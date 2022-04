El Racing de Santander sentencia su ascenso y Ferrol consolida su promoción

El Racing de Santander deja prácticamente sentenciado su ascenso a la Segunda División, merced a su victoria por 0-3 en el campo del Internacional de Madrid que le sitúa con 69 puntos, 11 por delante del Deportivo de la Coruña. Los gallegos no pudieron pasar del empate a 1 en Lezama ante un Athletic Club ‘B’ que se mantiene fuera del descenso. Quien consolida su posición de Play Off es el Racing de Ferrol con su triunfo por 0-2 en el campo del Cultural Leonesa. Escala a la cuarta posición el UD Logroñés, que venció por 1-0 al Tudelano, mientras que perdieron tanto el Celta ‘B’ (1-2 ante el San Sebastián de los Reyes), como el Rayo Majadahonda (1-2 ante el Talavera). Precisamente, esa victoria del Talavera le acerca a la permanencia, al estar a 2 puntos del Athletic Club ‘B’. El Valladolid Promesas encadenó su cuarta victoria consecutiva (2-0 ante el SD Logroñés), aunque sigue a 6 puntos de la permanencia.

En el Grupo 2, pinchó el Villarreal ‘B’ al caer por 2-1 en el campo del filial del Barcelona, por lo que pierde fuelle respecto a Albacete y Andorra en la pugna por el ascenso directo. Ambos conjuntos vencieron en sus respectivos compromisos ante Atlético Sanluqueño (4-0) y Madrid ‘B’ (2-1). El Nástic de Tarragona entra en Play Off, tras su victoria por 3-0 ante el Castellón, rival directo a quien supera en la clasificación. Por abajo, nueva derrota del Costa Brava y Betis ‘B’, mientras que el Cornellá y el UCAM Murcia no lograron sacar partido del duelo entre ambos y terminan con un empate que no dejó satisfecho a nadie (1-1). El Sevilla Atlético sí sale del descenso con su victoria por 4-1 ante el San Fernando. Quien cae a los puestos rojos es el Sanluqueño con su mencionada derrota ante el Albacete.

