuencias para la Unión. No tardó en llegar el 0-2, en un centro al primer palo pegado a la línea de fondo del omnipresente Julián, que Erik, entrando como un rayo, cabeceó de forma perfecta. Erik también fue el autor del tercero, un golazo escandaloso, después de recibir de espaldas, hacer un sombrero y sin dejar caer la pelota, empalmar directo a la meta. Espectacular todo.

Una Unión algo bloqueada sólo halló respuestas en la parte final. Almazán y Hugo tuvieron una doble ocasión que Héctor y su defensa lograron abortar y Marcos impidió que Álvaro chutase al marco, cerrando bien los huecos y mandando a saque de esquina.

Salió con intenciones el bloque de El Rabal para alcanzar ese tanto de una posible esperanza, pero se volvió a encontrar con la demoledora pegada oscense. No podía ser otro que Julián quién por su banda diestra provocase un tiro abajo que Pablo repelió y el rebote le llegó a Miguel, que no perdonó. Llegaron las primeras sustituciones y uno de los futbolistas que entró, Musa, también quiso sumarse a la fiesta y con un remate algo mordido, pero efectivo y que entró, que a la postre es lo que interesa, realizó el quinto. La diferencia de acierto volvió a mostrarse en una llegada muy clara para los unionistas que Filippo cruzó demasiado. Definitivamente no era el día.

El Huesca no bajó su porcentaje de acierto incluso lo aumentó en un centro bastante lejano de Anadón que fue yéndose dirección portería y entrando en ella de modo sorprendente. Jorge pudo realizar otra diana más de bandera, pero su picada se estampó en el travesaño y botó fuera de la línea de gol.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Pablo, Marcos, Gonzalo, Álvaro (Cristian, 52), Almazán (Filippo, 45), Hugo (Guillén, 45), Navarro, Abello, Samuel (Rubén, 45), Lafuente y Martínez (Villar, 41).

Huesca: Héctor, Mendinueta (Bellmunt, 55), Marcos, Jorge (Alejandro, 60), Erik, Alonso, Miguel (Musa, 45), Marco (Anadón, 55), Carbonell, Urko y Julián.

Goles: 0-1, min. 4: Julián. 0-2, min. 15: Erik. 0-3, min. 18: Erik. 0-4, min. 40: Miguel. 0-5, min. 48: Musa. 0-6, min. 62: Anadón.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al local Gonzalo.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 7:

Atlético Teruel 2 Monzón FB 3

Racing Club Zaragoza 5 Santo Domingo Juventud 0

Oliver 0 El Olivar 1

Ebro 3 Balsas Picarral 0

EFB Calatayud 1 Actur Pablo Iglesias 0

Jacetano 0 Real Zaragoza 6

Hernán Cortés 2 Stadium Casablanca 0

Amistad 5 Peñas Oscenses 0

Montecarlo 3 Cuarte 0

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 21 puntos

2º Huesca 18 puntos

3º Ebro 18 puntos

4º Amistad 16 puntos

5º Racing Club Zaragoza 13 puntos

6º Oliver 12 puntos

7º Montecarlo 12 puntos

8º El Olivar 11 puntos

9º Stadium Casablanca 10 puntos

10º Unión la Jota Vadorrey 10 puntos

11º Atlético Teruel 9 puntos

12º Hernán Cortés 9 puntos

13º Monzón FB 8 puntos

14º Balsas Picarral 8 puntos

15º EFB Calatayud 8 puntos

16º Santo Domingo Juventud 7 puntos

17º Cuarte 5 puntos

18º Actur Pablo Iglesias 3 puntos

19º Jacetano 1 punto

20º Peñas Oscenses 1 punto