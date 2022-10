El Valdefierro refrenda su buen inicio imponiéndose al Stadium Venecia

Partido de la jornada: VALDEFIERRO 7 STADIUM VENECIA 1

El Valdefierro mostró que su triunfo en la jornada inaugural en el García Traid no fue fruto de la casualidad y se engancha de momento al vagón de cabeza al ganar a un Stadium Venecia que empezó bien pero que fue perdiendo energía progresivamente.

Gran y entretenido primer tiempo con dos conjuntos que imprimieron un alto ritmo de juego, protagonizando numerosas y constantes llegadas a las áreas. Tras un remate por cabeza, se adelantó el Stadium Venecia en un potente y colocado disparo de Iago, un jugador que maneja de maravilla su pierna izquierda y al que no le falta fuerza en sus remates. El Valdefierro seguía llegando pero no marcaba por las buenas intervenciones del portero visitante, Luca. Tanta insistencia dio sus frutos y en una jugada rápida, Álvaro cruzaba para poner la igualada. Fueron a más los de casa, para situarse con un confortable 3-1. Joel disparó de primeras algo alejado, pero el balón cogió altura, la suficiente para que no alcanzase Luca y Amir, uno de esos pequeños que son una delicia para el espectador neutral, hizo un gol de bandera por toda la escuadra en un chut inapelable. Entre medias de ambas jugadas pudo igualar a dos el Venecia pero Navas sacó una gran mano a Iago que intentó un remate como el que antes supuso el primer gol del mediodía.

Pidieron los entrenadores del Stadium a sus chicos algo más de intensidad en la charla del intermedio, pero apenas tuvieron tiempo de ponerlo en práctica cuando se encontraron con otro gol en contra. Amir, al segundo intento, después de un disparo de él mismo y tras un despeje de Luca, puso aún más distancia. Castigó con goles un Valdefierro que no perdonó en cada aproximación. En un saque de esquina colocaron el quinto al empalmar Joel según le vino al palo largo. Efrén aún puso más tierra de por medio con un tiro no muy fuerte pero que acabó entrando y Molina cerró la contienda al recoger con astucia el rebote de una falta.

Lamentar la lesión de Iago que tuvo que ser llevado en volandas al vestuario a la finalización, con un tirón que le impedía caminar bien. Ojalá que sea lo menos posible y pueda volver a los campos cuanto antes.

Ficha técnica:

Valdefierro: Navas, Alan, Daniel, Revuelto, Álvaro, Amir, Yanis y Anquela. También jugaron: Izan, Efrén, Joel y Molina.

Stadium Venecia: Luca, Manuel, Mario, Guillermo, Barea, Iago, Jorge y Latorre. También jugaron: Marco, Díez-Ticio, Juan y Pinazo.

Goles: 0-1, min. 5: Iago. 1-1, min. 9: Álvaro. 2-1, min. 14: Joel. 3-1, min. 18: Amir. 4-1, min. 30: Amir. 5-1, min. 40: Joel. 6-1, min. 42: Efrén. 7-1, min. 50: Molina.

Árbitro: París Gimeno.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 2:

Stadium Casablanca 5 Huracán 1

Ebro 7 El Olivar 1

Escalerillas 2 Delicias 7

Marianistas 1 Hernán Cortés 7

Oliver 3 Racing Club Zaragoza 1

Amistad 4 Santo Domingo Juventud 4

Montecarlo 2 Balsas Picarral 1

CLASIFICACIÓN:

1º Ebro 6 puntos

2º Oliver 6 puntos

3º Valdefierro 6 puntos

4º Stadium Casablanca 6 puntos

5º Montecarlo 6 puntos

6º Amistad 4 puntos

7º Racing Club Zaragoza 3 puntos

8º Balsas Picarral 3 puntos

9º Hernán Cortés 3 puntos

10º Delicias 3 puntos

11º Santo Domingo Juventud 1 punto

12º Stadium Venecia 0 puntos

13º El Olivar 0 puntos

14º Escalerillas 0 puntos

15º Huracán 0 puntos

16º Marianistas 0 puntos