El Utebo mereció mucho más en Tudela

El Utebo se quedó con la miel en los labios en el estadio municipal Ciudad de Tudela, donde cayó de forma cruel tras un tanto de Coscia en el minuto 85. Durante todo el partido, y en especial en la primera parte, el Utebo fue superior y no permitió al Tudelano encontrarse cómodo sobre el césped ni desplegar su juego. Los hombres de Juan Carlos Beltrán se apropiaron del juego en el centro del campo y anularon la salida de balón de los navarros, que cuando optaron por el balón en largo se encontraron con una zaga del Utebo muy atenta. Berto gozó de la mejor oportunidad del Utebo, después de una internada de Darius y la posterior asistencia, pero su remate se estrelló con el palo en el minuto 20. El Tudelano dispuso de su única oportunidad en la primera parte en el minuto 25, con un lanzamiento lejano que blocó Jon Ander sin complicaciones. Esa acción no intimidó al Utebo, que siguió llevando la iniciativa y dispuso de dos buenas oportunidades para inaugurar el marcador, pero la puntería no le acompañó en los metros finales. En la segunda parte, el Tudelano dio un paso al frente y los visitantes ya no encontraron las mismas facilidades para maniobrar en campo rival. Jon Ander brilló al detener de forma magistral un disparo de Telletxea. Sin embargo, Coscia, que había entrado minutos antes en sustitución de Telletxea, anotó tras un centro lateral para dejar los tres puntos en Tudela.

FICHA TÉCNICA

Tudelano: Santamaría, Sarriegi, Riego, Castillo, Santamaría, Pape (Kanouté, 69), Telletxea (Coscia, 58), Pol Prats (Lluc, 77), Mousa (Dávila, 69), Ruiz y Fernández.

Utebo: Jon Ander, Alvira, Meseguer, Suárez, Marín, Cambil, Darius, Garcés, Iñaki, Berto y Roldán

Goles: 1-0 min. 85: Coscia

Árbitro: Pujol Prat. Amonestó a Telletxea, Pape, Kanouté; y a Meseguer.

