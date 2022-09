Un testarazo de Valencia le da el triunfo al Binéfar en Calamocha

CALAMOCHA 0-1 BINÉFAR

Calamocha: Unai, Lorente, Dela, Monge, Víctor (Garrido, 85), Fonsi, Albajara (Nieto, 64), Nilton, Álex Navarro (Otín, 85), Iván Falo y Salcedo (Fuertes, 80).

Binéfar: Hidalgo, Grifi, Amine, Valencia, Cesc (Faci, 89), Llabrés, César, Chicho (Solano, 73), Imaz (Sussoho), Moró (Fofana, 89) y Pujol

Gol: 0-1, min. 67: Valencia.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Lorente y Dela; Moró, Faci y Grifi.

Comentario: El Binéfar se llevó el triunfo en Calamocha en un partido muy igualado y con pocas ocasiones, que se definió por los pequeños detalles. Ninguno de los dos equipos se impuso en un ritmo de juego de ida y vuelta, que derivó en muchas segundas jugadas en la primera parte. Salcedo dispuso de la única ocasión de los locales en la primera parte, con un remate que se marchó ligeramente desviado en la primera parte. El Binéfar tuvo un par de acercamientos, la más clara una acción en la que Pujol no llegó a rematar un balón raso centrado desde la banda por escasos centímetros. Asimismo, Unai salió con acierto de puños en dos balones aéreos que pudieron generar peligro en el área de los locales. En la segunda parte, una jugada a balón parado terminó en el gol de Valencia de cabeza, tras un buen centro lateral para adelantar al Binéfar. El Calamocha adelantó líneas y de nuevo Salcedo, en un barullo en el interior del área, pudo establecer el empate, pero su disparo terminó rebotado entre las piernas de un jugador rival. Otín también se encontró con un rechace en el tiempo de prolongación, pero su remate salió mordido e Hidalgo pudo detenerlo para salvar los puntos para el Binéfar. TAMARITE 2-0 ATLÉTICO MONZÓN

Tamarite: Édgar, Cervera, Feliu (Flo, 65), Gerard, Varilla, Eric, Alexis (Bernadó, 83), Iglesias (Casals, 83), Pol Raluy (Farré, 75), Fran Suárez y Sales.

At. Monzón: Nelson, Carrera (Kirian, 46), Domi, Llopis, Marcio, Samitier (Aitor, 79), Lasús (Escolano, 66), Joel, Martín (Claver, 46), Izan (Hugo Roc, 79) y Ramos.

Goles: 1-0, min. 3: Alexis. 2-0, min. 58: Feliu.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Pol Raluy, Iglesias, Gerard; Domi y Carrera.

Comentario: El Tamarite estrenó la liga con victoria que brindó a sus aficionados en plenas fiestas locales. El partido se empezó a decantar muy pronto, pues el 1-0 llegó en el 4’ en una jugada colectiva culminada por Alexis. El Monzón apenas inquietaba la portería local y el Tamarite fue a por el segundo tanto. Durante la primera parte los locales dominaron, mientras que el Monzón se estrelló en la defensa tamaritana una y otra vez. En la segunda parte, el Tamarite siguió insistiendo y Feliu en el 54’ dejó casi sentenciado el duelo con el 2-0, que consiguió con un tiro cruzado. El Tamarite controló bien y Félix Jiménez introdujo cambios. El Monzón buscó reducir distancias para meterse en el partido e inquietó la portería de Edgar. Apretó, pero el Tamarite se lo puso imposible. Al final, victoria por 2-0 para los tamaritanos que suman sus primeros 3 puntos del curso.

ALMUDÉVAR 4-0 ILLUECA

Almudévar: Albero, Ballarín, Lizarbe, Cirac, Ainoza, Velasco (Puente, 70), Marcos (Maldonado, 68), Trullén (Figueras, 83), Marvin, Abad y Juanma (Iván Vera, 83).

Illueca: Forcén, Pinto (Rosell, 63), Karol (Gorry, 76), Cota, Barriendos (José Luis, 76), Oli, Rubi, Gassama, Cortés (Oriol, 63), Rubio y Veintemilla (Marco, 76).

Goles: 1-0, min. 34: Marcos. 2-0, min. 36: Marvin. 3-0, min. 71: Ainoza, de penalti. 4-0, min. 82: Maldonado.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Ballarín, Velasco, Trullén, Maldonado; y a Gassama.

Comentario: El Almudévar firma un impecable estreno de temporada en Tercera Federación ante el Illueca, que cayó goleado por cuatro goles a cero, delante de su afición en el Virgen de la Corona. Los amarillos jugaron un partido muy completo en el que consiguieron ganar prácticamente todos los duelos a sus rivales y generando peligro a través de balones a la espalda de la defensa. Los pupilos de José Carlos Gallego consiguieron ser superiores a sus adversarios gracias a su verticalidad, lo que les permitió marcharse con ventaja a vestuarios primero con el gol de Marcos tras recibir un centro desde la banda izquierda al segundo palo y después con el tanto de Marvin tras un barullo en el área pequeña. Pasado el tiempo de descanso, el Almudévar quiso seguir el guion de la primera mitad. Pese al resultado favorable el conjunto amarillo no quiso fiarse del marcador y mantuvo el ritmo, consiguiendo acabar el partido con otros dos goles, esta vez firmados por Ainoza desde el punto de penalti y por Maldonado tras recoger un rechace de un lanzamiento de falta. Con el pitido final, se acabó consumando la victoria por 4-0 del Almudévar amargando el inicio de temporada del Illueca.

ÉPILA 1-0 CARIÑENA

Épila: Aarón, Ruiz, Gil, Cardó (Vicente, 4) (Caicedo, 60), Caro (Ariño, 75), Magallón, Osanz, Losfablos, Diego Gómez, Rafinha y Hamza (Bretos, 75).

Cariñena: Juan Cruz, Álvaro (Martínez, 45), Ventura, Omeñaca, Abián (Díaz, 45), Sekou, Abuy, Escarda, Antoni (Touzouirt, 59), Garrido (Diloy, 63) y Abreu (Méndez, 44).

Gol: 1-0, min. 78: Osanz.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Vicente, Magallón y Caicedo; Abián, Martínez, Ventura, Díaz y Sekou. El visitante Juan Cruz fue expulsado por tarjeta roja directa en el 44’.

Comentario: Victoria por la mínima del Épila en su enfrentamiento contra el Cariñena para dar el pistoletazo de salida a esta temporada. El partido no empezó de la mejor forma para los azulones, quienes tuvieron que ver como Cardó se marchaba lesionado del terreno de juego antes de que pasaran los primeros cinco minutos. No obstante, el Épila no tuvo problema en asentarse bien sobre el terreno de juego y sus primeras ocasiones no tardaron en llegar. Gil protagonizó un remate con la cabeza que hizo que el balón se encontrará con el larguero. A continuación, Caro dispuso de un disparo que también se estrelló contra la madera. Al filo del descanso, un error defensivo propició que el meta visitante, Juan Cruz, provocara falta sobre uno de los atacantes locales y fuera expulsado.Una vez reanudado el partido, el Épila siguió dominando el balón. Las ocasiones no cesaron, llegando en forma de saque de esquina, jugadas a balón parado y de más disparos que se acabaron encontrando con los palos. En el minuto 78, el Épila dispuso de un córner que Osanz convirtió en el único tanto del partido. En la última jugada del encuentro, el Cariñena pudo haber rescatado un punto en un peligroso centro lateral, pero el balón no encontró puerta y el 1-0 le dio la victoria al Épila.

LA ALMUNIA 1-1 CASPE

La Almunia: Moreno, Clavero (Villar, 81), Joven, Delgado, García, Guillén (Gregorio, 81), Júdez (Martínez, 58), Embid, Sarvise, Refusta, Abubakari (Orús, 66).

Caspe: Máñez, Limbeck, Sorbe, Bernal, Ginés (Garrido, 64), Rotellar, Tadili (Abadía, 86), Cano (Burillo, 77), López, Vera y Navarro (Villaoslada, 64).

Goles: 1-0, min. 85: Martínez. 1-1, min. 92: López.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Júdez, Guillén, Joven y Villar; Limbeck y Tadili.

Comentario: La Almunia y el Caspe le ofrecieron al público presente en Tenerías un duelo muy disputado que se acabó saldando con el reparto de puntos. Ambos conjuntos se mostraron bien asentados, siendo el Caspe el encargado de controlar el balón, aunque no consiguió encadenar ocasiones claras de gol. Tras el paso por vestuarios La Almunia fue mejor que su rival. Aunque los de Caspe siguieron manteniendo un poco más de posesión, los locales realizaron más robos y provocaron más peligro. Cuando parecía que el 0-0 iba a prolongarse hasta el pitido final, Martínez puso por delante a La Almunia culminando una buena salida a la contra. El Caspe no se quedó de brazos cruzados y, ya en el tiempo de descuento, López se elevó por encima de la defensa para anotar el definitivo 1-1.

UTRILLAS 0-0 EJEA

Utrillas: Augusto, Júdez (Tena, 61), Lautaro, Adrián, Paki (Ángel, 87), Monteiro, Matar (Stokic, 61), Casero, Gorgas, Gazzoni y Jorge López (Puky, 81).

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Escuín, Ginovés, Puri (De Sus, 82), Álex Sánchez (Fran Santos, 91), Moha (De Roque, 82), Diego Puig (Andreu, 69), Jorge Álvarez (Valdés, 69), Bruno y Marc Muñoz.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Matar, Gorgas, Gazzoni, Jorge López, Stokic, Paki; Diego Puig y Álex Sánchez.

Comentario: El Utrillas debutó en Tercera Federación en un partido en el que ni el conjunto minero ni el Ejea fueron capaces de estrenar el marcador. Aunque los ejeanos están llamados a ocupar las primeras plazas al final de la temporada, el Utrillas no se dejó intimidar y confió en sus posibilidades ejerciendo una férrea defensa y confiando en el buen hacer de Paki como referencia ofensiva. El Ejea, por su parte, optó por fortalecer su juego en el centro del campo. El conjunto minero trató de generar peligro a través de balones directos y en jugadas a balón parado. No obstante, su rival fue superior físicamente e intentó aprovechar esta ventaja. Los minutos fueron pasando y ninguno de los dos equipos fue capaz de batir a los guardametas, llegándose al pitido final con el empate a cero inicial intacto.

CUARTE 1-1 HUESCA B

Cuarte: Nicolás, Escolar, Múzquiz, David, Lucio (Guillén, 46), Muñoz (Cristian, 87), Arturo, Íñigo Pérez (Argente, 83), Alonso, Villalba (Rica, 75) y Roberto.

Huesca B: Miguel Ángel, Almerge (Pablo, 69), Amandi, Anglada, Bernárdez, David García, Tresaco (Aznar, 61), Manu Rico, Ángel, Escario (Ruby, 77) y Mata (Nick, 77).

Goles: 1-0, min. 72: Guillén. 1-1, min. 79: Aznar.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Escolar, Arturo, Rica; Tresaco, Ángel, Escario y Miguel Ángel.

Comentario: El Cuarte y el Huesca B quisieron empezar una nueva temporada de Tercera Federación de la mejor forma posible. Sin embargo, tuvieron que conformarse con un punto cada uno. Durante la primera media hora los verderoles se encargaron de controlar la posesión, generando peligro a través de balones a la espalda de la defensa oscense. Los azulgranas dieron un paso adelante y empezó a dominar la pelota, pero no pudo deshacer el empate inicial antes del descanso. Una vez reanudado el juego, el Huesca B se encontró mejor que su rival en el aspecto físico. Sin embargo, fue el Cuarte el que empezó adelantándose en el electrónico. Lo consiguió después de que Guillén recibiera un centro desde la banda para mandar el balón al fondo de la red. La reacción del Huesca no se hizo de rogar y consiguió empatar el partido por mediación de Aznar, quien empezó a regatear desde fuera del área para a continuación cruzar el balón y hacer el 1-1. Ángel pudo haber completado la remontada oscense en un mano a mano que Nicolás se encargó de frustrar. El Cuarte también pudo haberse quedado con los tres puntos, pero el disparo a bocajarro de Guillén no encontró el premio del gol.

BARBASTRO 1-2 ROBRES

Barbastro: Salas, Franki, Lucas (Bautista, 66), Arnedillo, Val, Adil, Conte, Gasco, Sule, Bocardo (Perso, 66) y Matías.

Robres: Abad, Javi Pérez, Ignacio, Muñoz, Marc Prat, Chárlez (Espiérrez, 64), Ballesteros (Carrasco, 64), Antero (Carcasona, 83), Torcal (Cristian, 80), Camilo y Saúl.

Goles: 0-1, min. 54: Chárlez. 0-2, min. 61: Marc Prat. 1-2, min. 75: Adil.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Gasco, Matías, Conte; Ballesteros, Marc Prat, Chárlez y Saúl.

Comentario: La reacción de los rojiblancos no fue suficiente para puntuar ante el Robres, que marcó dos goles en siete minutos y después defendió el resultado con soltura en el área. El Barbastro no dejó buenas sensaciones en el primer encuentro ante sus aficionados y, aunque mejoró tras el 0-2 con un gol y un balón al larguero. Ya no pasó de ahí, si bien los cambios de Josete dieron más capacidad ofensiva al equipo en la recta final del encuentro. El desarrollo de la primera parte no deparó casi nada de ambos equipos, que apenas inquietaron a los metas, en especial al visitante, porque el Barbastro solo tiró una vez puerta. Llegó poco al área, sin originar situaciones de riesgo. Sin pena ni gloria, los dos equipos realizaron un juego trabado y dominio alterno, si bien el Robres llegó más al área local. El empate sin goles fue reflejo fiel del encuentro antes del descanso.

En los inicios del segundo tiempo, el Robres se mostró ofensivo, aguantó la presión local y en dos llegadas al área se mostró resolutivo en los primeros quince minutos. El 0-1 llegó por banda y el 0-2 en un barullo en el área donde al Barbastro le faltó soltura para despejar el balón. A partir de ahí, el Barbastro se fue en busca de goles, en cinco minutos de dominio claro acortó distancias, tuvo dos opciones más de marcar y estrelló un balón en el larguero. El dominio intenso hasta el final ya no surtió efecto frente al Robres, que dio la primera sorpresa en el campo de césped artificial, mientras el de hierba sigue impracticable.