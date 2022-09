El Cella gana al Giner Torrero jugando casi todo el partido en inferioridad

CELLA 2-1 GINER TORRERO

Cella: Ferrer, Argilés, Martín (Blasco, 82), Royo, Blasco, Fernández (Garfella, 70), Navarrete, Lanzuela (Esteban, 46), Enguita, Sánchez (García, 82) y Vivas (Soriano, 7)

Giner Torrero: Casorrán, Aparicio (Cuartero, 67), Navaz, Floria (Rico, 46), Orga, Rodríguez, Sánchez (Diakite, 67), Martínez (Hernández, 46), Torres (Palomino, 46), Chaves y Lera

Goles: 1-0 min. 15: Martín, 2-0 min. 34: Fernández, 2-1 min. 88: Navaz.

Árbitro: González García. Amonestó a Blasco, Argilés, Soriano, García; Torres y Diakite. Expulsó con roja directa a Ferrer.

Comentario: Partido soberbio del Cella que se impuso al Giner Torrero pese a estar prácticamente todo el partido con un jugador menos. En el minuto 7, el guardameta local, Ferrar, fue expulsado tras arrollar a un jugador local al borde del área cuando éste se disponía a regatearle. El Cella juntó dos líneas de 4 y dejó a un jugador arriba, pero aún así lograron adelantarse en una falta lateral que Martín remata a gol después de que la peinase un compañero. Al filo de la media hora, una chilena de Fernández impactó en un jugador del Giner Torrero y de esta manera obtuvieron el segundo gol, y justo antes del descanso el Cella dispuso de un mano a mano para efectuar el tercero. El gol del Giner Torrero en el minuto 88 a la salida de un córner supuso que los locales sufrieron en el tramo final, aunque el marcador ya no se movería.

DELICIAS 2-0 QUINTO

Delicias: Alcazo, David, Gracia, Millán (Moreno, 73), Alfonso, Axel (Joseph, 79), Sánchez (Badías, 62), Marzo, Samu, Bro (Pina, 73) y Kike (Burriel, 62).

Quinto: Hugo, Úbeda (Artigas, 80), Adrián (Budría, 46), Bes, Latapia, Blasco, Pérez (Abós, 70), Usón (Isaac, 46), Víctor, Berdún y César (Jorge, 46).

Goles: 1-0, min. 3: Bro. 2-0, min. 27: Axel.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Gracia, Axel, Sánchez; Usón, Blasco, Pérez y Budría.

Comentario: El Delicias se llevó los tres puntos en un partido que dominó y en el que se adelantó rápidamente con un remate de cabeza de Bro tras una jugada por la banda. El cuadro de Íñigo Garriga impuso su juego y amplió distancias en el 27 con un bonito gol de Gómez tras recibir el balón, girar y colocar el disparo ajustado al palo. En la segunda mitad, el Quinto lo intentó y rozó el gol en un remate al palo a la salida de un córner, pero no se mostró tan acertado como los locales, que también generaron peligro sobre la meta de Mallor tras el descanso.

HERRERA 2-1 SAN AGUSTÍN

Herrera: West, Mayor (Mainar, 84), Grasa, Ruiz (Martínez, 72), Pérez (Serbán, 72), Val, Iñigo, Suárez (Mayor, 84), Maqueda, Niabaly, Delgado (Sanjuán, 59)

San Agustín: Pérez, Ayoub (Omeñat, 60), Sarmiento, Edo, Borruel (Fonsea, 46), Orozco, García (Duque, 60), Ordovás, Planas, Ortiga (Cegoñino, 69) y Peguero.

Goles: 1-0 min. 20: Val, 1-1 min. 25: Ortiga, 2-1 min. 73: Sanjuán.

Árbitro: Blasco Muñoz. Amonestó a Mayor, Delgado, Grasa, Suárez y Serbán. Expulsó con doble amarilla a Sanjuán. Amonestó a Ayoub y Peguero en el San Agustín.

Comentario: El Herrera se impuso al San Agustín en un duelo que pudo ganar cualquiera, en el que ambos conjuntos gozaron de oportunidades en la primera parte. West salvó el que pudo ser el primero de los visitantes para que poco después Val culminara una buena acción colectiva para abrir la lata. El San Agustín no se amedrentó y en una acción embarullada terminó empatando poco después. Antes del descanso, el Herrera se topó con el larguero a la salida de un córner. En la segunda parte, el partido entró en una fase de más segundas jugadas en la que el Herrera supo interpretar mejor el duelo y por medio de Sanjuán, con un remate desde fuera del área, se llevó los tres puntos.

ALCORISA 1-2 ESCALERILLAS

Alcorisa: Blanco, Osabutey, Naica (Torcal, 72), Guía, Riola, Fernández, Hernánez, Cepeda, Sinera (Moreno, 46), Ocampo (Lucano, 72) y Vidal.

Escalerillas: Lorente, Lacosta (Pellejero, 68), Ballestero, Campos, Roche, González, Varela, Pina (Algaba, 89), Martín, Ramírez y Borja (García, 84).

Goles: 1-0, min. 29: Sinera. 1-1, min. 33: Ramírez. 1-2, min. 89: Campos.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a Ocampo, Fernández, Osabutey, Cepeda; Lacosta, Roche, Campos, Fron y Borja.

Comentario: El Escalerillas hizo un ejercicio de eficacia en su visita a Alcorisa que le sirvió para llevarse los tres puntos del José Roca. Los locales empezaron bien el partido, con buen juego y presencia en el campo rival. Sinera puso por delante en el marcador al Alcorisa tras recoger el rechace de un lanzamiento de penalti, sin embargo, en menos de cinco minutos, Ramírez devolvió la igualada al electrónico aprovechando un error de la zaga local. La segunda mitad siguió el mismo patrón: el Alcorisa llevó la iniciativa y el Escalerillas se mantuvo a la defensiva. Los pupilos de David Rodríguez se volcaron en el ataque, insistiendo por la banda izquierda con Riola, pero en el último suspiro del partido Campos remató un saque de esquina para darle los tres puntos al Escalerillas. ALCAÑIZ 2-1 CALAMOCHA B

Alcañiz: Raimundo, Muniesa (Soler, 79), Escuín (Tello, 79), Carbo, Juárez, Bouayadi (García, 73), Moreno, Bagán (Martín, 63), Molina, Cardiel y Bosque (Pellicer, 73).

Calamocha B: Saz, Gimeno (Bernad, 71), Domingo (Aadid, 46), Pop (Bureta, 62), Bogado, Juan Domingo, Luis Domingo (Nour, 57), Bruna, Catalán (López, 71), Pellejero y Domínguez.

Goles: 1-0, min. 28: Bosque. 2-0, min. 52: Bouayadi. 2-1, min. 82: Bogado.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Muniesa; Catalán, Bogado y Bernad.

Comentario: El Alcañiz se llevó los tres puntos en un partido donde se alternaron fases de dominio. El cuadro local fue mejor en los primeros compases, frente a un Calamocha replegado. En un centro lateral, Bosque abrió el marcador. Mohamed amplió diferencias en la segunda parte e incluso pudo llegar algún otro gol, aunque no estuvieron tan acertados en ataque. El Calamocha se lanzó al ataque y en un despiste recortó diferencias. Los locales se replegaron para amarrar los tres puntos.

ATLÉTICO TERUEL 0-1 ANDORRA

At. Teruel: Valero, Úbeda, Estop, Belenchón, Pérez (Bellosta, 63), Blasco (Escobar, 75), Ferrer (Fuertes, 63), López, Coves (Clavo, 75), Sánchez y Hortua (Andrés, 63).

Andorra: Ordovás, Barrachina (Anderson, 52), Díez (Montañés, 73), Molina, Pérez, Negredo, Choren, Vera, Cubero, Lahoz y Mombiela (Alejandro, 52).

Goles: 0-1, min. 71: Choren.

Árbitro: Hernández Andrés.

Comentario: El Andorra dio el pistoletazo de salida en esta nueva campaña ganando al Atlético Teruel por la mínima en un partido marcado por el irregular estado del terreno de juego. Aunque el partido se mantuvo igualado, en el segundo tiempo las ocasiones corrieron a cargo de los andorranos, quienes consiguieron el gol de la victoria con un centro al área que Choren envió al fondo de la red. El Atlético Teruel no puso en apuros a Ordovás y los tres puntos se escaparon del Antiguo Federativo.

FUENTES 0-0 BELCHITE 97

Fuentes: León, López (Roche, 84), Salvador, Briz, Casalo, Tobajas (Esteban, 84), Gutiérrez (Martínez, 70), Isaac (Requeno, 77), Garín (Coll, 84), Rubio y Asensio.

Belchite 97: Jiménez, Rodríguez (Bailo, 46), Rey, Elías (Candau, 83), Ambroj (Alloza, 62), Gonzalvo, Borbón, Nieto (Fernández, 62), Tolo, Carbo y Cabrero.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Rodríguez, Nieto, y Borbón. Expulsó por doble amarilla a Pinto.

Comentario: Empate sin goles entre el Fuentes y el Belchite en un choque en el que los locales llevaron la iniciativa, sobre todo en la primera parte, pero no encontraron el acierto en el marco rival. Gutierrez dispuso de la mejor oportunidad, con un lanzamiento de falta que obligó a brillar a Jiménez para despejar a córner. En la segunda parte, López disparó arriba tras un centro al segundo palo cuando ya prácticamente estaba ya batido el meta visitante. El Belchite también tuvo su ocasión, con un lanzamiento de Fernández que detuvo León. En el tramo final, no hubo el dominador claro, pero con el Fuentes un pasito por delante que no le sirvió para llevarse los tres puntos. En el tiempo de prolongación dispusieron de una última ocasión que se marchó fuera por muy poco.