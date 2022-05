El Real Zaragoza juvenil B cae ante el Balsas Picarral y el Huesca se coloca líder

Real Zaragoza B: Javier, Motilva, Villanueva, Conte, Barrachina, Linares (Vadillo, 76), Usher, Marco, Eloy (Fernández, 61), Lobato (Monserrate, 46) y Pinilla (Rufo, 72).

Balsas Picarral: Daniel, Ezequiel (Piqueras, 72), Raúl, Hernández (Galán, 62), Lahuerta (Mazas, 72), Aarón, Ceperuelo, Aznar, Jorge, Bernal (Ríos, 62) y Guillermo (Eito, 82).

Goles: 0-1, min. 5: Guillermo. 0-2, min. 86: Ríos. 1-2, min. 90: Aznar, en propia puerta.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Conte y Vadillo; Aznar, Piqueras y Mazas.

Comentario: El Real Zaragoza perdió el liderato contra el Balsas, cuyo estado de forma sigue estando a un nivel muy alto. Los blanquillos no estuvieron acertados, cometiendo fallos de precisión y sin mostrar la contundencia de jornadas atrás. Por su parte, los gualdinegros saltaron al terreno de juego muy concentrados y bien colocados en el césped. A los 5 minutos, el Balsas abrió la lata en una salida a la contra que finalizó Guillermo con un disparo desde fuera del área. El Real Zaragoza no encontró a sus delanteros y los visitantes pudieron haber conseguido una renta mayor antes del tiempo de descanso. Tras el paso por vestuario los zaragocistas pasaron a ejercer un dominio mayor, pero continuaron sin tener la claridad necesaria para darle la vuelta al resultado. En la recta final del partido, el Balsas dobló su ventaja en otra salida a la contra, esta vez culminada por Ríos. El Real Zaragoza consiguió recortar distancias en el minuto 90 gracias a un gol en propia de Aznar que hacía subir al marcador el 1-2, pero ya no hubo tiempo para más.

EFB EJEA 0-6 HUESCA

EFB Ejea: Clemente, Seta, Gracia (Izuel, 89), Adel, Andrés (Gómez, 46), Azuara, Salcedo, San Martín, Soro, Martínez (Josué, 60) y Samuel (Galisteo, 46).

Huesca: Brosed, Gracia, Marín, Calvo, Torguet, Lizaldez (Monge, 46), Puente (Samperiz, 46), Bellón (Ibáñez, 60), Luna (Santiago, 60), Taboada (Ciria, 46) y Sánchez.

Goles: 0-1, min. 3: Torguet. 0-2, min. 8: Taboada, de penalti. 0-3, min. 11: Luna. 0-4, min. 36: Luna. 0-5, min. 38: Puente. 0-6, min. 73: Sánchez.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Azuara; a Lizaldez. Expulsó por roja directa al local Soro (90’).

Comentario: El Huesca no tuvo problemas a la hora de batir a su rival en su visita al Ejea. Tal y como acabó reflejando el marcador, el conjunto visitante fue superior a su rival de principio a fin. Pasados apenas los primeros 10 minutos, Torguet, Taboada desde el punto de penalti y Luna dieron a los oscenses una ventaja de tres goles que acabó prácticamente con las aspiraciones ejeanas de hacerse con los tres puntos. Antes del descanso, de nuevo Luna y Puente hicieron subir el 0-5 al marcador. En una segunda mitad con el destino de la victoria ya decidido, Sánchez fue el encargado de culminar la goleada anotando el 0-6. El Ejea, por su parte, dispuso de oportunidades para recortar distancias y maquillar el resultado, pero su falta de acierto hizo que su casillero se mantuviera intacto.

OLIVER 3-2 EBRO B

Oliver: Diego, Darío, Peregrina, Raúl, Bak, Cortés (Pau, 87), Abuy (Unai, 68), Calvo, Ruiz (Aimar, 68), Jairo y Aner (Barberán, 54).

Ebro B: Enrique, Corellano (Fuentes, 87), Del Cerro (Subías, 57), Baeyens, Gonzalo, Carp, Laborda, Belenguer (Trías, 75), Wallid (David, 75), Saúl (Rubén, 75) e Iván.

Goles: 1-0, min. 6: Bak. 1-1, min. 32: Baeyens. 2-1, min. 39: Iván, en propia puerta. 2-2, min. 48: Wallid. 3-2, min. 67: Calvo.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al local Aner y a los visitantes Belenguer y Carp.

Comentario: Victoria por la mínima del Oliver en un partido intenso. El cuadro local comenzó inmejorablemente el partido, al adelantarse en el 6 por medio de Bak. Sin embargo, el Ebro fue creciendo y Baeyens igualó el marcador, antes de que Iván, con un gol en propia meta, pusiera a los locales por delante de nuevo. Tras el descanso, buena salida de los visitantes, que igualaron la contienda, aunque un gol de Calvo cuando se sobrepasaba la hora de juego dio la victoria al cuadro del Oliver.

STADIUM CASABLANCA 3-4 MONTECARLO B

Stadium Casablanca: Diego, Perales, Santiago (Rodrigo, 64), Aliaga, Glera (Lorenzo, 81), Alejandro (Lucas, 50), Emilio, Pablo, Izquierdo, Lizer y Julio.

Montecarlo B: Izan, Calvo, Teller (Nicolás, 83), Gracia, Escalzo, Guillermo, Víctor, Abenia (Montes, 83), Agustín, Marco y Carlos Alberto.

Goles: 1-0, min. 22: Glera. 1-1, min. 44: Víctor. 2-1, min. 48: Glera. 3-1, min. 60: Lizer. 3-2, min. 61: Agustín. 3-3, min. 77: Agustín. 3-4, min. 82: Agustín.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Glera, Diego, Lorenzo; Marco, Carlos Alberto, Gracia, Calvo y Agustín. Expulsó a los locales Pablo y Julio, ambos en el (90’).

Comentario: El Montecarlo se llevó la victoria en el Gregorio Usabel en un partido igualado e intenso. Los locales fueron superiores en los primeros minutos, por lo que lograron adelantarse en el minuto 22. Sin embargo, Víctor empató antes del descanso. En la segunda mitad, los verdes se pusieron dos goles por delante, pero en un momento de máxima efectividad ofensiva, los visitantes dieron la vuelta al marcador.

SAN GREGORIO 4-2 EFB CALATAYUD

San Gregorio: Daniel, Tenorio, Pablo (Sierra, 75), Abós, Zazurca (Teodor, 70), Casado, Alejandro, Abadía, Mustafá (Beltrán, 61), Mohammed (Ndiaga, 75) y Amin (Pellejero, 75).

EFB Calatayud: Javier (Hugo, 46), Karim, Jiménez (Taus, 46), Iker, Miñana, Izquierdo, Cortés (Gracia, 61), Víctor, Capilla, Marcos (Alejandre, 46) y Nabil (Márquez, 49).

Goles: 0-1, min. 5: Iker, de penalti. 1-1, min. 20: Tenorio. 2-1, min. 27: Mohammed. 3-1, min. 81: Beltrán. 4-1, min. 85: Teodor. 4-2, min. 89: Miñana, de penalti.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó al visitante Nabil. Expulsó por doble amonestación al visitante Karim (72’).

Comentario: El San Gregorio escaló posiciones tras ganar al Calatayud, que perdió la oportunidad de aumentar su distancia con el descenso. No obstante, fueron los visitantes los que empezaron adelantándose en el marcador gracias a un gol de penalti de Iker a los 5 minutos. Los anfitriones no tardaron en tomar el control y se dedicaron a atacar a través del envío de balones largos, los cuales no acabaron de suponer un peligro real. Antes de llegar al ecuador de la primera mitad, una falta lateral unida a un error defensivo de la zaga bilbilitana facilitó que Tenorio rematara solo para anotar el empate. La tónica se mantuvo y en el minuto 27 Mohammed remontó el partido, haciendo el 2-1. Tras el intermedio, el Calatayud dominó el centro del campo, pero no consiguió crear el peligro necesario para reequilibrar el resultado. La expulsión de Karim en el minuto 72 propició que, en dos salidas a la contra, primero Beltrán y luego Teodor se encargaran de sentenciar el partido subiendo al electrónico el 4-1. En la recta final del partido, el Calatayud recortó distancias desde el punto de penalti por mediación de Miñana, pero no hubo tiempo para intentar remontar.

EL OLIVAR 3-1 FB FRAGA

El Olivar: Emilio, Alberto, Álvaro, Garcés, Redondo (Camañes, 60), Miguel (Nil, 85), Víctor, Larraz, Muñoz (Isusi, 69), Torres (Marcos, 69) y Alexandru (Fraile, 46).

FB Fraga: Aitor, Pablo, Emil, Édgar (Casanova, 71), Visa, Jon (Teixidó, 85), Gabriel (Blanes, 85), Nacho, Aarón, Jaume (Cazalilla, 58) y Noé.

Goles: 1-0, min. 21: Alberto. 2-0, min. 66: Pablo, en propia puerta. 3-0, min. 84: Marcos. 3-1, min. 93: Nacho.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Miguel, Camañes; Cazalilla y Emil. Expulsó con roja directa al visitante Noé (41’).

Comentario: El Olivar y el Fraga se jugaban mucho en este duelo: los locales mantener la categoría y su rival firmar la permanencia, pero fue el equipo anfitrión el que acabó quedándose con los tres puntos. Los dos conjuntos salieron al terreno d ejuego muy intensos, pero fue El Olivar el que tuvo un mayor control del juego gracias a que se mostró mejor posicionado. Poco a poco empezaron a sucederse las primeras ocasiones de gol, pero el premio del 1-0 no llegó hasta pasados los primeros 20 minutos, momento en el que Alberto cabeceó un saque de esquina para inaugurar el marcador. El Fraga fue abriendo sus líneas, pero su rival mantuvo la intensidad y dispuso de oportunidades para aumentar su renta antes del descanso, pero las buenas intervenciones de Aitor lo impidieron. Tras el paso por vestuarios, el Fraga abrió más el campo e intentó acercarse al área local, pero El Olivar no bajó el ritmo y protagonizó internadas por la banda izquierda, subiendo al marcador el 3-0 gracias a un gol en propia puerta de Pablo y un tanto de Macos. Con el Fraga muy volcado, los visitante maquillaron el resultado en el descuento aprovechando un error defensivo que Nacho tradujo en el 3-1.

ALCAÑIZ 0-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Alcañiz: David, Issmail, Andreu, Codorniu (Tomás, 76), Bruno, Bielsa (Julen, 69), Aguilar, Conesa, Cebrián (Adán, 69), Llombart y Escriche (Dobato, 58).

Racing Club Zaragoza: Ethan, Charneca, Marcos, Jorge (Bretos, 74), Adrián, Hugo (Rodrigo, 87), Egea (Valentín, 46), Miguel Ángel, Guillermo (Lucas, 58), Esteban y Enseñat (Medrano, 58).

Goles: 0-1, min. 31: Jorge. 0-2, min. 63: Jorge.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los visitantes Hugo, Esteban y Charneca.

Comentario: Partido solventado por el Racing Club Zaragoza con un gol en cada parte de Jorge después de dos malas decisiones de la zaga del Alcañiz. El conjunto local, dispuso de varias ocasiones, pero no entraron entre los tres palos, quedando su casillero vacío y llegando al final del encuentro con el triunfo zaragozano.

UTEBO 5-0 TERUEL

Utebo: Óscar, Huerta (Moreno, 67), Latas (Andújar, 71), Mercadal, Salas, Rivera (Salem, 67), Gañarul, Carbonel (Lasierra, 58), Samuel (Rizo, 58), Escartín y Cabrera.

Teruel: David, Daniel, Lucas, Hugo Saiz (Emilio, 46), Guillermo, Pablo, Hugo Pérez, Vivas, Fernando, Soriano (Llorens, 46) y Coves.

Goles: 1-0, min. 8: Carbonel. 2-0, min. 61: Lasierra. 3-0, min. 74: Lasierra. 4-0, min. 75: Salem. 5-0, min. 83: Lasierra.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Samuel, Gañarul; Soriano y Pablo.

Comentario: El Utebo se llevó los tres puntos ante el Teruel gracias a un contundente 5-0. Los locales dominaron con claridad desde el comienzo y se adelantaron en el minuto 8 por medio de Carbonel. El partido se equilibró con el paso de los minutos, pero en la segunda mitad, la efectividad ofensiva de los locales fue más que evidente: Lasierra, con tres goles y Salem certificaron la goleada.

IPC LA ESCUELA 0-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

IPC La Escuela: Jackson, Ara (Lee, 68), Porlán, Laborda (Acín, 49), Jovel, Cano, Guallar (Zhang, 84), Romero (Yang, 68), Bautista, Macalou y García.

Santo Domingo Juventud: Alba, Plaza, Cerón, Alcañiz (Benaiges, 51), Cámara, Pinilla (Sakho, 69), Artigas, Lana, Relancio (Doñate, 69), Valencia y Ngom (Ortiz, 51).

Árbitro: Losfablos Mestre.

Comentario: El IPC y el Santo Domingo Juventud se repartieron los puntos en un partido donde ninguno de los dos equipos logró ver portería. El Juventud mostró un buen nivel a lo largo del partido y puso en dificultades al IPC. En la segunda parte, el IPC tampoco puso en dificultades al Juventud; al contrario, los naranjas mostraron una buena versión de juego e incluso pudimos ganar.

AMISTAD 2-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Amistad: Abós, Martín (Montañés, 66), Pascual (Trasobares, 74), Moreno, Álvarez, García, Orga (Liarte, 83), Sentís (Vives, 83), Valenzuela, Soler (Nalda, 84) y Gracia.

Actur Pablo Iglesias: Martínez, Domínguez, Buil, Melendo, Guallar (Martín, 83), Vicen (Lisbona, 66), Herrero (Alhajas, 73), Raiki (Agbor, 66), Prados, Fernández y Aguiar.

Goles: 1-0, min. 23: Orga. 1-1, min. 53: Herrero. 2-1, min. 87: Gracia.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Martín; Serrano y Agbor.

Comentario: El Amistad consiguió en la recta final del partido doblegar al Actur Pablo Iglesias. Los rojillos dominaron la primera parte generando numerosas ocasiones. Fruto de su insistencia, consiguieron adelantarse en el marcador en el minuto 23 con un cabezazo desde fuera del área de Orga. Ya en la segunda mitad, fue el Actur Pablo Iglesias el que salió mejor al terreno de juego, disponiendo de oportunidades para empatar el duelo y consiguiéndolo en el minuto 53 en una salida a la contra culminada por Herrero. El Amistad volvió a tomar el control del partido y a generar peligro en el área visitante. Cuando el encuentro ya empezaba a agonizar, Gracia marcó el gol de la victoria de cabeza en un saque de esquina.