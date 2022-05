El Valladolid Promesas se reengancha y saca del PO al Badajoz

El Tudelano, ya descendido, se llevó una alegría al golear al líder y ascendido Racing de Santander por 3-0 en un choque de contrastes. El Deportivo sumó los tres puntos dado que le tocaba jugar contra el desaparecido Extremadura. Por su parte, el Racing de Ferrol llega en buena línea al Play Off tras vencer por 0-1 al Unionistas. Quien sueña con la permanencia es el Valladolid Promesas, que se impuso por 1-0 al CD Badajoz y a su vez saca del Play Off a los extremeños. En su lugar, entra en la quinta plaza el UD Logroñés, que superó al Zamora por 4-1. El Rayo Majadahonda rompe su racha de cuatro derrotas consecutivas y se pone a tres puntos del Play Off tras doblegar por 1-0 al San Sebastián de los Reyes. Por abajo, el Talavera superó al SD Logroñés (1-0) y está a solo dos puntos de la permanencia después de la derrota del Athletic ‘B’ ante el Calahorra (1-3).

En el grupo 2, el Andorra se impuso por 3-1 al Albacete en un duelo de equipos implicados en el ascenso directo, de forma que los manchegos se quedan algo descolgados. El Villarreal ‘B’ se queda ahora entre medio de ambos al superar por 4-1 al Real Madrid Castilla. Sabadell, Linares y Atlético Baleares salen reforzados en la disputa por las otras dos plazas de Play Off, con sendas victorias ante Barcelona ‘B’, San Fernando y Castellón. Por abajo, el Cornellá supera en un duelo directo al Atlético Sanluqueño (1-0) y se encuentra a tan solo un punto de la permanencia después de la derrota del Linense ante el Nástic (5-1).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición