Dominio de principio a fin del Balsas para obtener los tres primeros puntos

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 6 ESCALERILLAS 0

Se puso en marcha la Benjamín Preferente una semana más tarde de lo que venía siendo habitual, tras un verano “movido” en el que primero se conoció que serían 18 los equipos participantes, después de las renuncias de Tarazona y San Agustín, concediendo esas plazas vacantes a Santa Isabel y Unión la Jota Vadorrey, que pocos días después veían difuminar la posibilidad de disputar la máxima división benjamín, con un volantazo de la Federación Aragonesa, que dejó la competición finalmente con el formato pre-pandemia, 16 equipos jugando todos contra todos en un total de 30 jornadas.

Uno de los ocho choques que abrieron la competición tuvo lugar en el Picarral, donde el Balsas fue bastante superior a un Escalerillas que solo contó con un recambio desde el banquillo para esta cita inicial. Los de casa materializaron numerosos acercamientos a la portería de Marcos, estando más erráticos en la primera mitad y con mucho más acierto en la continuación.

Dominio insistente de los avispas desde el arranque, presionando casi desde el área rival y muy bien con posesión, con frescura abriendo a las bandas. No tardaron mucho los pequeños de Íñigo del Rincón, que por segundo año consecutivo está al frente del primer benjamín del Balsas en adelantarse, en un saque de banda en el que hubo despistes a la hora de coger las marcas, dejaron solo a Héctor, que con la izquierda, estrenó la cuenta. En la jugada siguiente, gran mano de Marcos para tocar la suficiente y que el balón tocase el travesaño después de un colocado chut de Aznar. La opción más clara para los del barrio Oliver vino en una falta mandada a puerta por Yassin que se encontró con una brillante respuesta de Daniel atajando a dos manos.

Llegaba con relativa comodidad el Balsas a la zona peligrosa, pero no lograban definir unas jugadas a veces muy estéticas. No fue hasta la jugada inicial del segundo periodo cuando Jacob condujo y concluyó con un zurdazo cruzado. Solo fue un gol más, pero fue el que claramente marcó las diferencias. El Balsas ya lo vio todo despejado mientras que al Escalerillas lo dejó sin poder dar ninguna respuesta, por lo que los minutos restantes fueron plácidos para unos e interminables para los otros. Héctor selló su triplete particular con un cabezazo y un potente golpeo, mientras que Leo por alto y Barriendos con fuerza desde la frontal del área puso la media docena definitiva.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Daniel, Samuel, Mario, Aznar, Héctor, Jacob, Leo y Jorge. También jugaron: Arilla, Barriendos, Alejandro y Román.

Escalerillas: Marcos, Ouseynou, Assane, Jorge, Yassin, Hakeem, Alejandro y Eworo. También jugó: Leo.

Goles: 1-0, min. 9: Héctor. 2-0, min. 26: Jacob. 3-0, min. 35: Héctor. 4-0, min. 41: Héctor. 5-0, min. 44: Leo. 6-0, min. 48: Barriendos.

Árbitro: Ramírez Marco.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 1:

Santo Domingo Juventud 2 Stadium Casablanca 4

Racing Club Zaragoza 12 Marianistas 1

Stadium Venecia 1 Montecarlo 2

Hernán Cortés 2 Valdefierro 4

El Olivar 1 Amistad 5

Delicias 1 Ebro 6

Huracán 1 Oliver 9

CLASIFICACIÓN:

1º Racing Club Zaragoza 3 puntos

2º Oliver 3 puntos

3º Balsas Picarral 3 puntos

4º Ebro 3 puntos

5º Amistad 3 puntos

6º Stadium Casablanca 3 puntos

7º Valdefierro 3 puntos

8º Montecarlo 3 puntos

9º Stadium Venecia 0 puntos

10º Hernán Cortés 0 puntos

11º Santo Domingo Juventud 0 puntos

12º El Olivar 0 puntos

13º Delicias 0 puntos

14º Escalerillas 0 puntos

15º Huracán 0 puntos

16º Marianistas 0 puntos