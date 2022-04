El Huesca cierra la temporada ganando a domicilio al Escalerillas

Grupo 1

Campeón: Montecarlo

Descienden: Teruel, Atlético Teruel, Utrillas y La Almunia

Grupo 2

Campeón: Real Zaragoza

Descienden: El Olivar, Jacetano, EFB Ejea y San José

Grupo 1

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 2-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Con el grupo 1 de División de Honor Cadete decidido tanto en posiciones de cabeza como en el descenso, lo más interesante de la última jornada era conocer el equipo que finalizaría la liga en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Y este equipo fue el Racing Club Zaragoza, que era el único equipo de los cuatro que optaban a dicho mérito (junto con Actur Pablo Iglesias, Amistad y Santo Domingo Juventud) que dependía de sí mismo. El conjunto local superó al Juventud tras un partido muy intenso para finalizar la liga en segunda posición y completar una gran temporada.

El partido estuvo muy disputado en todo momento y ambos equipos demostraron por qué han estado durante toda la liga en posiciones de arriba. En la primera parte tuvo más acierto el cuadro local, que se marchó al descanso con una ventaja de dos goles a cero. Gael, desde los once metros y Santiago en el ecuador del primer periodo pusieron tierra de por medio. Tras el descanso, llegó la jugada clave que fue la expulsión de Villagrasa en el 48’. A partir de ese momento, el Juventud comenzó a acumular jugadores en posiciones de ataque e incluso redujo distancias con un tanto de Iván Palos también de penalti. La fase final del partido fue un querer y no poder del Juventud que se encontró un Racing Club Zaragoza muy fuerte en defensa que no permitió el empate del conjunto naranja.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Alejandro, Camín, Villagrasa, Adrián, Álvaro, Alexandru, Santiago, Salmerón, Castro, Gael y Joel.

Santo Domingo Juventud: Iker, Lucas, Bernad, Javier, Diego, Mustienes, Óscar, Izan, Iván Palos, De Alfonso y Yago.

Goles: 1-0, min. 7: Gael, de penalti. 2-0, min. 23: Santiago. 2-1, min. 53: Iván Palos, de penalti.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Alexandru, Álvaro, Camín; Iker e Izan. Expulsó con roja directa al local Villagrasa (48’).

TERUEL 2-2 EFB CALATAYUD

Teruel: Marcos (Pablo, 59), Esteban, Soriano, Adrián, Rodríguez (Peralta, 53), Perales, Ioan, Diego, López, Civera y Lizaga.

EFB Calatayud: Víctor (Mirallas, 62), Taus, Ismael, Carlos Pablo, Anadón, Aldea (Iván, 62), Eloy, Manuel Pablo (Gael, 53), Cuenca (Adelin, 53), Torres y Castro.

Goles: 1-0, min. 1: López. 1-1, min. 49: Carlos Pablo. 1-2, min. 58: Adelin. 2-2, min. 80: Diego.

Árbitro: González García. Amonestó al local Soriano y a los visitantes Anadón e Ismael.

LA ALMUNIA 2-2 OLIVER

La Almunia: Sergio (Asensio, 41), Juan, Javier, Manuel, Darío, Julio, Marcos, Huera, Lorente, Amine y Sierra.

Oliver: Asier (Diego, 41), Cavero (Santisteve, 41), Aimar, Hugo, Ángel, Llorente, Javier, Paul, Lasmarías (Albesa, 41), Lucas (Betoré, 41) y Rodrigo (Mateo, 51).

Goles: 0-1, min. 12: Aimar. 1-1, min. 30: Manuel. 1-2, min. 75: Llorente. 2-2, min. 80: Lorente.

Árbitro: George Acsante. Amonestó a Sierra, Manuel, Darío; Paul y Hugo.

AMISTAD 3-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Amistad: García (Cezón, 20), Ariza, Marín, Rubio, Corcoles (Girona, 48), Ruiz, Ariza, Parra, Romanos (Pablo, 48), Bartibas y Chinchilla (Melo, 36).

Actur Pablo Iglesias: Serrano (Loren, 36), Caso, Gonzalvo, Vicente, Montagud, Martínez, Isac, Rus (López, 36), Hernández, Damballeh (Cioc, 49) y Casado.

Goles: 1-0, min. 2: Bartibas. 2-0, min. 12: Marín. 3-0, min. 47: Ariza.

Árbitro: Sanz García. Amonestó a los visitantes Caso, Casado y Vicente.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 3-1 UTRILLAS

Unión la Jota Vadorrey: Eduardo, Melero, Samuel, Urgel, César, Darío (Barcos, 52), Mario, Aarón (Sancho, 62), Hugo, Isaac (Adrián, 52) y Romanos (Lafuente, 52).

Utrillas: Lucas (Raúl, 41), Javier, Morales, Román (Alexis, 68), Héctor, Morales (Torrado, 61), Julián, Ferrer, Gadea (Marzo, 50), Eloy y Asenjo.

Goles: 1-0, min. 12: Darío. 2-0, min. 48: Romanos. 2-1, min. 54: Ferrer. 3-1, min. 79: Adrián.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al local Lafuente.

ALCAÑIZ 6-0 ATLÉTICO TERUEL

Alcañiz: Cano, Barba, Pallarés (Bielsa, 60), Estopiñán, Andrés (Lecina, 51), Pal (Ferrer, 60), Ceperuelo (Pitarque, 60), Monteiro (Losilla, 65), Sierra (Sainz-Maza, 65), Bono y Anento.

Atlético Teruel: Aspas, Aguilar (Sabau, 41), Hijonosa, Bellido, Perruca, Domingo, Alasanz, Moliner (Requena, 51), Figols, Soriano y Martínez (Oliver, 51).

Goles: 1-0, min. 15: Monteiro. 2-0, min. 23: Pal. 3-0, min. 50: Ceperuelo. 4-0, min. 68: Losilla. 5-0, min. 78: Ferrer. 6-0, min. 79: Ferrer.

Árbitro: Peralta Guillén. Amonestó a Barba; Hijonosa, Alasanz y Domingo.

Grupo 2

Partido de la jornada: ESCALERILLAS 1-3 HUESCA

El Huesca finalizó la temporada con una victoria más que les aseguró el acabar en tercera posición, detrás de los que han sido los grandes dominadores del grupo, el Real Zaragoza y el Ebro. Los oscenses necesitaban sumar al menos un punto para alcanzar esa plaza, y se hicieron con los tres en disputa. A pesar de caer derrotado, hay que destacar la gran campaña hecha por el Escalerillas de Nilo Rodrigues, que con una plantilla prácticamente nueva y con varios jugadores todavía en su primer año de cadete, ha logrado una permanencia que sabe a gloria para el equipo del barrio Oliver.

Entrada triunfal al partido del Huesca, que en un visto y no visto se colocó 0-2 arriba, gracias a los tantos del que fue el gran protagonista, Benítez, autor de ese par de goles y de otro más que haría cerca del intermedio, al aprovechar un error defensivo, para totalizar 14 dianas en su haber a lo largo del campeonato liguero. El hecho de ponerse tan pronto arriba y al no haber casi nada en juego a efectos clasificatorios, hizo que se viera un partido de esos típicos de últimas jornadas de campeonato, de ritmo bajo, en el que ninguno quiso arriesgar más de la cuenta. Al menos los de casa se fueron con un gol en el bolsillo, el logrado por Terry, que les hizo reducir un poco la gran ventaja oscense.

Una vez dado el carpetazo definitivo a la liga, toca centrarse en una Copa que arrancará dentro de dos sábados.

Ficha técnica:

Escalerillas: Marcos, Ignacio (Haroun, 41), Adrián, Destiny (Arroyo, 41), Abdellah, Adrián (Raúl, 41), Bangally, Cristian (Ángel, 41), Youssef (Terry, 63), Antonio (Abulay, 63) y Eyotor.

Huesca: Luis, Carlos, Juan (Marcos, 53), Pinilla, Mauro (Arturo, 53), Iker, Benítez (Losfablos, 65), Izquierdo, Martín, Daniel y Bazago (Royo, 58).

Goles: 0-1, min. 5: Benítez. 0-2, min. 8: Benítez. 0-3, min. 36: Benítez. 1-3, min. 66: Terry.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Antonio, Ángel; Pinilla, Bazago y Arturo.

SAN JOSÉ 0-5 BALSAS PICARRAL

San José: Cristian, Samuel, Daniel, Noah, Abou, Iker, Llera (Sabate, 46), Adrián, Alexandru, Francho (Borruecos, 57) e Iturriaga.

Balsas Picarral: Javier, Rubén, Royo, David (Asín, 50), Del Río (Gutiérrez, 54), Radu, Pola (Ventura, 57), Courage, Matito (Colas, 50), Héctor y Yeray.

Goles: 0-1, min. 5: Del Río. 0-2, min. 48: Radu. 0-3, min. 49: Pola. 0-4, min. 75: Colas. 0-5, min. 76: Héctor.

Árbitro: Melero Pérez.

JACETANO 1-1 EFB EJEA

Jacetano: Javier, Steven, Alfonso, Guillén (Saúl, 41), Diego (Hierro, 41), Óliver (Aarón, 41), Chamorro, Urbano (Antón, 41), Marcos (Carrillo, 41), Darío (Val, 41) y Ospina (Acher, 41).

EFB Ejea: Mario, Enrique (López, 57), Abel, Pascual, Borja (Saúl, 53), Luna, Sanjuán, Elvis (Doumbia, 41), Fumanal, Teodor y Castro (Daniel, 34).

Goles: 1-0, min. 8: Steven. 1-1, min. 62: Daniel.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó al local Steven y al visitante Enrique.

EBRO 1-0 MONZÓN FB

Ebro: Asier, De Lope, Marcos, Hugo, Alejandro (Samuel, 61), Góriz (Baquero, 52), Saganta, Martín (Bruno, 52), Miguel (Bryan, 52), Adrián y Gabriel (Clavería, 54).

Monzón FB: Gabriel, Carlos (Jorge, 71), Joaquín, Escobar, Héctor, Iker (Moead, 61), Adriel, Ayoub, Ortega (Fion, 56), Sillero y Sissoko.

Goles: 1-0, min. 80: Bruno.

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó al local Bryan y al visitante Joaquín.

FB BINÉFAR 0-2 REAL ZARAGOZA

FB Binéfar: David (Solanilla, 70), Cutanda (Roger, 70), George (Zapater, 70), Florian, Español, Jorge, Ian (Basols, 73), Sorinas (Víctor, 59), Fofana, Darío (Mateo, 52) y Traoré (Popescu, 73).

Real Zaragoza: Nicolás (Javier, 41), Olmos (Gómez, 45), Alí, David, Jaime, Álvaro (Diego, 52), Dennis, Guillermo, Tolosa (Tobajas, 41), Beltrán (Íñigo, 52) y Sancho (Sergio, 41).

Goles: 0-1, min. 4: Tolosa. 0-2, min. 65: Sergio.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Cutanda, Fofana; Gómez y Tobajas.