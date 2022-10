El Real Zaragoza suma su tercera victoria consecutiva al ritmo de Pau Sans

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 5-0 FE GRAMA

El Real Zaragoza cosechó una contundente y abultada victoria ante el FE Grama en la Ciudad Deportiva. El equipo de Javier Garcés atraviesa un gran momento de forma y suma de esta manera su tercera victoria consecutiva. El protagonista principal de la victoria fue Pau Sans, con cinco goles en 64 minutos, mostrando un gran acierto de cara a portería.

El Real Zaragoza fue muy superior a su rival durante todo el partido. Desde el inicio, se hizo con la posesión del balón y comenzó a generar ocasiones de gol. Un gran acierto de cara a portería hizo que en las tres primeras ocasiones de gol, el Real Zaragoza hiciese tres goles, obra de Pau Sans, destacando el primero, donde tras un saque de esquina a favor del Grama, el balón le cayó a Joha que tras marcharse de tres rivales filtró un pase para que Pau Sans pusiera por delante a su equipo. El propio ariete zaragocista puso el cuarto tanto en el marcador antes del descanso, que parecía la sentencia.

Tras el paso por vestuarios, no hubo mucho partido en la segunda parte. Un Zaragoza muy superior que controló el partido en todo momento. El propio Pau Sans puso el quinto y a la postre definitivo gol en un partido muy completo de los chicos de Javier Garcés.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: De Cea, Sayuma, Joel, Linares (Fadel, 69), Lluch, Lahoz (Gracia, 64), Joha (Monserrate, 56), Beamonte, Pau Sans (Serrano, 64), Lucas y Liso (Montesinos, 69).

FE Grama: Danelia, Suárez, Nil, Pau García, Serrano, Cifuentes (Galvany, 46), Mario Pérez, Martí (Tapias, 46), Álvarez (Campaña, 63), Rierola (Cissé, 46) y Chilh (Miñano, 46).

Goles: 1-0, min. 5: Pau Sans. 2-0, min. 17: Pau Sans. 3-0, min. 21: Pau Sans. 4-0, min. 30: Pau Sans. 5-0, min. 62: Pau Sans.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Pau Sans, Lahoz; Nil y Campaña.

HUESCA 2-1 DAMM

Huesca: Brosed, Ñama (Turanschi, 88), Lizáldez, Calvo, Diego, Soria, Carp (Ciria, 88), Hugo Gómez (Martínez, 73), Ayman (David Val, 73), Santi (Torrá, 58) y Taboada

Damm: Aljama, Robert, Cortés, Mora, Yahir (Beneite, 11), Jurado, Pedro (Dennis, 72), Sando (Jan, 72), Javi, Eliott (Miguel, 46) y Pol Arnau (Piera, 46).

Goles: 1-0, min. 21: Ayman. 2-0, min. 29: Lizáldez. 2-1, min. 86: Robert.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Hugo Gómez, Calvo, Carp, Soria; Javi, Mora, Jurado, Piera y Robert.

Comentario: Los aragoneses dominaron los compases iniciales del encuentro a través del balón y contaron con una buena llegada a la que han replicado los visitantes con una gran jugada individual de Eliott desde la banda izquierda que depejó el portero. El conjunto azulgrana se adelantó a los 20 minutos con un gol de Ayman en una jugada individual. Pocos minutos después, el Huesca amplió distancias con un golazo de falta directa, obra de Lizáldez, dando una clara ventaja al conjunto oscense antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, la Damm dio un paso hacia adelante y encerró al Huesca en su propio campo, pero los oscenses se mantuvieron firmes en defensa y apenas concedieron ocasiones. Robert, en el 86’, a la salida de un córner, remató en el primer palo para reducir distancias y acercar a su equipo a los puntos. Álvaro tuvo en sus botas el empate en el añadido pero una gran intervención de Brosed aseguró la victoria y los tres puntos para el Huesca.

CONSTANCIA 3-0 EBRO

Constancia: Morillas, Amengual, Cano, Bestard, Almazán, Andreu, Sergi (Lamine, 60), Toni (Torres, 85), Luis (Aleix, 85), Dennis (Joan, 70) y Raúl (Maxim, 60).

Ebro: Sisamón, Tapias (Gracia, 46), Charneca, Raúl Gómez, Rubén Pérez, Gonzalo (David, 54), De Diego (Pardillos, 46), Cortés (Sesma, 66), Guti, Duato y Víctor (Sánchez, 54).

Goles: 1-0, min. 8: Dalmases. 2-0, min. 35: Luis. 3-0, min. 90: Lamine.

Árbitro: Morey García. Amonestó a Pastor, Vázquez; Raúl Gómez y Víctor.

Comentario: El Ebro cosechó una dura derrota en Palma de Mallorca ante el Constancia, un recién ascendido. Una mala primera parte pesó demasiado y el conjunto arlequinado no fue capaz de darle la vuelta al marcador. El cuadro local saltó al césped más concentrado que su rival y desde los primeros minutos puso en apuros al conjunto aragonés. Tras una acción a balón parado que el Ebro no pudo acabar, llegó el primer tanto local tras una contra por medio de Dalmases. El Ebro tuvo una ocasión muy clara para empatar justo antes del 2-0, pero no acertaron y Luis, en el 35’ recibió de espaldas y se giró para disparar y hacer el segundo tanto. Tras el paso por vestuarios, el Ebro introdujo cambios que les hicieron mejorar notablemente y se lanzaron al ataque en busca de reducir distancias en el marcador lo antes posible. Encerraron al Constancia en su campo y tuvieron ocasiones para ello, pero les faltó acierto. Ya en el 90’, Lamine sentenció tras una contra con el Ebro volcado.