El Tarazona merece más ante un combativo Beasain

El Tarazona no pasó del empate ante el Beasain en un partido en el que mereció más. El conjunto dirigido por Javi Moreno fue superior a su rival y generó varias oportunidades claras que no pudo aprovechar por falta de acierto, incluida una pena máxima que no pudo convertir en gol.

La igualdad fue la nota dominante del primer cuarto de hora de partido, con mucha disputa de balón y pocos errores en ambos equipos. El cuadro visitante logró adelantarse en el marcador por medio de Lorea al filo del 16’. El gol no afectó al Tarazona que siguió creciendo en el partido con el paso de los minutos y comenzó a buscar la portería rival en busca del empate con numerosas ocasiones. Primero lo intentó Carrasco desde la frontal a la media hora de partido con un disparo que no encontró portería. Después, Néstor obligó a Artetxe a realizar un gran estirada para evitar el gol del empate. Apenas un minuto después, el colegiado del encuentro señaló una pena máxima favorable al Tarazona que Iván Martínez no pudo convertir en gol ya que de nuevo Artetxe apareció para evitarlo. Con la sensación de haber merecido más llegó el Tarazona al descanso por debajo en el marcador.

Tras el paso por vestuarios el Tarazona continuó buscando un empate que con el paso de los minutos fue haciendo más méritos por conseguir. Chavarría disparó alto tras una buena jugada del cuadro local y Mendes chutó al palo largo en los dos primeros acercamientos de la segunda parte. Al final, el cuadro rojillo tuvo su premio. Carrasco consiguió la merecida igualada con un disparo cruzado tras una prolongación en un saque de banda. Tras el gol del empate, los locales se lanzaron al ataque en busca de los tres puntos y tuvieron varias ocasiones para conseguirlos, especialmente con un remate de Chavarría tras un centro de Areso que se estrelló en el poste. A pesar de los numerosos intentos el marcador no se movió y el Tarazona solamente pudo sumar un punto.

Ficha técnica:

Tarazona: Dorronsoro, Yasin, Sito (Gnali, 46), Toni Jou (Areso, 63), Carrasco (Carlos González, 81), Moustapha, Iván Martínez (David Sanz, 63), Nacho Pastor, Mendes, Manosalva y Néstor (Chavarría, 46).

Beasain: Artetxe, Balerdi, Arzamendi, Eizaguirre (Etxeberria, 65), Lorea, Pita (Aizpurua, 72), Aranguren (Pierrugues, 79), Zubillaga, Sanz, Sansi y Barandiarán

Goles: 0-1, min. 15: Lorea. 1-1, min. 69: Carrasco.

Árbitro: Carrero Romera. Amonestó a Moustapha, Salinas y Carrasco; y a Sanz.