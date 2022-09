El Teruel mereció más en Olot

El Teruel sigue sin encajar gol y continúa generando mucho peligro. En un campo muy difícil como el de ayer, logró maniatar a su rival con minutos de muy buen juego. Solo la mala suerte le privó de la victoria. Dispuso de hasta cuatro oportunidades claras para batir a Batalla, pero no lo logró.

El duelo fue de ida y vuelta, con una gran intensidad y con ambas escuadras sabedoras de la importancia de las segundas jugadas. El Teruel se encontró cómodo ante un Olot que optó por un juego directo, como el técnico zaragozano Víctor Bravo había previsto.

Los turolenses dispusieron de una clarísima ocasión para marcar en el 5’. Villa, a bocajarro, pudo haber logrado el 0-1. Poco después, Carbonell, que realizó un trabajo soberbio pudo también conseguirlo, pero no tuvo suerte.

El cuadro turolense estuvo muy bien con el balón, pero también sin él. El orden de la línea defensiva fue total y no hubo espacios para el conjunto catalán. El segundo acto comenzó también con un sobresalto para la parroquia local. En el 46’, un buen centro de Julen desde banda izquierda fue rematado por Villa con la testa. El travesaño repelió el buen remate que a punto estuvo de inaugurar el marcador.

Mediado el segundo tiempo, Borja Romero dispuso de dos ocasiones que no acostumbra a fallar. Ambos remates se marcharon por escasísimos centímetros, al lado del poste. También el Olot dispuso de una oportunidad para adelantarse, en la única concesión que dio la zaga aragonesa.

El buen estado físico del Teruel le permitió no sufrir en un feudo tremendamente complicado. Ya en el tiempo añadido, en el 94’, de nuevo Villa pudo marcar el gol que hubiese hecho justicia. Un rápido contragolpe finalizó con un centro de Julen que de nuevo encontró a Villa. Con la meta vacía, el balón se fue fuera. El fútbol no fue justo con un Teruel que no ha encajado ningún gol en ciento ochenta minutos y que ha logrado cuatro puntos de seis posibles ante dos equipos que seguro estarán en la zona alta de la tabla.

FICHA TÉCNICA:

Olot: Batalla, Carles Más, Castells (Serrano, 81), Ayala (Aimar, 81), Eloi, Forgas, Callís (Xumetra, 65), Urri, Gonzalo, Manel y Bigas (Sebas Coris, 56).

Teruel: Taliby, Fran, Julen, Carlos Javier, Sanchís, Manchón (Tena, 71), Romero, Aparicio (Cabetas, 80), Carbonell (Guille Andrés, 59), Emaná (Kevin Lacruz, 80) y Villa.

Árbitro: Domato Pedreira. Amonestó a Ayala, Eloi; y a Sanchís.