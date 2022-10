El Huesca sigue intratable y suma una nueva victoria para seguir arriba

Partido de la jornada: HUESCA 2-0 GIRONA

Huesca: Brosed, Ñama (Lizáldez, 65), Martínez (Espinal, 75), Calvo, Diego, Soria, Carp, Torrá, Ayman (Hugo Gómez, 75), Santi (David Val, 65) y Taboada (Ciria, 84).

Girona: Gerard, Biel, Antal, Pablo (Celma, 56), Marc Fernández (Ignasi, 46), Silvi, García, Aznar (Molas, 79), Managadze (Vázquez, 46), Almena y Mousta.

Goles: 1-0, min. 23: Ayman. 2-0, min. 48: Ayman.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Diego, Carp; Pablo y Antal.

Comentario: Un Huesca muy efectivo se llevó los tres puntos en su partido ante el Girona. De nuevo dos zarpazos de Ayman, que suma 5 goles en los últimos dos partidos, decidieron el choque. La primera parte fue dominada por el conjunto oscense, que avisó en el 9’ tras una buena jugada de Santi que a punto estuvo Ayman de convertir en el primer tanto del partido. El propio ariete del Huesca no falló pocos minutos más tarde para hacer el primero y dar ventaja a su equipo antes del descanso. La segunda parte comenzó con otro tanto de Ayman, de cabeza. Tras el segundo tanto local, el Girona estiró líneas en busca del gol que les metiera en el partido. Lo intentaron a balón parado y tras alguna indecisión defensiva de la zaga local pero el cuadro oscense pudo mantener el resultado para colarse en la zona alta de la tabla clasificatoria, justo por detrás del Real Zaragoza.

REAL ZARAGOZA 1-1 DAMM

Real Zaragoza: De Cea, Sayuma, Joel, Linares (Fadel, 66), Lluch, Lahoz, Yoha (Hugo Gracia, 84), Barrachina, Pau Sans, Lucas (Montesinos, 75) y Usher (Gumiel, 46).

Damm: Aljama, Pol Arnau (Pol Elías, 83), Robert, Beneite, Mora, Yahir, Jurado (Dennis, 75), Pedro (Eliott, 61), Piera (Sando, 61), Javi (Guifré, 83) y Miguel.

Goles: 0-1, min. 17: Robert. 1-1, min. 32: Yoha.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Sayuma, Pau Sans, Linares, Joel, Barrachina; Javi, Mora y Beneite.

Comentario: El Real Zaragoza no pasó del empate ante la Damm en la Ciudad Deportiva, y pudo ser incluso peor porque De Cea detuvo una pena máxima con una brillante intervención en la última jugada del partido. El punto conseguido ante la Damm permite al conjunto aragonés seguir liderando en solitario su grupo. El primer tiempo fue dominado por el conjunto catalán, que pronto comenzó a crear ocasiones de gol. No fue hasta el 17’ cuando Robert peinó con la cabeza un centro en un saque de esquina y sorprendió a De Cea por el primer palo. La Damm tuvo ocasiones para ampliar distancias pero el Real Zaragoza se mantuvo firme en defensa y logró empatar en el 32’ por medio de Yoha, tras un balón a la espalda de la defensa que aprovechó el atacante blanquillo para empatar con un disparo cruzado. La segunda parte estuvo más igualada y ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse el partido, pero con el paso de los minutos fueron tomando menos riesgos para que no se les escapase el empate. La jugada clave del partido llegó en el descuento. El colegiado del encuentro señaló un claro penalti favorable a la Damm que De Cea neutralizó con un paradón para evitar el gol y permitir a su equipo sumar un punto importante en un partido complicado.

MALLORCA 3-0 EBRO

Mallorca: Radó, Dani García (Salas, 55), Pere Haro, Moyá, Quevedo (Arnau, 81), Payeras, Bruno (Sogorb, 55), Montiel (Gómez, 65), Álex Sánchez (Diego López, 46), Mascaró y Plomer.

Ebro: Sisamón, Tapias, Pardillos, Charneca, Raúl Gómez, Rubén Pérez, Gonzalo (Sesma, 52), Cortés (Redondo, 61), Guti (Sánchez, 73), Duato (Lobato, 46) y De Diego (Gracia, 52).

Goles: 1-0, min. 19: Plomer. 2-0, min. 35: Mascaró. 3-0, min. 45: Plomer.

Árbitro: Pujol Salar. Amonestó a los visitantes Duato, Guti y Sesma.

Comentario: Una mala primera parte condenó al Ebro a la derrota en su visita al Mallorca. La superioridad local se hizo notar desde el principio. La primera ocasión fue para el Ebro, con un disparo de Dani Cortés que se marchó fuera. A partir de ese momento, el Mallorca fue combinando y moviendo el balón con rapidez y creando ocasiones. Plomer acertó en el 19’ para inaugurar el marcador tras una gran jugada de Mascaró. El segundo tanto llegó en el 35’ y fue a la inversa. Una gran jugada individual de Plomer que cedió para Mascaró, que hizo el segundo. Justo antes del descanso, de nuevo Plomer acertó para subir el tercer tanto del partido al marcador, también de nuevo con Mascaró como asistente. Con el resultado de 3-0 y malas sensaciones se marchó el Ebro al descanso. En la segunda parte Diego Serrano intentó mover el banquillo en busca de un gol que les metiese en el partido, pero el Mallorca supo controlar el partido a nivel defensivo y el cuadro arlequinado no disfrutó de muchas ocasiones para acercarse en el marcador. Mal partido del Ebro que cosecha una nueva derrota que le deja en posiciones de descenso.