El Racing Club Zaragoza vence al Calatayud para apurar sus opciones

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 4-2 EFB CALATAYUD

Después de caer en la jornada inaugural, albicelestes y bilbilitanos apuraban sus opciones de clasificación en un grupo donde la presencia del gran favorito, el Real Zaragoza, hace que las aspiraciones tengan que ser casi las de entrar como mejor segundo de los siete grupos que componen la Copa Centenario infantil.

Acabó ganando de manera confortable el cuadro racinguista un choque que la Escuela de Calatayud supo poner de cara muy pronto. Y es que apenas habían pasado cinco minutos desde el pitido inicial, cuando Guillermo puso en ventaja a los suyos, una ventaja que pudieron conservar de manera solvente.

El intermedio asentó las ideas de los de casa, que no tardaron mucho en revertir la situación desfavorable. Marín, desde el costado derecho del área, sirvió atrás para que Alejandro cruzase a portería el empate. El interior zurdo del Racing iba a firmar el segundo de los suyos y de su cuenta particular, con una finalización similar a la de antes. El banquillo bilbilitano pedía más intensidad a sus chicos, pero éstos se veían desbordados por un Racing preciso y que convirtiendo ambas bandas en puñales, no paraban de visitar la meta de Gabriel. Fue él, el desgraciado protagonista del 3-1, al efectuar mal un despeje, que le dejó en bandeja la pelota a Raúl, que apenas si tuvo que hacer otra cosa que empujar con suavidad entre palos. Tres minutos después, Marín fusiló sin miramientos el cuarto de la matinal. El meta de la Escuela se sacó la espina del fallo anterior, al evitar con una buena estirada a su derecha, que un penalti lanzado por Rayan se transformara en un castigo más cruel. También desde los once metros, y ya en las postrimerías, Wael menguó algo la distancia, con un potente y colocado remate engañando a Édgar.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Édgar, Hugo (Rayan, 36), Alejandro, Diego, Alonso, Raúl, Marín, Lorao, Íñigo, Violeta (Buil, 36) y Carlos.

EFB Calatayud: Pablo (Gabriel, 36), Guillermo (Calvo, 36), Diego, Latorre, Lucas (Wael, 36), Gallego, Lora (Alberto, 47), Roy (Lorien, 36), David Gómez, Lázaro y Júdez (Montañés, 47).

Goles: 0-1, min. 5: Guillermo. 1-1, min. 40: Alejandro. 2-1, min. 42: Alejandro. 3-1, min. 55: Raúl. 4-1, min. 58: Marín. 4-2, min. 69: Wael, de penalti.

Árbitro: Rojas Lara. Amonestó a los locales Carlos y Raúl y al visitante Lorien.

Grupo 1

ALCAÑIZ 0-3 MONTECARLO

Alcañiz: Cristian, Pablo (David, 36), Marcos, Iker Martín, Diego, Izan, Aleix, Emilio, Arturo, Israel y Aarón (Batanero, 55).

Montecarlo: Eduard, Navallas, Néstor (Cajal, 46), Marcos, Lucas, Darío (Samuel, 55), Casado, Diego, Cristian (Raúl, 36), Asier y Rufat (Nacho, 41).

Goles: 0-1, min. 20: Darío. 0-2, min. 45: Nacho. 0-3, min. 56: Nacho.

Árbitro: Peralta Guillén.

Grupo 2

EL OLIVAR 0-7 REAL ZARAGOZA

El Olivar: Roberto, Samuel, Luis, Marco, Cabero, Adrián, Román (Jairo, 41), Yus, Nicolás (Álvaro, 46), Iván (Serrano, 41) y Pablo (Cortés, 36).

Real Zaragoza: Eduardo (Pablo, 62), Abián, Gomes (Casas, 47), Luis, Thiago (Vidal, 47), Hugo, Diego, Nacho (Noé, 54), Domínguez (Villabona, 54), Bescós (Leo, 47) y Daniel (Iker, 47).

Goles: 0-1, min. 17: Nacho. 0-2, min. 32: Diego. 0-3, min. 39: Bescós. 0-4, min. 53: Diego. 0-5, min. 57: Iker. 0-6, min. 58: Iker. 0-7, min. 64: Villabona.

Árbitro: Rodrigo Santos.

Grupo 3

STADIUM VENECIA 1-2 SAN GREGORIO

Stadium Venecia: Nicolás, Alberto, Adrián (Martín, 60), Joel, Iker Royo (Gallego, 62), Gimeno, Gabriel (Izan, 47), Gamarra (Ordax, 47), Héctor, Juan (Iván Pérez, 60) e Ignacio.

San Gregorio: Pablo, Óscar, Roberto, Lucas, Darío (Foz, 58), Hugo, Jiménez (Rodrigo, 48), Orós, Alejandro (Peprah, 48), Ibáñez y Ginés

Goles: 0-1, min. 28: Jiménez. 1-1, min. 52: Adrián. 1-2, min. 66: Lucas.

Árbitro: Espallargas Aranda.

HUESCA 4-1 OLIVER

Huesca: Héctor, Lucas (Jaric, 42), Hugo (Val, 50), Biarge, Calvo, Unai, Bernués (Viñuales, 56), Poblador, Álex (Osán, 64), Ismail (Cabrera, 64) y Sergio Gómez (Marcos, 42).

Oliver: Sinuhé (Álvaro, 36), Dalmau (Marín, 36), Yeray (Seral, 53), Garza, Romero, José Juan (Coscojuela, 3), Aarón (Obama, 53), Lorén, Vallano, Germán (Raúl García, 42) y Adrián.

Goles: 1-0, min. 14: Ismail. 1-1, min. 16: Garza. 2-1, min. 26: Poblador. 3-1, min. 53: Jaric. 4-1, min. 67: Poblador.

Árbitro: Pascual Bailo. Amonestó al local Biarge y al visitante Lorén.

Grupo 4

AMISTAD 1-3 STADIUM CASABLANCA

Amistad: Cezón, Adrián, Christian, Girona (Romanos, 35), Rubio, Pedro, Sergio, Pinilla, Parra (Noah, 59), Bartibás y Condón (Córcoles, 49).

Stadium Casablanca: Enzo, Iñaqui, Teo, Gracia, Segura (Rafael, 35), Tejero (Ignacio, 58), Iván (Rodrigo, 58), Gonzalo (Alcaine, 44), Javier (Palacio, 48), Miguel y De Francisco.

Goles: 1-0, min. 22: Pedro. 1-1, min. 30: Iván. 1-2, min. 48: Tejero. 1-3, min. 56: Iván.

Árbitro: Muñoz Herrero. Amonestó al local Rubio y a los visitantes Segura, Javier e Iván.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-0 EFB EJEA

Actur Pablo Iglesias: Noé, Marius, Darío, Caso, Adrián, Alonso, Eduardo, Isac, Hugo (Montagud, 45), Justin (Artigas, 44) y Mahamadu (Diego López, 47).

EFB Ejea: Álvaro, Luis, Marín, Xabi, Alberto, Villagrasa, Sesma, Iker (Iván, 45), Marcos, Diego y Francho.

Goles: 1-0, min. 2: Caso. 2-0, min. 32: Mahamadu.

Árbitro: Monterrubio Torres.

Grupo 5

ATLÉTICO TERUEL 1-3 EBRO

Atlético Teruel: Darío (Antón, 36), Civera, Asensio (Iraitz, 36), Paricio (Bertolín, 41), Concha, Marco (Ferrer, 36), Villanueva (Carlos, 47), Abril (Barrera, 47), Alegre, Marcos y Andrei (Muñoz, 36).

Ebro: Iravedra, De Lope, Tomás, Juan, Alejandro (Vicente, 54), Iván, Juan, Islam (Camilo, 50), Lacoma (Prince, 36), Rodrigo (Sebastián, 36) y Miguel.

Goles: 0-1, min. 1: Miguel. 1-1, min. 9: Romero. 1-2, min. 10: Miguel. 1-3, min. 31: Islam, de penalti.

Árbitro: González García. Amonestó a Marco, Civera, Marcos; y Raúl.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 3-2 BALSAS PICARRAL

Santo Domingo Juventud: Urquizu, Lucas, Betato, Fuertes, Álvaro (Massamba, 52), Paul (Peralta, 69), Val, Berbegal (Abeso, 35), Mateo (Celma, 35), Izan y Guillermo (Vilalba, 35).

Balsas Picarral: Jorge, Héctor (Berges, 43), Bruno, Lorien (Mendo, 58) (Iván, 69), Jacobo (Hernando, 49), Del Barrio, Abad, Meléndez (Noah, 43), Acher, Aznar (Loren, 43) y San Rafael (La Hoz, 35).

Goles: 1-0 ,min. 1: Álvaro. 1-1, min. 7: Héctor. 1-2, min. 24: Del Barrio. 2-2, min. 51: Álvaro. 3-2, min. 55: Massamba.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Guillermo y Paul; Abad.

Grupo 6

EL SALVADOR 2-2 TARAZONA

El Salvador: Íñigo, Del Río, Ignacio, Lazaga, Diego, Cubero, Escanero, Héctor (Olías, 45), Laborda, Pablo y Eduardo (Álvaro García, 55).

Tarazona: Juan (Víctor, 36), David, Iranzo, Gil, Eduardo (Paul, 36), Jesús (Martín, 36), Girón (Mateo, 45), Santiago, Murillo, Villamayor (Nacho, 45) y Tazueco.

Goles: 1-0, min. 30: Diego. 2-0, min. 55: Cubero. 2-1, min. 57: Nacho. 2-2, min. 70: Santiago.

Árbitro: Serrano Motos.

Grupo 7

FB FRAGA 1-4 MONZÓN FB

FB Fraga: Sergio, Eric, Iker (Menéndez, 41), Pablo, Nicolás, Alejandro (Plana, 54), Aribau (Iván, 54), Ferrán (Mateo, 41), Marc, Héctor (Bermúdez, 41) y Alberto (Nacho, 54).

Monzón FB: Eneko, Anas (Rayen, 49), Luay, Mateo (Español, 49), Hugo, Mauro, Wail, Aritz (Sorinas, 60), Rafael, Azddine y Dennis (Muñoz, 57).

Goles: 0-1, min. 26: Hugo. 0-2, min. 31: Rafael. 0-3, min. 40: Wael. 0-4, min. 45: Azddine. 1-4, min. 50: Marc.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó al local Eric.