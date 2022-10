El Sadabense roza el triunfo ante el Borja en un duelo de igual a igual

El Sadabense compitió de tú a tú contra el Borja, uno de los candidatos a conseguir el ascenso esta temporada. La primera mitad se mantuvo muy igualada, practicando los dos equipos un fútbol directo. El Borja se adelantó en el marcador al filo del descanso gracias a un remate de cabeza en el segundo palo de Makan. En la segunda mitad el Sadabense optó por tener más posesión del balón, lo que les benefició llegando el gol del empate en el minuto 67 en una falta lateral que Fernando envió al fondo de la red. Los locales no se conformaron con el empate y siguieron disponiendo de ocasiones de gol, pero no mostraron la eficacia necesaria para poder quedarse con los tres puntos.

Ficha técnica:

Sadabense: Javier, Zalba (Ros, 64), Gay, Fernando, Giménez, Gericó, Ricardo (Rangel, 46), Roberto, Poderós, Pascual y Laborda (Borja, 84).

Borja: Montorio, Valero, Gumiel, Marín, Makan, Roncea, Martínez, Sanz (Cristea, 78)/RIvarés, 83), Usón, Abad (De Pablo, 67) y Navarro.

Goles: 0-1, min. 43: Makan. 1-1, min. 64: Fernando.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Zalba, Laborda, Poderós; Abad, Navarro y Roncea.

CALATORAO 4-3 LA CARTUJA

Calatorao: Acrismaritei, Islah, Martí, Tahis, Tarik, Iván (Serrano, 61), Ricardo (Jorge, 69), Miguel. Urgel, Faye (Joven, 87) y Turrubia (Huerta, 69).

La Cartuja: Ascorbe, Rodríguez (Aragón, 63), Félix (Blanco, 81), Esteban, Caballero (Andreu, 78), Lozano (Cabrera, 63), Ignacio (Daniel, 63), Cornago, Trejo, Rafael y Raúl.

Goles: 1-0, min. 37: Faye. 2-0, min. 46: Iván, de penalti. 2-1, min. 50: Lozano. 2-2, min. 55: Ignacio. 3-2, min. 56: Faye. 3-3, min. 69: Cabrera. 4-3, min. 77: Urgel.

Árbitro: Blasco Muñoz. Amonestó a Jorge, Faye, Islah, Martí; Caballero, Daniel y Rafael (2), expulsado en el 83’.

Comentario: Partido alocado el protagonizado por el Calatorao y La Cartuja que se saldó con la victoria de los locales en El Romeral. Ambos conjuntos salieron decididos a por el triunfo y siendo muy verticales. Los locales empezaron siendo superiores y dispusieron de las primeras ocasiones claras, logrando abrir la lata en el minuto 37 con un disparo desde la frontal del área de Faye. Reanudado el juego tras el descanso, La Cartuja salió muy intensa, pero fue el Calatorao quien volvió a anotar, esta vez obra de Iván desde el punto de penalti. Los visitantes no bajaron los brazos y consiguieron empatar el duelo rápidamente gracias a Lozano e Ignacio a la contra. No obstante, y de forma casi consecutiva, Faye volvió a poner por delante al Calatorao. En este tramo tan abierto, La Cartuja volvió a igualar el choque con un tanto de Cabrera, pero fueron de nuevo los locales quienes respondieron, esta vez con un gol de Urgel que suponía el 4-3. Con los visitantes volcados en el ataque en busca del gol del empate, el Calatorao dispuso de varias salidas a la contra para sentenciar el partido, pero no fueron materializadas.

SANTA ANASTASIA 0-2 MONTECARLO

Santa Anastasia: Jaime, Tenías, Asensio (Recio, 65), Almuzara, Mainz, Aitor (Gericó, 71), Abadía, Sergio (Les, 54), Marcellán (Juan Francisco, 65), Dorado y Maqueda.

Montecarlo: Aitor, Iván (Ponce, 84), Castán, Mauro (Pirvu, 84), Ciriano (Posa, 71), Pelegrín, Caparrós, Mallor, Romanos (García, 71), Bryan (Cebrián, 59) y Mahammadou.

Goles: 0-1, min. 47: Pelegrín. 0-2, min. 56: Pelegrín.

Árbitro: Hernández Andrés.

Comentario: El Santa Anastasia y el Montecarlo protagonizaron un duelo muy igualado el cual se acabó decidiendo por detalles. Tras una primera mitad que empezó dominando el conjunto local pero cuyo tramo final fue rojillo, un mal despeje de la zaga ejeana facilitó que Pelgrín adelantara al Montecarlo en el marcador. Pasada la primera hora de juego, Pelegrín volvió a aparecer para poner tierra de por medio y darle los tres puntos a los de La Paz.

EL GANCHO 1-2 REMOLINOS

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Garcés, Del Barrio, Díaz (Sopena, 79), Díez (Martín, 60), Moabet (Esapa, 46), Lagunas (Larraz, 46), Durango, Mastral (Cantero, 71) y Bonaventure.

Remolinos: Jorge, Lucas, Samuel, Ibra, Estaben (Papito, 85), Juan (Aragüés, 89), Aitor (Emilio, 63), Luis, Guillermo (Andrés, 85), Azuara (Adama, 63) y Falcón.

Goles: 0.1, min. 8: Luis. 0-2, min. 13: Luis. 1-2, min. 63: Esapa.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Bonaventure; Luis y Adama.

Comentario: El Gancho fue derrotado en casa por el Remolinos en un partido donde Giménez adelantó a los visitantes con un remate en el segundo palo. Lejos de reducir el ritmo, el Remolino amplió distancias con otro tanto de Giménez al contragolpe. El Ganch fue de menos a más y en el segundo tiempo recortó distancias tras una jugada en el corazón del área. Los locales lo intentaron hasta el final, pero la presión de los visitantes no les permitió alcanzar la meta de Giménez.

SAN JOSÉ 1-2 CASETAS

San José: Vargas, Cea, Barbero (Manjón, 84), Pablo, Barriendos, González (De los Ríos, 46), López, Sus (Afekir, 46), Ibáñez (Sentís, 71), Dual y Vidal.

Casetas: Óscar, Ferreira, Perales, Jiménez, Borja, Carlos, De Castro (Fernández, 72), Aliaga, Lambán (Slavov, 46), Rivas (Cagide, 89) y Roni (Santiago, 56).

Goles: 0-1, min. 2: Lambán. 0-2, min. 22: Roni. 1-2, min. 69: Vidal.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó al local Cea y al visitante Fernández.

Comentario: El San José tuvo que hacer frente a un partido contra el Casetas que no tardó en ponerse cuesta arriba, pues a los dos minutos de haberse iniciado el juego Lambán aprovechó un error de la zaga local para anotar el 0-1. De otro desorden defensivo nació el 0-2, esta vez por mediación de Roni. El San José también dispuso de ocasiones de gol, pero no estuvo lo suficientemente acertado de cara a puerta. Ya en la segunda mitad el conjunto azulón consiguió recortar distancias con un disparo desde la frontal del área de Vidal. Con 20 minutos aún por delante, el San José intentó marcar el gol de la igualada, pero acabó acusando su falta de acierto.

MAGALLÓN 1-1 MORÉS

Magallón: Peña, Adrián (Segura, 75), Aitor (Aibar, 46)(Javier, 86), Broto, Pardo, Julio (Romanos, 54), Ruberte, Roy (Lasauca, 46), Jorge, Sancho y Arilla.

Morés: Salvador, Molina, Zapata (Mendoza, 46), Jairo, Cristian, Serrano (Esteras, 89), Osorio, Jiménez (Alamán, 76), Pardo, Manuel (Trasobares, 46) y Agorreta.

Goles: 0-1, min. 42: Agorreta. 1-1, min. 71: Romanos.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a Aitor, Aibar, Romanos; Manuel, Cristian, Pardo y Esteras. Expulsó por roja directa al local Lasauca (85’).

Comentario: El Magallón y el Morés se repartieron los puntos en un partido muy igualado en el que las dos defensas demostraron lo férreas que son. Nada más empezar el partido los visitantes dieron un primer aviso con un testarazo que mandó el balón por encima del larguero. Poco a poco se fue asentando el Magallón y sus oportunidades no tardaron en llegar. No obstante, antes del descanso se adelantó el Morés por mediación de Agorreta. Tras el paso por vestuarios llegó el gol de la igualada, anotado por Romanos, pero cuando parecía que la remontada podía producirse, la expulsión de Lasauca dejó al Magallón en inferioridad numérica. Aun así, el Magallón tuvo oportunidades para hacerse con los tres puntos, pero con el pitido final el empate quedó visto para sentencia.

VILLA DE ALAGÓN 0-1 VALDEFIERRO

Villa de Alagón: Ortiz, Perales (Castillo, 60), Aladrén (Aguirre, 75), Murillo, Modrego (Fernández, 75), Moreno (Cafú, 60), Serrano, Garrido, Ballester, Gómez (Eneko, 67) y Herrero.

Valdefierro: Mayo, Marcos, Angoy, Gutiérrez, Muñoz (Broto, 89), Miguel (Iván, 58), Cortés, Lorente, Pescador (Domínguez, 82), Perea y Stephane (Álvarez, 58).

Goles: 0-1, min. 78: Muñoz.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Moreno, Ballester; Muñoz, Pescador, Angoy, Stephane, Lorente y Álvarez.

Comentario: El Valdefierro se llevó la victoria por la mínima ante el Villa de Alagón en un partido muy igualado. Ambos equipos saltaron al terreno de juego muy correctos tácticamente, llegando las ocasiones más claras a balón parado y, en el caso de los locales, por las bandas. Tras el descanso el partido se abrió un poco más. Los cambios mejoraron a los visitantes, quienes decidieron optar por una mayor posesión del balón, lo que les llevó a conseguir el gol de la victoria en el minuto 78 por mediación de Muñoz. El Villa de Alagón se volcó en el ataque en busca del gol de la igualada, pero no consiguieron batir a Mayor.