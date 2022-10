El Sabiñánigo remonta dos goles ante el Villanueva

SABIÑÁNIGO 3-2 VILLANUEVA

Sabiñánigo: Pérez, Grasa, Arellano (Toro, 55), Blasco, Paules (Garcés, 94), Alcoba, López (Mateo, 70), Martínez, Osanz, Aso (Cabrero, 55) y Gracia (Ara, 70).

Villanueva: Moriano, Roberto, Jaraba, Sánchez (Boriko, 79), Mompel, Barrios, Andrés (Montañés, 46), Ruiz (Corcodel, 69), Julia, Daniel (Lahuerta, 60) y Miguel (López, 46).

Goles: 0-1, min. 12: Barrios. 0-2, min. 54: Julia. 1-2, min. 63: Paulés. 2-2, min. 75: Blasco. 3-2, min. 93: Cabrero.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Osanz, Aso, Grasa; a Ruiz, Daniel, Jaraba y Barrios.

Comentario: El Sabiñánigo protagonizó una increíble remontada en un partido que tenía perdido en el minuto 55 ante un Villanueva que había sido mejor en la primera parte y contaba con dos goles de ventaja. El entrenador local, Marcos Piedrafita, admitió al final del partido: “si a mi me pitan ese penalti, también me cabreo, como ellos”, sobre la discutida decisión que llevó al 2-2. La afición rojiblanca sufrió con devoción por su equipo un partido igualadísimo. El Villanueva con dos goles a favor en el marcador lo puso complicado. En los primeros 45 minutos no estuvo bien el Sabiñánigo, que abusó del balónlargo y apenas tuvo control sobre el juego. En la segunda parte, con la salida de Cabrero y de Toro, el Sabi se asentó en el terreno de juego y remontó un resultado dificilísimo. Las palabras de Marcos en el descanso surtieron efecto y el Sabi, subiendo un punto en su juego y en su alocada carrera por ganar consiguió culminar la remontada con el 3-2 en el minuto 93 para dejar los puntos en casa cuando lo tenía muy mal. Se celebró a lo grande. La victoria hace bueno el punto logrado en Altorricó y el próximo domingo el equipo serrablés tendrá otro duro duelo en Ontiñena.

AJAX DE JUSLIBOL 3-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Ajax Juslibol: Lacabrera, Mory, Camacho (Ismael, 50), Gamarra (Izquierdo, 74), Cambra (Galdeano, 46), Carabajal (Cortés, 82), Minguillón, Isaac, Viver (Carazo, 82), Iván y Moreno.

Actur PI: Fau, Gargallo, Badr (Borao, 82), Alfredo, Diest, Marín (Raiki, 72), Manuel (García, 86), Michel (Melendo, 46), Álvarez, Baciero (Rivas, 86) y Sebbar.

Goles: 0-1, min. 34: Marín. 1-1, min. 47: Carbajal. 2-1, min. 52: Carbajal. 2-2, min. 60: Manuel. 3-2, min. 89: Galdeano.

Árbitro: Núñez Masía. Amonestó a Galdeano, Cortés, Camacho, Carbajal, Isaac, Viver; a Marín, Diest y Sebbar. Expulsó por roja directa al local Lacabrera (34’).

Comentario: El Ajax de Juslibol y el Actur Pablo Iglesias protagonizaron un disputado partido en el que los visitantes se encargaron de llevar a cabo la iniciativa con el balón mientras que los anfitriones dispusieron de las mejores ocasiones. Marín estuvo rápido en un error Lacabrera y consiguió anotar el gol que le daba a los del Actur la ventaja antes del descanso. Ya en la segunda mitad, el Ajax de Juslibol salió decidido a por la remontada consiguiendo empatar a los pocos minutos de haberse reiniciado el juego por mediación de Carbajal, quien no tardaría en anotar el 2-1. Pasada la primera hora de juego el Actur Pablo Iglesias volvió a empatar el choque después de que Manuel rematara una falta lateral. El empuje del Ajax de Juslibol se tradujo en el tanto de la victoria, obtenido a escasos minutos del final, gracias a Galdeano.

FRAGA 6-0 ONTIÑENA

Fraga: Marc, Genís, Álex (García, 46), Nicolás, Alexis (Taberner, 60), Ramón (Medina, 46), Unai, Pirla, Moría, Novials (Larroya, 60) y Nihah (Gerard, 60).

Ontiñena: Presa, Chaka (Lamana, 58), Puente (Emil, 46), Mir (Coronas, 63), Roda, Riau (Romero, 46), Jesús, Eric, Poy, Lucas y Sidibe (Torres, 81).

Goles: 1-0, min. 8: Alexis. 2-0, min. 24: Bata. 3-0, min. 35: Alexis. 4-0, min. 44: Unai. 5-0, min. 55: Alexis, de penalti. 6-0, min. 81: Bata.

Árbitro: Royán García. Amonestó al visitante Roda.

Comentario: El Fraga fue muy superior al Ontiñena en un partido que dominó de principio a fin. Con una defensa muy adelanta y una alta presión, asfixió la salida de balón de los visitantes, de manera que perdieron muchos balones en zonas de peligro favorables a los fragatinos. El acierto de Alexis -por partida doble- unido a Bata y Unai hizo que el marcador al descanso fuera de 4-0. En la segunda parte, el Ontiñena buscó su gol del honor pero no fue posible. Al contrario, de nuevo Alexis, de penalti, y Bata sumaron dos nuevos tantos para el casillero local.

TARDIENTA 3-0 ALTORRICÓN

Tardienta: Badía, Bombín, Vidal, Esteire (Okón, 51), Baena, Val (Fraile, 85), Sanz, Pérez (Lobede, 85), Escanero (Gea, 46), Monge (Villalba, 70) y Ferruz.

Altorricón: Raúl, Genís, Fode, Macuace, Julen, Zamora, Sy, Fall (Souza, 71), Soliva (Ojeda, 65), Pau (Joel, 73) y Diarrisso.

Goles: 1-0, min. 57: Monge. 2-0, min. 72: Val. 3-0, min. 89: Gea, de penalti.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó al visitante Zamora. Expulsó por roja directa al visitante Sy (89’).

Comentario: El Tardienta sumó una trabajada victoria en casa fraguada en la segunda parte. Tras una primera parte en la que el Altorricón maniató a los locales, los de Dani Acirón cambiaron el guión y buscaron el fútbol directo y los espacios a la espalda, y la jugada les salió perfecta. El Altorricón tuvo alguna ocasión y quizá el resultado fue abultado, pero la victoria fue merecida para los locales.

ALCOLEA 1-2 EFB HUESCA

Alcolea: Aliou, Abdoulaye, Sofiane (Bielsa, 73), Iñaki (Pizarro, 78), Baringo, Óscar, Ismael (Revilla, 62), Gou, Ventura (Fofana, 73), Serrate y Samper (Abdel, 62).

EFB Huesca: Moha, Benedet, Mateo, Puértolas (Sanagustín, 58), Mauro, Torres, De Blas (Lizer, 72), Iker, Kenta (Abdallahi, 80), Jeremy y Emilio.

Goles: 0-1, min. 15: Kenta. 0-2, min. 16: Jeremy. 1-2, min. 24: Serrate.

Árbitro: González Castro. Amonestó a Baringo, Óscar, Abdel; Mauro y Jeremy.

Comentario: El Inter Huesca se llevó la victoria de Alcolea con dos goles en un par de minutos. Tras un comienzo igualado, los de Siétamo marcaron con un tiro escorado lejano de Kenta y en una acción de rechace. El Alcolea reaccionó, recortó y tuvo opción de igualar. Ya en la segunda parte, el Inter manejó el duelo y pudo ampliar distancias, pero al final, el Alcolea también tuvo opción de empatar.

ZUERA 1-1 JACETANO

Zuera: Jorge, Moreno, Iván (Gracia, 57), Escusol, Marco, Molinero, Aarón, Nicolás (Marco, 63), Cubel (Galisteo, 78), Augusto (Gracia, 63) e Ibáñez.

Jacetano: Gerardo, Antolín, Gil, Urieta, Daniel, Díez, Tomás (Rodríguez, 37), Luis, Borja (Garrido, 76), Guillermo (Casajús, 76) y Fañanás.

Goles: 0-1 min. 2: Borja, 1-1 min. 11: Marco

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Flores; Díez y Grasa.

Comentario: Zuera y Jacetano empataron a un gol en un partido en el que ambos goles se materializaron en el tramo inicial. Apenas había transcurrido un minuto cuando Borja se aprovechó de una internada de su equipo para abrir el marcador al capturar un balón rechazado tras una parada de Jorge desde dentro del área pequeña. Poco le duró la alegría al Jacetarno, que vio como Marco empató poco después al culminar un gran servicio que le dejó solo frente al portero. El Zuera se mostró con algo más de ímpetu tras el empate y se estrelló con el palo a la salida de un córner. El Jacetano no se echó atrás, pero se quedó con falta de ideas en los metros finales y sufrieron en el último cuarto de hora para salvar el punto.

BIESCAS 1-6 SARIÑENA

Biescas: Oliván, Jorge, Popescu, Estella (Vizcarra, 69), Javier, Marín, Miguel, Tanase, Samper, Aguilar (Joyner, 46) y Belio.

Sariñena: Pablo, Incze, Llorente, Laguarta, Cortés (Villellas, 68), Marín, Sory (Durán, 79), Vinué (Huerva, 79), Monge, Agustín y Merchán (Puente, 63).

Goles: 0-1, min. 25: Cortés. 0-2, min. 41: Merchán. 0-3, min. 51: Cortés. 0-4, min. 67: Cortés. 1-4, min. 70: Samper. 1-5, min. 78: Sory. 1-6, min. 80: Puente.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó al local Oliván.

Comentario: El Biescas cayó derrotado por 1 gol a 6 ante el Sariñena en un partido que los visitantes lograron dejar encarrilado antes del descanso y que en la segunda mitad terminaron de cerrar. Los locales salieron muy enchufados y lograron dominar el juego durante los primeros compases del partido, sin embargo fue Marín quien logró anotar el primer gol de la tarde. Ya por detrás en el marcador, los locales bajaron la guardia y el Sariñena lo aprovechó para anotar el segundo gol antes del descanso, obra de Merchán.

Tras el paso por vestuarios, el Sariñena dio un paso al frente y cogió las riendas del partido. Cortés hizo el tercero y el cuarto gol visitante, que dejaban sentenciado el partido, pero el Biescas logró recortar distancias en el minuto 70. Samper culminó una gran jugada individual con un disparo cruzado para hacer el tanto del honor de los locales.

Pero el Sariñena no bajó el ritmo y logró anotar 2 tantos más. Sory, en el minuto 78 y Puente en el 80 pusieron la guinda a la goleada visitante, que les permite sumar su primera victoria de la temporada y colocarse en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Biescas, que en la primera jornada cayó derrotado por 4 goles a 1 contra el Actur Pablo Iglesias, se coloca como colista del grupo.