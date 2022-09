Ebro y Amistad empatan en un partido que se animó bastante después del descanso

Partido de la jornada: EBRO 1 AMISTAD 1

Igualaron a uno Ebro y Amistad, un resultado que sitúa a los dos en la parte media-baja de la clasificación, después de un choque muy reñido, al que le costó abrirse una enormidad, hasta que llegaron los goles, que lo hicieron de manera casi consecutiva, y en el que en el tramo final apretó más el cuadro de La Almozara aunque no lo suficiente para haber materializado ese segundo gol que hubiera sido decisivo.

Salió más decidido a por la victoria el Ebro, seguro que espoleado por variar el rumbo de una temporada que en sus primeras fechas ha arrancado algo torcida. Dos remates de cabeza, uno Sergio alto, y el segundo, mucho más claro, del capitán Néstor, que puso en las manos de David, después de haber ganado la partida con brillantez a la defensa. Ese efecto efervescente de los arlequinados fue perdiendo gas, y el Amistad fue emparejando el duelo hasta hacer suya esta segunda parte del primer acto. Vicente, un jugador con una enorme punta de velocidad se fabricó y concluyó una contra rauda que tuvo como desenlace un tiro que Chabier atajó en dos tiempos. También dispusieron los de “Chechu” González de una falta en una posición interesante, cerca del área, a la que Maykel no dio dirección, saliendo centrada y sencilla a los guantes del portero local.

Más información El Real Zaragoza supera al Montecarlo en el duelo de campeones del año pasado

La dinámica siguió siendo rojilla. Pudo avanzar Iker a los de Juslibol después de un robo en zona de tres cuartos, pero no tuvo la precisión necesaria. No atinó a la primera, pero sí lo hizo a la segunda clara que tuvo. Medio gol es fruto del pase de calidad de Jurado, un chico con no mucho cuerpo para estar en edad cadete, pero que suple eso con una tremenda calidad, y el otro 50 por ciento lo puso el mencionado Iker, que batió a Chabier.

No pudo degustar mucho rato el Amistad el estar en ventaja, porque solo tres minutos después, hizo el Ebro el empate. Fue después de un centro de Sergio que la zaga mandó a la frontal, y ahí Aarón calibró la mira a la perfección, y con un derechazo ajustado superó la estirada de David. El empate animó mucho a los de La Almozara, que hicieron dar un paso atrás al Amistad. Buscó sorprender Néstor al ver al portero rival adelantado, con una vaselina desde unos 25 metros, pero la intentona se le quedó algo corta. Se volcaron los arlequinados con todo, arriesgando incluso el haber recibido algún contraataque peligroso, le echaron mucha garra y corazón, pero no lograron el objetivo, aunque llegaron a anotar un gol más, que fue acertadamente anulado por una clarísima falta sobre David, que acabó algo renqueante en esa última acción.

Ficha técnica:

Ebro: Chabier, Yannis (Clos, 36), Retornano (Cuesta, 52), Adrián, Ariño, Sergio, Izan, Mateo (Jairo, 40), Djoucuba (Aarón, 40), Néstor y Jorge.

Amistad: David, Vicente (Brian, 61), Esteban, Rafael, Genaro (Saúl, 76), Iker, Aladrén (Jurado, 40), Maykel, Héctor, Cepeda y Darío (Merino, 40) (Marcos, 70).

Goles: 0-1, min. 53: Iker. 1-1, min. 56: Aarón.

Árbitro: Dabo Iranzo. Amonestó a Néstor, Cuesta, Jairo; Iker y Marcos.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 3:

EFB Calatayud 2 Balsas Picarral 4

Stadium Venecia 3 San Gregorio 0

Huesca 3 FB Binéfar 1

Escalerillas 0 Actur Pablo Iglesias 2

Oliver 1 Real Zaragoza 3

Montecarlo 7 Santo Domingo Juventud 2

Racing Club Zaragoza 2 EF Huesca 1

Monzón FB 4 Alcañiz 0

Unión la Jota Vadorrey 0 Stadium Casablanca 0

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 9 puntos

2º Racing Club Zaragoza 9 puntos

3º Monzón FB 7 puntos

4º Actur Pablo Iglesias 7 puntos

5º Montecarlo 6 puntos

6º Santo Domingo Juventud 6 puntos

7º Balsas Picarral 6 puntos

8º Huesca 6 puntos

9º Oliver 6 puntos

10º FB Binéfar 4 puntos

11º Amistad 4 puntos

12º Stadium Venecia 4 puntos

13º Alcañiz 3 puntos

14º Ebro 2 puntos

15º EF Huesca 2 puntos

16º Stadium Casablanca 2 puntos

17º Unión la Jota Vadorrey 1 punto

18º San Gregorio 0 puntos

19º Escalerillas 0 puntos

20º EFB Calatayud 0 puntos