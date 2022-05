Así queda la clasificación tras la última jornada de Tercera División

Campeón y asciende a Segunda RFEF: RZD Aragón

Clasificado para la Copa de S.M. El Rey: Utebo

Promocionan a Segunda RFEF: Utebo, Illueca, Binéfar y Robres

Descienden a Regional Preferente: Santa Anastasia, Borja, Giner Torrero y Biescas

EFECTOS CLASIFICATORIOS POR POSIBLES ARRASTRES:

Mantendrá la categoría el Belchite 97 si desciende únicamente el Ejea y ascienden dos equipos a Segunda RFEF

Descenderá el Belchite 97 si no asciende un segundo equipo aragonés a Segunda RFEF o si descienden dos equipos de Segunda RFEF y ascienden dos equipos a Segunda RFEF

Descenderán el Calamocha y el Belchite 97 si descienden dos equipos de Segunda RFEF y no asciende un segundo equipo aragonés a Segunda RFEF o si descienden tres equipos de Segunda RFEF y ascienden dos equipos a Segunda RFEF

Descenderán el Cariñena, Calamocha y el Belchite 97 si descienden tres equipos de Segunda RFEF y no asciende un segundo equipo aragonés a Segunda RFEF o si descienden cuatro equipos de Segunda RFEF y ascienden dos equipos a Segunda RFEF

Descenderán el Épila, Cariñena, Calamocha y el Belchite 97 si descienden cuatro equipos de Segunda RFEF y no asciende un segundo equipo aragonés a Segunda RFEF

RZD ARAGÓN 4-1 GINER TORRERO

El RZD Aragón lo consiguió. Jugará el próximo año en 2ª RFEF tras una larga temporada en la que el conjunto dirigido por Emilio Larraz ha pasado por muchas fases y ha terminado consiguiendo el objetivo en la última jornada con su victoria ante un Giner Torrero que, a pesar de estar ya descendido matemáticamente, no le puso las cosas nada fáciles al filial zaragocista. El Utebo y el Illueca hicieron sus deberes, pero solo les valía un tropiezo del Aragón para tener opciones y no pudo ser. La sorpresa llegó por parte del Robres, que aprovechó el tropiezo del Cuarte para colarse en posiciones de Play-Off de ascenso en la última jornada de liga.

El partido comenzó con dominio local desde el pitido inicial. El Giner, que buscaba su oportunidad a la contra y a balón parado, vio cómo pronto su plan se vino abajo con un gol de Puche, que disparó fuerte y cruzado con pierna izquierda para hacer el primero de la tarde. Poco después, el propio Puche amplió distancias con un testarazo tras un gran centro de Ángel López desde la derecha. Todo parecía de cara para el filial zaragocista pero el Giner sorprendió al cuadro local con un gol olímpico de De Castro antes del descanso para que ambos equipos se marcharan camino de vestuarios con 2-1 en el marcador.

La segunda parte fue un calco de la primera. Dominio local, aunque con el paso de los minutos fueron aflorando los nervios en los locales ya que un gol del Giner les hubiese privado momentáneamente del ascenso. En el 75’ llegó la jugada clave de la segunda parte. Ionut, zaguero visitante, realizó una clara falta sobre Castillo cuando el zaragocista se marchaba solo hacia la portería defendida por Jiménez y el colegiado le mostró la tarjeta roja al jugador del Giner. A partir de ese momento, con un jugador menos y con el enorme esfuerzo físico realizado por los visitantes durante los minutos disputados hasta entonces, el Aragón se hizo dueño y señor del partido y el gol de la sentencia era cuestión de tiempo. Llegó de las botas de Rastrojo, que aprovechó un pase de la muerte perfecto de Juan Sebastián para poner el balón en la escuadra. Con el partido prácticamente finiquitado, Montes aprovechó un gran centro desde la banda izquierda para rematar de cabeza en el segundo palo y poner el cuarto y definitivo tanto en el marcador.

De esta manera, el conjunto entrenado por Emilio Larraz consigue su objetivo y estará en 2ª RFEF la próxima temporada. Tendrán que pelear también por ello los cuatro equipos clasificados para el Play-Off de ascenso: el Illueca, que además será también la sede oficial donde se disputen las semifinales el próximo domingo día 8 de mayo, buscará ante su gente el pase a la final ante el Binéfar a las 12:00h. El Utebo, por su parte, buscará superar al Robres ese mismo día pero a las 17:00h. La final se disputará el domingo 15 de mayo a las 17:00h, también en el Papa Luna. El campeón del Play-Off disputará una última eliminatoria a partido único y en campo neutral por determinar pero en la provincia de Alicante contra otro campeón autonómico de su Play-Off de ascenso. El ganador de esa eliminatoria será equipo de 2ª RFEF la próxima temporada junto al RZD Aragón.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Javi Hernández, Vallejo (Sola, 61), Ángel López (Juan Sebastián, 61), Vaquero (Cortés, 80), Navarro, Luengo, Benedet (Castillo, 72), Rastrojo, Puche (Montes, 61) y Raúl Rubio.

Giner: Jiménez, Floría, Llorente, Marzo, De Castro, Tejero (González, 77), Torres (Fron, 74), Spasic (Giancarlos, 45), Ionut, Sánchez (Berrogain, 66) y Alloza (Bosqued, 74).

Goles: 1-0, min. 15: Puche. 2-0, min. 31: Puche. 2-1, min. 40: De Castro. 3-1, min. 81: Rastrojo. 4-1, min. 89: Montes.

Árbitro: Fernández González. Amonestó al visitante Sánchez’. Expulsó al visitante Ionut en el 75’.

UTEBO 6-0 BIESCAS

Utebo: Aure, Capapé, Alvira (Villalba, 59), Félez, Machote, Marín (Lambán, 45), Suárez (Lucio, 59), Samu Cardo (Jaime, 68), David Martínez, García y Aldair (Panocha, 45).

Biescas: Oliván, Jorge, Lardiés, Osanz, Estella, Gayán (Ricardo, 23), Miguel, Requés, Samper, Urieta y Paúles.

Goles: 1-0, min. 4: Aldair. 2-0, min. 20: García. 3-0, min. 35: David Martínez. 4-0, min. 47: Lambán. 5-0, min. 70: Jaime. 6-0, min. 89: García.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los visitantes Osanz y Requés.

Comentario: El Utebo tenía que ganar al Biescas y esperar a lo que sucediera en la Ciudad Deportiva para subir directamente a Segunda RFEF, pero solo pudo cumplirse la primera condición. Los de Juan Carlos Beltrán golearon a un Biescas que se presentó con pocos efectivos y que incluso tuvo que ver cómo se lesionaba su portero. Aun así, trataron de defenderse lo mejor que pudieron, pero no consiguieron frenar el vendaval ofensivo del Utebo. En la primera mitad, Aldair inauguró el marcador con un remate de cabeza. García, con un disparo desde el borde del área, y David Martínez hicieron el 3-0 antes del tiempo de descanso. Una vez reanudado el juego, Lambán remató un centro lateral para hacer el cuarto y Jaime y García acabaron de firmar la goleada, subiendo al marcador el 6-0.

ILLUECA 2-1 SANTA ANASTASIA

Illueca: Montaner, Pinto (Marco, 40), López, Losín, Santiago, Morales, Ormad (Jerónimo, 62), Barriendos, Marín, Cota (Cortés, 40) y Rubio (Gimeno, 82).

Sta. Anastasia: Aguilar, Salafranca (Murillo, 82), Tenias, Almuzara, Mainz, Oliva (Juan, 73), Cortés, Garrido, Asensio (Néstor, 82), Mercellán (Biota, 61) y Maqueda.

Goles: 1-0, min. 37: Barriendos. 1-1, min. 62: Oliva. 2-1, min. 79: Morales.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Losín, Rubio, Marín; Salafranca, Marcellán y Garrido.

Comentario: El Illueca se prepara para disputar la fase de promoción a Segunda RFEF ganando en el Papa Luna al Santa Anastasia. Los locales empezaron dominando el partido y no tardaron en disponer de su primera ocasión: Pinto se quedó solo ante Aguilar, pero este consiguió frustrar su intento de gol. No obstante, media hora más tarde, el propio Pinto volvió a aparecer para servirle en bandeja a Barriendos el 1-0 con el que se llegó al descanso. Ya en la segunda mitad, el Santa Anastasia se estiró más y amenazó la portería rival por mediación de Oliva, cuyo disparo desde fuera del área fue detenido por Montaner. A los pocos minutos, una jugada por banda izquierda acompañada de un centro lateral culminó en el empate a uno, obra del propio Oliva. Sin embargo, el Illueca no pareció conforme con el empate, y tras un pase a la espalda de la defensa visitante, Morales volvió a adelantar al conjunto anfitrión. Montaner tuvo que despejar un disparo lejano de Asensio para acabar de confirmar que los tres puntos se quedaban en el Papa Luna.

BARBASTRO 1-0 BINÉFAR

Barbastro: Gistau, Ruiz, Fernando, Conte, Solana, Gustavo (Lantarón, 76), Gulias (Otín, 76), Pablo López (Gorka, 51), Agustín, Perso y Rafinha (Arturo, 62).

Binéfar: Aboubacari, Fadiala (Cesc, 58), Moa, Valencia, Cortés, Imaz (Makan, 83), Bayona, Fumanal, Modest, Sales (Laghrissi, 83) y César (Chicho, 68).

Goles: 1-0, min. 13: Gustavo.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al visitante Fadiala.

Comentario: Un gol Abizanda fue suficiente para conseguir tres puntos que valen por la permanencia en la primera campaña de la Junta Directiva que preside Rafael Torres que ha tenido el apoyo del empresario Pablo Bravo, que ayer asistió al último partido de la temporada. El encuentro solo tuvo el aliciente de la permanencia para el Barbastro porque el Binéfar reservó jugadores para el play off, que jugará este domingo a las 12 horas ante el Illueca, y en la segunda parte ambos equipos dieron la sensación de un ·pacto de no agresión” una vez conseguidos los objetivos respectivos.

Los rojiblancos llevaron la iniciativa desde los inicios del encuentro con dominio claro y ocasiones para Rafiña, desaprovechada, y Abizanda que marcó en el primer tiro a puerta. El Binéfar tardó 30 minutos en darle trabajo a Hugo Gistau que estuvo acertado y más tarde César tuvo la segunda opción visitante. A partir del gol, el Barbastro ya no tiró más a puerta entre los tres palos y aplicó el sentido práctico que aumentó en la segunda mitad frente al Binéfar a quien cedió espacios ya que la mayor parte se jugó en el medio campo local del que salieron en esporádicas contras, sin asumir riesgos.

El Binéfar apenas creó peligro en el área salvo en dos jugadas a balón parado por medio de Imaz que no inquietaron a Hugo porque resolvió la defensa local ya que conforme avanzó el tiempo reglamentario el Barbastro jugó como un equipo práctico para defender el gol que vale una permanencia sin necesidad de esperar otros resultados ajenos. El Barbastro finaliza octavo en la clasificación con 48 puntos.

CARIÑENA 1-0 CUARTE

Cariñena: Miralles, Utrilla, Osanz, Navarro, Lorente, López, Monge, Fonsi, Falo, Obere y Cortés (Nilton, 67).

Cuarte: Buetas, Ángel (Raúl, 88), Muzquiz, Martínez, Andreu, Leciñena, Rosell, Valdés (Berdún, 83), Eloy, Molina y Roberto.

Goles: 1-0, min. 92: Falo.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Osanz, Obere, Utrilla; y Martínez.

Comentario: El Cuarte se queda sin disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF tras perder en casa del Cariñena en un partido que se mantuvo igualado hasta los minutos finales. Los locales salieron mejor al terreno de juego, teniendo la ocasión más clara en un remate de cabeza de Navarro, pero el balón acabó estrellándose contra el larguero. Tras el paso por vestuarios, las tornas cambiaron y empezó dominando el Cuarte, que tuvo su mejor ocasión en una doble acción en la que Miralles despejó un remate de Eloy y, acto seguido, volvió a aparecer para sacar el balón de la línea de gol. Los dos equipos disputaron los minutos restantes con la intención de hacerse con los puntos, pero fue el Cariñena quien, en el minuto 92, aprovechó un saque de esquina para que Falo hiciera el 1-0.

CALAMOCHA 0-1 ROBRES

Calamocha: Monforte, Lou, Dela (Lafita, 71), Gruenberg, David, Pablo, Albajara, Orús (Puri, 46), Cotos (Guerrero, 79), Alegre (Manau, 46) y Mohamed (Muñoz, 46).

Robres: Juan Cruz, Javier Pérez (Carcasona, 81) (Barrio, 89), Espiérrez, Muñoz, Tapia, Prat (Herrero, 57), Ballesteros, Sidibe, Ara, Leiton (Algaba, 89) y Gonçalves.

Gol: 0-1, min. 7: Sidibe.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Alegre, Lou y Dela; Muñoz, Juan Cruz, Sidibe, Tapia y Carcasona. El local David fue expulsado en el 67’ por tarjeta roja directa.

Comentario: La falta de acierto del Calamocha le acabó sentenciando ante un Robres que supo aprovechar su mejor oportunidad. El partido empezó muy igualado, aunque los locales no se esperaban que su rival fuera a jugar de una forma tan intensa y con una presión muy adelantada. No obstante, fueron los visitantes quienes se adelantaron en el marcador: Sidibe recibió un centro lateral para a continuación batir a Monforte. A partir de ese momento el Calamocha empezó a mejorar su versión, haciendo cambios tras el tiempo de descanso en varias posiciones. Si bien es cierto que su presencia en el área visitante aumentó, no le acompañó la claridad necesaria de cara a puerta para conseguir rescatar un punto. Con el pitido final, la superioridad del Calamocha no se tradujo en el premio que merecían.

BORJA 0-1 ÉPILA

Borja: Martín, Cirac, Navarro (Escolar, 68), Bernal, Quesada, Héctor, Usón, Alonso, Bilal, Maldonado (Soro, 57) y Chueca.

Épila: Fabre, Crespo, Campo (Adán, 87), Oli, Gil, Rupérez, Redondo (Inaga, 74), Álvarez (Gómez, 71), Caro, Losfablos y Hamza.

Goles: 0-1, min. 39: Caro, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Chueca, Bilal, Bernal; y a Campo.

Comentario: El Épila necesitaba los puntos y los consiguió en su visita al feudo del Borja. No obstante, fueron los locales quienes hicieron más méritos para puntuar. En la primera parte, el Borja fue muy superior a su rival. Aunque fueron los visitantes los que se marcharon al vestuario con ventaja gracias a un gol de Caro desde el punto de penalti, los locales merecieron haber estrenado su casillero. Ya en la segunda mitad, y con el Épila jugando con la tranquilidad del marcador a favor, las fuerzas se igualaron. El Borja siguió controlando el juego mientras su rival atacaba con salidas a la contra, pero el 0-1 se prolongó hasta el pitido final.

ATLÉTICO MONZÓN 1-0 CASPE

At. Monzón: Salas, Ramón, Gerard, Carrasco (Roc, 65), Christian, Puyer (Rausell, 75), Bernárdez, Moha, Juan Pérez, Iago y Petro (Sorinas, 75).

Caspe: Ricón, Villanueva, Garrido (Burillo, 65), Sorbe, Abadía (Fernández, 46), Pueyo, Usón (Escuín, 58), Navarro, Horno (Bernal, 65), Rotellar y Pescador (Esteban, 77).

Goles: 1-0, min. 18: Petro.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Gerard, Bernárdez, Juan Pérez; a Usón, Esteban, Fernández, Pescador, Sorbe, Garrido.

Comentario:El Atlético Monzón se impuso al Caspe en un partido en el que cada equipo se repartió una mitad. La primera estuvo dominada por los locales, quienes impidieron que su rival se sintiera cómodo. Los de Monzón fueron los encargados de llevar la iniciativa ofensiva, adelantándose en el minuto 18 por mediación de Petro. Por otro lado, en la segunda parte el Caspe dio un paso hacia delante, protagonizando acercamientos al área local e impidiendo que su rival les generara peligro. Los visitantes pudieron haber empatado el choque en un mano a mano protagonizado por Rotellar, pero una buena intervención de Salas dejó los puntos en el Isidro Calderón.

