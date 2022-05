El Sariñena y el Tamarite protagonizna un duelo de máxima igualdad

El Sariñena y el Tamarite se repartieron los puntos entre los dos equipos más fuertes del grupo 1 de Preferente. Los monegrinos, que jugarán el play off de ascenso, hicieron el pasillo al Tamarite por subir directamente a Tercera División.

Después del reconocimiento del equipo local a su rival, comenzó el partido, en el que salió mejor un Sariñena que ya lanzó dos avisos por medio de Roncea y Gálvez antes de que, en el minuto 21, Leiva adelantara al cuadro monegrino, que obtenía así el premio que había estado buscando. De ahí al descanso, ambos equipos se acercaron con peligro al área rival y la mejor oportunidad fue para Roncea, a quien Sorinas le privó de ampliar la ventaja.

En la segunda parte, se mantuvo la competitividad entre ambos conjuntos y llegó el gol del empate pasando la hora de juego. Una buena jugada colectiva de los arlequinados terminó con un centro de Flo que Bernardó remató para poner la igualada.

Siguió la igualdad y había pocas ocasiones, pero el choque se le complicó al Tamarite en la recta final, con las lesiones de Fadurdo y Flo cuando ya no podía hacer más cambios, por lo que tuvo que acabar con nueve futbolistas. Y a punto de aprovecharlo estuvo el Sariñena en el 87 cuando Valero no marcó gracias a un paradón de Sorinas. Supo sufrir el conjunto visitante para mantener el empate y seguir invicto esta temporada.

Ficha técnica:

Sariñena: Hernández, Marín, Ventura, Chaib, Terre (Rekrouk, 68), Gálvez, Leiva (Huerva, 74), Valero, Abad, Embeya y Roncea.

Tamarite: Sorinas, Delgado (Varilla, 7), Balue, Vales, Suárez (Raluy, 56), Casals (Sanz, 65), Bernado (Angurell, 75), Grau, Fadurdo, Rivera (Cervera, 46) y Flo.

Goles: 1-0, min. 22: Leiva. 1-1, min. 67: Flo.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Embeya, Abad y Chaib; Cervera, Flo y Boquet.

MONTECARLO 1-2 VALDEFIERRO

Montecarlo: Martínez, Susoho, Latre (Vicente, 82), Mallor, Tazueco (Mohammed, 61), Duque, Martínez, Rodríguez, Mauro, García y Segui (Pelegrín, 61).

Valdefierro: Artero, Domínguez (Giménez, 61), Martínez (Medina, 73), Marzo, Gutiérrez, Muñoz (Algaba, 84), Víctor Miguel, Isern (Marín, 84), Broto, Perea y Borao (García, 76).

Goles: 1-0, min. 43: García. 1-1, min. 44: Borao. 1-2, min. 54. Muñoz.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Perea y Gutiérrez.

Comentario: Remontada del Valdefierro frente al Montecarlo. Comenzó mejor el conjunto rojillo, que trataba de imponer su ley en la medular y gozar de ocasiones en el último tercio de campo. Cuando el choque se aproximaba al descanso llegó el primer tanto del encuentro, obra de García. Sin embargo, la alegría duró poco en las filas rojillas, pues Borao igualó un minuto después. Tras el paso por vestuarios, el Valdefierro saltó mejor y se puso por delante con un gol de Muñoz. El Montecarlo buscó el empate en los minutos finales, pero Artero se mostró muy seguro y echó el cerrojo a la meta azulona.

FRAGA 3-0 ALMUNIA SAN JUAN

Fraga: Esteve, Sanz, Serra, Larroya (Novials, 46), Puch, Rodríguez (Sanjuán, 60), Casanova (Pirla, 77), Castilla, Jodar, Óscar (Alexis, 46) y Riau (Gomes, 60).

Almunia SJ: Rovira, Pascua (Peleato, 80), Domingo, Alcubierre, Cebolla, Puy, Clemente, Fofana, Konteh, Clemente y Sampietro (Tatiefang, 89).

Goles: 1-0, min. 85: Jodar. 2-0, min. 89: Gomes. 3-0, min. 90: Jodar.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Riau, Larroya; a Pascua, Clemente, Cebolla.

Comentario: El fraga consiguió poner fin a una mala racha de derrotas ganando al Almunia San Juan en lo minutos finales del partido. Aunque el conjunto fragatino fue mejor que su rival, hubo que esperar a los últimos instantes para poder disfrutar de la primera ocasión clara de gol. Con el paso de los minutos, la superioridad física de los locales se fue imponiendo y Jodar por partida doble y Gomes se encargaron de anotar tres goles cuando el partido ya empezaba a agonizar.

ESCALERILLAS 0-1 PEÑA FERRANCA

Escalerillas: Pablo (Lorente, 46), Sánchez, Campos, Antonio (Puigdevall, 46), Navales (Javi, 76), Sergio (Diego, 76), Varela, Pellejero (Joel, 76), González (Peg, 65), David y Borja.

P. Ferranca: Callizo, Aitor (Broto, 80), Arroyos, Isaac (Escapa, 87), Lasheras (Ferraz, 80), Rausell (Santiago, 68), Buil, Conde, Cabrero Lalueza, 60), Aarón y Trallero.

Goles: 0-1, min. 54: Lasheras

Árbitro: Pérez Saz.

Comentario: El Escalerillas y la peña Ferranca protagonizaron un partido que parecía predestinado al empate pero que lo acabó desnivelando Lasheras con un gran lanzamiento de falta directa que significó el 0-1 final. González pudo haber abierto la lata antes de tiempo con un cabezazo a bocajarro que paró Callizo. Navales también tuvo la ocasión de estrenar el electrónico pero no supo decidir correctamente ante el meta visitante. La Peña Ferranca no concedió nada más y defendió su renta ante un equipo local que, aunque no bajó los brazos, evidenció la falta de gol que le ha acompañado todo el año.

CASETAS 3-0 ZARAGOZA 2014

Casetas: Laborda, Abad (Ballestín, 8), Sánchez, Morcillo, Palacios, Fernández, Rivas (Buil, 58), Vidal (Da Costa, 68), Cagide (Montaño, 68), Navarro (Sanz, 54) y Mihail (Gregorio, 58).

Zaragoza 2014: Moriano, El Jaziri, Buila, Sinusia (Biens, 50), Vera, Hinacio, Señor, Alcay, Esteban (Serrano, 77), Ibero y Dawlat.

Goles: 1-0, min. 22: Cagide. 2-0, min. 37: Morcillo. 3-0, min. 89: Montaño.

Árbitro: Francés Aísa. Amonestó a Rivas, Navarro, Sánchez, Morcillo; a Sinusia, Buila, Vera, El Jaziri. Expulsó al jugador visitante Dawlat (88’).

Comentario: El Casetas escala posiciones a costa de un Zaragoza 2014 hundido en la tabla. No dio opción el cuadro local, que saltó al césped con ganas de ponerse por delante en los primeros compases. Justo en el ecuador de la primera mitad llegó el gol que inauguró el electrónico, obra de un acertado Cagide. Morcillo amplió la renta quince minutos después con un buen tanto. Tras la reanudación, el Zaragoza 2014 buscó la meta defendida por Laborda, pero el Casetas se defendió bien. Los blanquiazules finiquitaron el choque con una contra de libro que culminó Montaño con frialdad.

MEQUINENZA 1-0 JACETANO

Mequinenza: Djiby, Sergi (Mbodj, 83), Eloy, Abel, Bruna (Oprea, 88), Cabistañ, Medina (Esteban, 60), Hoyo (Ariño, 60), Cendrós, Joel (Roca, 60) y Ruiz (Rodes, 89).

Jacetano: Poyato, Azón (Aso, 56), Noriega, Raúl (Antolín, 56), Portaña, Caneda (Bandrés, 68), Álvarez (Jiménez, 56), Eloy, Butler y Guillermo.

Goles: 1-0, min. 52: Cendrós.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Rami, Ruiz, Medina; Cenada, Aso, Bandrés y Ben.

Comentario: El Mequinenza se llevó los tres puntos ante el Jacetano en un partido igualado. Los locales tuvieron un mayor control del esférico en los primeros compases, aunque el repliegue del cuadro visitante fue efectivo. En el segundo tiempo, el Mequinenza se adelantó en el 52, por medio de Cendrós. En la recta final el Mequinenza se replegó y certificó los tres puntos.

PEÑAS OSCENSES 0-5 SABIÑÁNIGO

P. Oscenses: Campo, Lasaosa, Nihah, Gargallo (Eloy, 23), Bielsa, Comino (Ramos, 55), Piedrafita (Algaba, 87), Barreda (Ismail, 55), Lorien (Alberto, 46), Gabriel (Caba, 46) y Víctor (Buil, 69).

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Grasa (Zamora, 53), Chabier, Villalba, Arellano, Blasco, Alcoba, Nogueras, Cabrero (Tanase, 61) y Ara (Torres, 86).

Goles: 0-1, min. 9: Cabrero. 0-2, min. 11: Alcoba. 0-3, min. 19: Blasco. 0-4, min. 30: Villalba. 0-5, min. 59: Ara.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Bielsa, Eloy, Ismail, Lasaosa, Buil; a Blasco.

Comentario: El Sabiñánigo certificó la permanencia con una goleada al Peñas Oscenses Gaypu. La necesidad de ganar de los serrableses se notó desde el inicio. Los visitantes salieron con más intensidad y en los primeros once minutos ya tenía una ventaja de dos goles, anotados de Cabrero, que transformó un penalti claro, y Alcoba.

El Peñas trató de sacudirse el dominio de su rival, pero Blasco hizo el tercero en el 19 al rematar un centro desde la derecha y Aitor anotó el cuarto a la media hora de un encuentro en el que seguía mandando el Sabiñánigo.

Los oscenses se veían impotentes ante los visitantes y tras el descanso, en el minuto 59, llegó el quinto por medio de Ara, quien culminó una jugada de su equipo por la izquierda. El ritmo bajó desde entonces y con ese 0-5 acabó un encuentro en el que el Sabi hizo los deberes ante un rival ya descendido.

ALCOLEA 3-0 SAN LORENZO

Alcolea: Jiménez, Mayoral (Abdoulaye, 65), Dobón (Bielsa, 78), Baringo, Sanz, Guillén (Pizarro, 80), Gou, Revilla (Abdelalli, 72), Arner, Poy (Cambra, 78) y Zueras.

San Lorenzo: Gaibor, Esteire, Pomar, Aranda, Rodrigo, Jesús Martínez, Alonso (Alfonso, 70), Mairal, Seral, Rubén y Juste.

Goles: 1-0, min. 38: Zueras. 2-0, min. 44: Zueras. 3-0, min. 67: Gou.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó al local Poy.

Despedida con fiesta del Alcolea, que celebró la salvación. El choque estuvo igualado al comienzo, con ocasiones para ambos. En el 38, Revilla se fue por la izquierda y su pase mortal lo remató Zueras en el punto de penalti. Y al filo del descanso, el mismo Zueras, desde la frontal, tras un centro de Gou desde la derecha, marcó el 2-0 que sentenciaba. En el segundo tiempo el choque fue más tranquilo y cómodo para el Alcolea. En un balón largo peinó Zuera y Borja Gou definió en el mano a mano. El San Lorenzo pudo marcar en los últimos minutos pero el portero local lo evitó.

