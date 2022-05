El Tarazona empata frente al Badalona y deberá cerrar la permanencia

Punto insuficiente para cerrar la permanencia para un Tarazona que deberá seguir luchando la última jornada para sellar su estancia una temporada más en Segunda RFEF. Saltó con ganas el cuadro turiasonense, que no se dejó nada en el tintero y buscó con claridad la meta catalana. Los de David Navarro inquietaban a la zaga local con acercamientos por banda, pero no encontraban portería. Sin embargo, la primera ocasión fue para el Badalona, que estuvo cerca de abrir la lata con un disparo desde dentro del área grande que se marchó cerca del travesaño. El paso de los minutos mejoró a los locales, que se hicieron con el control del balón y comenzaron a percutir por banda izquierda, con un Pol muy incisivo. Al filo del descanso, llegó el primer gol del encuentro, obra de Xavi Molina, que se impuso a los zagueros con un prodigioso salto y un testarazo medido a la salida de un córner justo antes del ecuador. Tras el paso por vestuarios el guion no cambió, puesto que era el Badalona el que dominaba el choque. Pese a ello, el Tarazona logró la igualada tras un claro penalti sobre Saha. Dieste asumió la responsabilidad y Dorronsoro le ganó la partida, pero Ballardo cazó el rechace y puso el empate en el marcador. El tanto mejoró a los visitantes, que se lanzaron en busca del segundo. Sin embargo, fue el Badalona el que tuvo la más clara con un remate al larguero. Dieste lo intentó en el añadido, pero no acertó y el empate fue una realidad.

Badalona: Dorronsoro, Márquez, Jaume Pascual (Valentín, 72), Álex Pla (Brugué, 72), Larrosa, Carri (Marc Muñoz, 80), Ballesteros (Cárcaba, 86), Sana, Algisí, Roger y Xavi Molina.

Tarazona: Azón, Mingotes (Jesús, 60), Santigosa, Dieste, Ballardo, Cobo (Sito, 87), Piri, Ohemeng (Álex Rey, 83), Jay, Chus Herrero y Saha (Cristian, 87).

Goles: 1-0, min. 39: Xavi Molina. 1-1, min. 64: Ballardo.

Árbitro: Saiz Villares. Amonestó a Márquez, Álex Pla, Xavi Molina; Cobo y Santigosa. Expulsó por doble amonestación al local Algisí (63’).

