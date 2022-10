El Brea vence desde el punto de penalti

Victoria de mérito para un Brea que escala posiciones. El balón echó a rodar en Cientruénigo con ambos conjuntos bien plantados sobre el terreno de juego. Los locales buscaban llevar peligro con balones largos y jugadas a balón parado. El primer aviso llegó desde la esquina, pero el lanzamiento se paseó por el área sin demasiados problemas para los breanos. Los aragoneses devolvieron el susto, también desde la esquina, pero el meta local se mostró muy seguro. La igualdad era la tónica dominante y ninguno de los veintidós protagonistas fue capaz de romperla en los primeros cuarenta y cinco minutos de juegos.

Tras el paso por vestuarios el encuentro no cambió demasiado, pues ni navarros ni aragoneses conseguían generar llegadas de peligro. Sin embargo, todo cambió en el minuto 54, pues el colegiado señaló pena máxima a favor del Brea y Jorge Pérez no perdonó. El tanto espoleó al Brea que pudo ampliar la renta tres minutos después, pero el remate de Sola se marchó arriba. A partir de entonces el Cirbonero embotelló al Brea, que se defendió con maestría y no sufrió hasta el pitido final.

Cirbonero: Ramírez, Goñi, Biesa, Jorge, Araque (Araguen, 83), Pascal (Vallejo, 83), Arano, Cacho, Garbayo (Salas, 66), Dominguez y Sánchez

Brea: Biarge, Sola, Javi López, Borja Peña, Jorge Pérez, Pepo, Tapia (Cantariño, 82), Javi Álamo (Vela, 69) Jaime Ara, Chus Herrero y Rami

Goles: 0-1, min. 56: Jorge Pérez

Árbitro: Montes García-Navas. Amonestó a los locales Jorge y Biesa; y a los visitantes Sola, Rami, Pérez y Pepo.