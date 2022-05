El Brea acaricia la permanencia tras un agónico gol de Mallada

El Brea estalla de júbilo tras superar al Lleida en el último suspiro. Los breanos saltaron al choque buscando imprimir intensidad, creyendo desde el primer minuto. Cano intentó poner a los suyos por delante nada más salir de vestuarios, pero su disparo lo salvó Ramón Vila con una parada de mucho mérito. El encuentro, alto en intensidad, fue un duelo de alternativas para ambos conjuntos, pero con más claridad para los celestes, que conseguían encontrar a su hombre referencia con relativa facilidad. Pepo volvió a probar fortuna pasado el primer cuarto de hora, pero su potente disparo salió rozando la madera. Acto seguido fueron Mendi y Álvaro Cano aunque ninguno de los dos estuvo acertado en los metros finales. Tras el carrusel de ocasiones locales, el partido se tranquilizó, bajando el ritmo y llegando al descanso sin apenas ocasiones.

El segundo periodo comenzó con los breanos queriendo llevar el peso del partido, conscientes de la importancia de la victoria para la batalla por la permanencia. El Brea fue acumulando ocasiones, aunque sin acierto en el remate. Los de Dani Martínez reclamaron un posible penalti sobre Luis Costa que el colegiado no señaló. El paso de los minutos propició que el conjunto aragonés encerrase en su propio campo a los ilerdenses, que no lograban zafarse del dominio local. Jorge Pérez, Isma o Cuenca pudieron romper la igualada, pero el balón no quiso entrar. Sin embargo, cuando el encuentro parecía condenado al empate llegó el gol de la victoria: Mallada, con un lanzamiento de falta sensacional, coló el cuero por la escuadra y desató el júbilo en el Piedrabuena. El Brea deberá cerrar la permanencia en la última jornada para permanecer, una temporada más, en Segunda RFEF.

Brea: Lázaro, Mendinueta, Toni Pérez, Pepo, Álvaro Cano (Jona, 68), Luis Costa (Jorge Pérez, 68), Isra, Matías (Mallada, 55), Veintemilla (Roy, 78), Cuenca y De la Mata.

Lleida Esportiu: Ramón, Neeskens (Arnau, 80), Roger, Joanet, Fall (Denys, 82), Moha (Bagayoko, 76), Yasser, Nani, David López (Mejía, 80), Monterde y Febas.

Goles: 1-0, min. 90: Mallada.

Árbitro: Bárcenas Torres. Amonestó a Cuenca, Pepo, De la Mata, Isra, Jorge Pérez; Joanet, Febas y Denys.

