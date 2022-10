El Épila provoca el primer tropiezo del Huesca B

El filial de la SD Huesca cosechó su primera derrota de la temporada tras caer por la mínima (0-1) ante el Épila en San Jorge.

Los azulgranas llegaron mermados por las bajas de Tresaco, Seijo, David García y de Manu Rico, convocado con el primer equipo, a la cuarta jornada liguera ante un rival, el Épila, que llegaba al choque como segundo clasificado.

El partido arrancó con mucho respeto por parte de ambos equipos, pero la primera ocasión fue para el Épila, aunque el remate de Rafinha se marchó ligeramente desviado.

No fue hasta el minuto 31 cuando de nuevo Rafinha probó fortuna tras una gran jugada combinativa del Épila dentro del área azulgrana, que logró despejar Sanz con una fenomenal parada para evitar el primer tanto del choque.

La primera mitad, en la que ambos conjuntos trataron de imponer su físico terminó sin grandes ocasiones, que llegarían en la segunda parte.

El Épila arrancó el segundo acto convencido de poder sorprender a la contra al filial azulgrana, que trató de adueñarse de la posesión y salir al ataque por las bandas.

Pero en el minuto 63 llegaría el primer y único tanto del partido. Rafinha colgó el balón desde el costado izquierdo y Hamza, que le ganó la partida a su marca, se lanzó al primer palo para cabecear a la red y adelantar a los visitantes en el marcador.

Langoyo, que había salido en el descanso, tuvo el segundo poco después en un saque de esquina, pero su cabezazo se perdió por encima del larguero.

El partido se rompió por completo y el Huesca pudo empatar en el 66 en un error del guardameta del Épila, pero el disparo de Ángel Pérez desde el centro del campo se perdió rozando el palo izquierdo.

Abizanda y Pérez probaron suerte de nuevo con sendos remates desde la frontal, pero el marcador no se movió y los tres puntos se marcharon a Épila. El Huesca, por su parte, sumó su primera derrota del curso.

Ficha técnica:

Huesca B: Sanz, Almerge, Bernárdez, Abizanda (Nick, 78), Ruby (Antonio, 66), Mata, Torguet, Ángel, Aznar, Escario y Anglada.

Épila: Aarón, Jorge, Gil, Osanz, Manau, Hamza, Magallón, Diego Gómez (Edu Vicente, 46), Losfablos, Rafinha (Caicedo, 86) y Marco (Caro, 69).

Goles: 0-1, min. 63: Hamza.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Abizanda; Losfablos y Jorge.

ILLUECA 0-0 CALAMOCHA

Illueca: Cerdán, Pinto, Cavero, Cota, Barriendos (Gimeno, 87), Oliver, Rubí (Marco, 87), Gassama (Rosell, 75), Oriol (Losín, 69), Veintemilla (Marín, 75) y Álex Rubio.

Calamocha: Calavia, De La Fuente, Lorente, Obere, Falo (Navarro, 64), López, Otín (Fuertes, 78), Nieto (Utrilla, 85), Salcedo (Gomes, 64), Monge y Albajara (García, 46).

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Oriol, Cota, Rubí; a Monge y Obere. Expulsó por roja directa al local Álex Rubio (61’).

Comentario: Ni el Illueca ni el Calamocha consiguieron romper el empate inicial en un partido equilibrado en el que ambos conjuntos tuvieron ocasiones para ponerse por delante. El Illueca empezó el encuentro apretando a su rival e incluso gozando de oportunidades de gol que, por otro lado, Calavia consiguió frustrar. Con el paso de los minutos las fuerzas se fueron igualando y el Calamocha empezó a tener acercamientos peligrosos, pero se llegó al descanso con el 0-0 intacto. En la segunda mitad la expulsión de Álex Rubio favoreció que el conjunto visitante se hiciera con el control del partido, obligando a su rival a replegarse y a esperar su oportunidad a la contra. Aunque las ocasiones del Calamocha no cesaron, el empate a cero se mantuvo hasta el final.

CARIÑENA 2-1 ATLÉTICO MONZÓN

Cariñena: Álvarez, Sánchez (Escarda, 75), Ventura, Abián, Abreu (Tejero, 81), Kante, Abuy, Martínez, Escribano, Garrido (Diloy, 81) y Hernández (Lounis, 62).

At. Monzón: Ballarín, Carrera, Llopis (Díaz, 61), Vieira, Samitier, García (Jiménez, 78), Puyer (Escolano, 46), Pérez, Guillén, Fernández (Claver, 61) y Ramos (Luna, 61).

Goles: 1-0, min. 40: Abreu. 2-0, min. 55: Garrido. 2-1, min. 66: Samitier.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó al local Kante y al visitante Guillén.

Comentario: El Cariñena sumó su primer triunfo de la temporada ante un Atlético Monzón al que aún se le resiste. Empezó mejor el cuadro oscense, aunque con el paso de los minutos los rojillos fueron asentándose. Martínez tuvo en sus botas el primer gol del partido, pero su disparo desde fuera del área no encontró premio. Fue al filo del descanso cuando el Cariñena consiguió estrenar su casillero, lográndolo tras una prolongación en el segundo palo que acabó rematando Abreu. Tras el paso por vestuarios el Atlético Monzón salió mejor que su rival. Aun así, las mejores ocasiones llegaban por parte del bando local, teniendo Garrido un mano a mano que Ballarín se encargó de frustrar. En el minuto 55 él mismo se encargó de doblar la ventaja del Cariñena tras recibir un balón al espacio y batir al meta. El Atlético Monzón no tardó en recortar distancias gracias a un centro lateral rematado por Samitier, pero los locales no perdieron el control del partido y dispusieron de varias oportunidades que les hubieran otorgado una renta mayor.

CASPE 1-2 TAMARITE

Caspe: Ricón,Limbeck, Pueyo, Ginés (Villaoslada, 76), Rotellar (Burillo, 83), Fernández, Tadili (Abadía, 63), Cano, Marín, López y Horno (Garrido, 63).

Tamarite: Sorinas, Cervera (Grau, 54), Balué, Varilla, Espinosa (Cisse, 85), Iglesias (Bernado, 68), Suárez, Farré (Osuman, 46), Serbán, Sales y Flo (Raluy, 46).

Goles: 0-1, min. 14: Sales. 1-1, min. 35: Fernández. 1-2, min. 92: Suárez.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Horno y Marín; Suárez, Cervera, Osuman y Varilla.

Comentario: El Caspe no fue lo suficientemente eficaz para conseguir sumar su primer triunfo de la temporada. Los locales empezaron el duelo siendo superiores al Tamarite y disponiendo de numerosas ocasiones de gol. No obstante, antes de que pasara el primer cuarto de hora Sales puso por delante a los visitantes. El Caspe no bajó los brazos y consiguió empatar el duelo antes del descanso con una buena volea de Fernández. Tras el intermedio el partido quedó más igualado y ambos equipos tuvieron su ocasiones, pero en la última jugada del partido Suárez remató un saque de esquina que significó el 1-2 y la victoria del Tamarite.

Más información El Brea consigue la primera victoria de la temporada en plenas fiestas locales

EJEA 0-1 ALMUDÉVAR

Ejea: Yzan, Escuín, Ginovés, Puri (Muñoz, 65), Bruno, Álvarez (De Sus, 65), Andreu (Puertas, 65), Moha (Leciñena, 86), Sánchez, Valdés y Santos (De Roque, 71).

Almudévar: Albero, Ballarín, Rafael (González, 77), Luisja, Cirac, Abad, Velasco, Ainoza, Figueras (Trullén, 55), Marcos (Vera, 89) y Marvin.

Goles: 0-1, min. 42: Ainoza.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los visitantes Figueras, Velasco, Marvin y Albero.

Comentario: El Ejea sigue acusando su problema con el acierto de cara a puerta y acabó perdiendo contra el Almudévar. Los blanquiazules dispusieron de buenas ocasiones en la primera parte, pero no fueron capaces de materializarlas. Los visitantes, por su parte, pudieron haberse adelantado en una oportunidad que hizo que la defensa ejeana tuviera que sacar el balón de la línea de gol. Minutos más tarde el balón parado volvería a condenar al Ejea: Ainoza ejecutó un disparo directo que acabó con el balón colándose por la escuadra. La tónica durante el segundo tiempo fue la misma. El Ejea siguió disponiendo de oportunidades para devolver el equilibrio al marcador, pero la falta de acierto de los locales hizo que el 0-1 se prolongara hasta el pitido final.

ROBRES 2-0 LA ALMUNIA

Robres: Lite (Abad, 55), García, Ballesteros, Muñoz, Prat, Gonçalves, Charlez (Carrasco, 67), Torcal (Lagos, 46), Leiton, Barrio y Carcasona.

La Almunia: Otín, Clavero, Joven (Delgado, 58), Guillén (García, 78), Martínez, Embid, Lou, Sarvise, Orús, Refusta (Franco, 58) (Embeya, 88) y Abubakari (Júdez, 58).

Goles: 1-0, min. 2: Charlez. 2-0, min. 57: Prat.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Torcal, Charlez, Barrio, García y Lagos; Clavero, Joven, Martínez y Guillén. El visitante Clavero fue expulsado por doble amonestación en el 74’.

Comentario: El Robres consiguió hacerse con la victoria tras batir a La Almunia. La primera parte fue igualada y ambos equipos dispusieron de ocasiones de gol, sin embargo, fue Charlez el que consiguió adelantar al Robes con un disparo escorado a pocos minutos de haberse iniciado el juego. Tras el paso por vestuarios las ocasiones locales no cesaron y Prat, en una segunda jugada tras un centro lateral, consiguió doblar la ventaja del Robres. Tras la expulsión de Clavero, los anfitriones controlaron el partido sin problemas.

BINÉFAR 3-0 UTRILLAS

Binéfar: Hidalgo, Fofana, Grifell, Valencia (Faci, 81), Gómez, Llabrés, César, Barreda (Cuéllar, 75), Imaz, Sidibé (Leo, 65) y Pujol (Sussoho, 75).

Utrillas: Tavares, Nenad (Judez, 84), Pandiella, Sánchez, Adrián Hernández (Ángel, 75), Martínez (Adán, 75), Monteiro, Ndiaye, Casero, Gazzoni y López (Tena, 63).

Goles: 1-0, min. 51: Barreda. 2-0, min. 58: Valencia. 3-0, min. 72: Pujol.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Sidibé, Valencia; a Martínez, Casero y Sánchez.

Comentario: El Binéfar logró la primera victoria ante su afición en un partido en cuya primera mitad se vio un juego con poco ritmo, sin dominador claro y con pocas ocasiones, pero en la segudna el Binéfar fue superior y con el acierto se llevó la victoria.

El Binéfar salió dominador y tomó la posesión, pero cuando llegaba a tres cuartos de campo no creaba sensación de peligro ante un Utrillas muy ordenado y que esperaba su oportunidad al contraataque.

Un remate de Moró que se fue por encima del larguero y un centro de Dani Pujol que se paseó por el área sin encontrar rematador fueron las mejores opciones locales. El Utrillas apenas se acercó, pero tuvo la más clara en la última jugada con un remate de cabeza al poste de Casero, que salió fuera.

En la segunda mitad el Binéfar salió decidido a por la victoria. Dio un par de avisos en acciones individuales de Moró y Valencia. Y en el 51 en una buena acción ofensiva, Chicho se plantó delante del meta y le cruzó el balón para marcar el 1-0.

Con los turolenses desconcertados llegaron los mejors minutos celestes. En otra jugada por banda derecha, Pujol asistió al área y Valencia con disparo seco hizo el 2-0.

Los celestes dejaban el partido encarrilado. El Binéfar se defendió con orden en espera del contraataque. Yel Utrillas dio ligera sensación de peligro a balón parado, pero Rafa estuvo muy seguro bajo palos. En el 72 Pujol se sacó disparo de la frontal que sorprendió al portero yn puso el 3-0 definitivo.

BARBASTRO 0-0 CUARTE

Barbastro: Salas, Franc, Fernando, Val, Gasco, Sidibe (Bocardo, 78), Mati, Rausell (Gayán, 84), Adil, Perso (Bautista, 59) y Conte.

Cuarte: Nicolás, Escolar, Muzquiz, Martínez, Roberto, Argente (Rica, 83), Alonso (Cristian, 78), Villalba, Arturo (Sánchez, 78), Guillén (Lucio, 63) e Iñigo.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó al local Rausell.

Comentario: Los rojiblancos aún no conocen la victoria en el Campo Municipal de Deportes donde no pasaron del discreto empate, sin goles, ante un buen Cuarte que solo tuvo dos ocasiones para marcar frente a las tres que tuvo el Barbastro en la segunda parte. En la primera mitad, ambos equipos jugaron un partido discreto que no deparó casi nada porque el Barbastro solo tiró una vez a puerta por medio de Adil, y en el minuto 45 David Salas salvó un gol claro ante Argente.

En la segunda parte, se notó enseguida la declaración de intenciones del Barbastro con juego ofensivo, dominio e iniciativa, aunque fue Argente quien dio el primer aviso visitante. A partir de entonces, los rojiblancos tuvieron hasta cuatro opciones de marcar por medio de Conte, Carbonell, Adil y Arnedillo frente a una buena defensa. El Cuarte tuvo su mejor ocasión por medio de Iñigo Pérez, en el minuto 69 y el Barbastro la más clara del partido por medio de Adil que se estrelló contra un defensa. Hasta el final, los intentos del equipo rojiblanco con cambios ofensivos no sirvieron de nada y la falta de efectividad en el área visitante le costó dos puntos.