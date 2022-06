La Almunia remonta contra el Fuentes y regresa a Tercera División

En apenas cuarenta y ocho horas se decidió un ascenso a doble partido a la máxima categoría regional. El viernes, en Tenerías, el duelo acabó en tablas, por lo que en San Miguel ambos tuvieron que poner toda la carne en el asador.

El equipo de Iván Ballestero cuajó una gran eliminatoria, pero la reacción de los pupilos de Diego Cabeza tras el intermedio en el duelo de ayer bien vale un billete a Tercera División.

El ambiente en Fuentes de Ebro era asombroso. Todo el estadio y las bandas estaban abarrotadas. A pesar de convivir ambas aficiones a escasos metros imperó la deportividad de principio a fin.

En la primera parte fue mejor el equipo local. Empujado por una afición que lo llevó en volandas, se puso muy pronto por delante. Un gol de Tobajas desde el centro del campo supuso el 1 a 0. El gol todavía animó más a un graderío que veía que comenzaba el duelo de la mejor forma posible.

Tras el intermedio, los pupilos de Diego Cabeza salieron dispuestos a lograr la igualada muy pronto. Los hombres de refresco cambiaron por completo la imagen de La Almunia. Arriesgó el entrenador zaragozano, pero fue un rotundo éxito. El empate lo lograron dos minutos después de la reanudación. Un error en la zaga local habilitó a Embid, que no falló y puso una tablas que hicieron venirse arriba a los gualdiverdes. El gol fue discutido por la parroquia local, al entender que Júdez se encontraba en posición antirreglamentaria.

El gol dio aire a los visitantes al mismo tiempo que los locales no se creían que estuvieran de nuevo empatados tan pronto. La Almunia ejerció una presión alta a la zaga blanquilla y provocó algunos errores. A veinte minutos del final llegó el tanto definitivo con un certero disparo raso con pierna izquierda ante el que nada pudo hacer Borja a pesar de su intento por repelerlo. El gol desató el delirio en los muchos aficionados visitantes que se desplazaron a San Miguel.

El Fuentes sacó a Moli para ver si podía de nuevo lograr el empate, pero el equipo visitante no pasó demasiados apuros. Únicamente, en el tramo final, a balón parado, en los nueve minutos de añadido, Mario pasó apuros. El marcador ya no se movió y La Almunia logró el objetivo que tenía a principio de temporada. Una campaña para enmarcar con la que logran el billete a la Tercera División. La derrota no ha de empañar la magnífica campaña que ha realizado el equipo de Iván Ballestero.

Ficha técnica:

Fuentes: Borja, Goez, Merino, Berzal (Roche, 56), Briz, Casaló, Tobajas (Jorge, 61), Luismi, Roma (Óscar, 65), Lato (Moli, 75) y Pepe (Requeno, 61).

La Almunia: Mario, Clavero, Refusta, Marco (Molina, 35) (Lázaro, 89), Sacasa, Héctor (Guillén, 46), Víctor (Júdez, 46), Raúl (Chueca, 46), Álvaro, Radu (García) y Embid.

Goles: 1-0, min. 12: Tobajas. 1-1, min. 47: Embid. 1-2, min. 72: Júdez.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Goez, Lato, Jorge; Raúl, Radu, Héctor, Álvaro, Guillén, Clavero y Refusta. El local Goez fue expulsado en el 89’ por doble tarjeta amarilla.

