El Oliver aprovecha su repesca para vencer por tres goles al Stadium Casablanca

SEMIFINALES - IDA

Partido de la jornada: OLIVER 3-0 STADIUM CASABLANCA

El Oliver ha pasado en unos días de estar de vacaciones a tener un pie en la final de la Copa Oro infantil. La renuncia del Real Zaragoza a disputar las semifinales, al tener torneo fuera de nuestra Comunidad, hizo que la Federación Aragonesa recompusiera a los participantes y entrase en liza el cuadro azulgrana como mejor clasificado de quienes cayeron en cuartos de final.

Protagonizaron los de Suso Serrano un partido en el que fueron de menos a más, algo timoratos al principio, pero acabaron superando claramente a un Stadium Casablanca que protagonizó un capítulo a la inversa, arrancando bien y perdiendo fuelle. Hasta el primer parón para refrescarse, el control lo tuvieron los verderoles, pero les faltó contundencia en los metros finales para haberse situado en ventaja. A partir de ahí, el Oliver empezó a saber atacar la muy adelantada defensa del Stadium (situada prácticamente en el centro del campo) y con balones profundos tuvo dos llegadas de esas que se canta el gol. Germán cruzó en exceso y más clara aún fue la internada de Vallano, que con un pase tenso dejó en bandeja de plata a Aarón, que mandó fuera con todo a su favor. Respondieron los visitantes en la jugada siguiente, en un chut por el palo corto de Nicolás, que Kiril, con una buena mano, envió a la esquina.

Dos minutos bastaron al Oliver para poner la eliminatoria muy de cara. En el 45, una pérdida de las que no se deben cometer en la salida de pelota desde la defensa, costó un robo de Garza, que no perdonó con un tiro fuerte y raso. Todavía con la celebración del 1-0, llegó el segundo. Germán se fue como una exhalación por la izquierda, entró en el área, se perfiló y cruzó ante la salida de Enzo. En pleno éxtasis ofensivo, faltó un pelo para que el castigo hubiera sido más duro. Un taconazo de Coscojuela dejó a Raúl ante Enzo, al que dribló, lanzó y cuando el balón enfilaba dirección a la red, apareció la cabeza salvadora de Javier para evitarlo.

Pasado el mal trago, Stadium recuperó sensaciones, pudiendo haber hecho algún gol que hubiese resultado fundamental. Iván estrelló el cuero en el larguero en una falta, la acción siguió y Teo, a poco más de un metro del arco, envió alto. Igual de clara fue la oportunidad marrada por Alcaine, que no aprovechó una asistencia de Pablo, de las de echarse las manos a la cabeza por no marcar. No perdonaron los azulgranas, que volvieron a ganar la espalda a la defensa, y Andrei, con generosidad, cedió a Coscojuela para firmar una tarde de ensueño.

Ficha técnica:

Oliver: Kiril, Dalmau (Óscar, 65), Garza, Aarón, David (Raúl, 55), Álvaro, Marín (Andrei, 36), Moya, Vallano (Coscojuela, 36), Germán (José Juan, 51) y Adrián.

Stadium Casablanca: Enzo, Iñaqui, Marcos, Rafael (Miguel, 36), Pablo (Hugo, 66), Iván, Gonzalo (Tejero, 36), Nicolás, Javier, Iker (Alcaine, 46) y De Francisco (Teo, 51).

Goles: 1-0, min. 45: Garza. 2-0, min. 46: Germán. 3-0, min. 65: Coscojuela.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a los visitantes Iker y De Francisco.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-1 MONTECARLO

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lucas (Celma, 62), Martín, Betato, Marcos, Álvaro (Guillermo, 62), Paul, Villalba (Héctor, 68), Val, Berbegal (Massamba, 65) e Izan.

Montecarlo: Mateo, Hugo (Nacho, 54), Navallas (Cajal, 62), Raúl (Samuel, 36), Lucas, Darío, Casado (Néstor, 62), Diego, Cristian, Asier y Rufat (Escuer, 51).

Goles: 1-0, min. 30: Álvaro, de penalti. 2-0, min. 51: Berbegal. 3-0, min. 53: Álvaro. 4-0, min. 60: Álvaro. 4-1, min. 66: Samuel. 5-1, min. 68: Villalba.

Árbitro: Doz Bernad.