Actur y San Gregorio se reparten los puntos tras no ver portería

Reparto de puntos en un partido muy igualado con ocasiones para los dos equipos. Pudo adelantarse el Actur en la segunda mitad por medio de dos balones al palo y una acción al contragolpe ya en el descuento, pero mal gestionada. La falta de acierto hizo que los rojiblancos no se llevasen la victoria. Antes Eduardo con una buena intervención no dejó que los visitantes se adelantaran.

Actur Pablo Iglesias: Martínez, Domínguez, Buil, Agbor (Ayuda, 57), Guallar (Mena, 74), Lisbona (Vicén, 57), Herrero (Fernández, 21), Hashimoto, Prados, Alhajas y Aguiar.

San Gregorio: Marcuello, Tenorio, Pérez, Abós, Casado (Zazurca, 71), Liso (Jied, 65), Beltrán (Pellejero, 71), Melgar (Sánchez, 46), Gracia, Abadía (Barbuceanu, 71) y Beye.

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó a Vicén y Martínez; Melgar.

EFB EJEA 2-2 AMISTAD

EFB Ejea: David, Javier, Alejandro, Fenolle, Adel, Josué (Azuara, 59), Andrés (Álvaro, 85), San Martín (Sergio Ruiz, 88), Galisteo (Salcedo, 59), Soro y Samuel.

Amistad: Sisamón, Erik, Pascual, Ángel, José Luis, Nalda (Cristian, 46), Trasobares, Javier (Liarte, 75), Vives (Soler, 54), Valenzuela y Montañés.

Goles: 1-0, min. 30: Samuel. 1-1, min. 33: Montañés. 2-1, min. 42: Adel. 2-2, min. 80: José Luis.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó al visitante Pascual.

Comentario: El Ejea sigue creyendo en la salvación tras empatar contra el Amistad en un encuentro en el que cada equipo se repartió una mitad. La primera fue dominada por el conjunto local, que fue superior a su rival tanto en ocasiones como en juego. Samuel adelantó al cuadro ejeano pasada la primera media hora, pero a los pocos minutos Montañés reequilibró el marcador. Sin embargo, Adel volvió a poner por delante al Ejea al filo del intermedio. Tras el paso por vestuarios, pasó a controlar el juego el Amistad, que tuvo que esperar hasta los minutos finales para rescatar un punto, lográndolo en el minuto 80 gracias a José Luis.

BALSAS PICARRAL 4-3 OLIVER

Balsas Picarral: Blanco, Del Rincón (Mazas, 45), Rica (Lahuerta, 67), Gracia, Hernández, Ríos (Oyarzabal, 56), Ceperuelo, Aznar, Urrea, Eito (Galán, 56) y Guillermo (Zidane, 56).

Oliver: Enrique, Sánchez, Capape, Peregrina (Nerín, 67), Barberán, Gómez, Sene, Cortés, Calvo, Veras y Echeverria (Arilla, 52).

Goles: 0-1, min. 1: Calvo. 1-1, min. 20: Rica, de penalti. 2-1, min. 23: Guillermo. 2-2, min. 35: Calvo. 3-2, min. 41: Rica. 3-3, min. 75: Sánchez. 4 -3, min. 76: Zidane.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Gracia, Del Rincón, Ceperuelo, Oyarzabal y Galán; Capape.

Comentario: Partido extraordinario el protagonizado por el Balsas y el Oliver que se acabó llevando el conjunto gualdinegro. A los pocos segundos de haberse iniciado el juego Calvo abrió la lata a favor de los azulgranas tras pillar la espalda a la defensa local y no fallar en el mano a mano. No obstante, la reacción del Balsas no se hizo de rogar y en 20 minutos consiguió darle la vuelta al marcador primero con un gol de penalti de Rica y después con un remate acrobático de Guillermo. Más adelante, fue el Oliver quien dispuso de un penalti que, pese a ser parado por Blanco, acabó significando el empate después de que Calvo mandara el rechace al fondo de la red, pero antes del descanso Rica volvió poner por delante a los locales. Una vez reanudado el juego, el Oliver se empezó a hacer dueño de la posesión, aunque su rival no reculó y siguió presionando. Sánchez devolvió las tablas al marcador pero Zidane, en la siguiente jugada, le dio el triunfo al Balsas con una vaselina imposible de detener para el meta visitante.

EBRO B 0-0 EL OLIVAR

Ebro B: Train, Corellano, Belenguer, Baeyens (González, 74), Trías (Jawara, 68), Gonzalo, Carp, Laborda, Sergio, Pardo (Sanz, 85) y Deza.

El Olivar: Lahuerta, Morell (Cabrero, 73), París, Garcés, Reodndo, Camañes (Tosas, 86), Martínez, Rodríguez (Fraile, 62), Larraz, Muñoz (Isusi, 62) y Torres (Morte, 73).

Árbitro: Ramírez Marco.

Comentario: El Ebro y El Olivar no pasaron del empate inicial en un duelo muy intenso y trabajado por los dos equipos en el que las defensas se impusieron a los ataques. Los de Casablanca salieron al terreno de juego más enchufados que sus rivales, a los que presionaron desde el principio creándoles dificultades para salir con el balón. Sin embargo, aunque fue El Olivar el que llevó la iniciativa ofensiva, la férrea defensa del Ebro les impidió estrenar su casillero, prolongándose el 0-0 hasta el pitido final.

MONTECARLO B 0-0 ALCAÑIZ

Montecarlo B: Montañés, So, Teller, Escalzo (Palacio, 86), Prades (Cerrato, 63), López, Montes, Mateos, Abenia (Ruiz, 86), Agustín y García (Pérez, 77).

Alcañiz: Sanz, López, Fraga, Urrios, Andreu (Conesa, 66), Bosque (Bel, 45), Codorniu (Rivero, 83), Dobato (Bielsa, 45), Aguilar (Cebrián, 63), Blasco y Llombart.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Escalzo, García, Agustín; Llombart, Dobato, López y Blasco.

Comentario: Partido con pocas ocasiones y bajo de intensidad. El Alcañiz fue dominador los primeros 15 minutos, pero el Montecarlo fue de menos a más. En la segunda parte, el cuadro visitante no generó peligro, pero el Montecarlo en varias acciones por banda hizo peligro. En los últimos 5 minutos, el colegiado anuló un gol por fuera de juego al Montecarlo y en la prolongación el Alcañiz en una transición rápida rozó el gol pero Montañés detuvo el disparo.

EFB CALATAYUD 1-2 IPC LA ESCUELA

EFB Calatayud: García, Et Tamimi, España (Nabil, 78), Jiménez (Giménez, 84), Iglesias (Blasco, 84), Miñana (Caro, 61), Izquierdo, Cortés (Alejandre, 61), López, Márquez y Marcos.

IPC La Escuela: Li, Laborda, Jovel, Cano, Acín, Porlán (García, 89), Becerra, Bautista, Iker, Yang (Guallar, 46) y Macalou.

Goles: 1-0, min. 42: Cortés. 1-1, min. 54: Porlán. 1-2, min. 57: Guallar.

Árbitro: Cebollada López.

Comentario: El IPC La Escuela remontó el tanto inicial del Calatayud para acomodarse en los puestos más altos de la clasificación. Los locales saltaron al terreno de juego con una idea muy defensiva, cediéndole el dominio a los oscenses y buscando salir a la contra, consiguiendo adelantarse en el marcador al filo del descanso tras un robo de balón que Cortés transformó en el 1-0. Ya en la segunda parte el guion fue el mismo. El IPC La Escuela no conseguía crear ocasiones claras hasta que dos errores del Ejea permitieron que Porlán y Guallar le dieran la vuelta al resultado. El Ejea intentó salvar un punto hasta el final del partido, pero no tuvo el acierto necesario.

FB FRAGA 2-2 UTEBO

FB Fraga: Rivas, Coll, Ruiz, Visa, Pena (Castello, 74), Teixido (Casanova, 56), Stegherr (Labella, 87), Arroyo, Rivera, Mesalles y Aisa (Galindo, 74).

Utebo: Ortí, Latas, Rizo (Moreno, 57), Mercadal (Gañarul, 71), Rivera (Dellal, 71), Castillo, Escartín (Lasierra, 57), Millán (Huerta, 89), Andujar, Cabrera y Fernández.

Goles: 0-1, min. 11: Rivera. 1-1, min. 24: Rivera, de penalti. 2-1, min. 65: Aisa. 2-2, min. 79: Cabrera.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Coll, Stegherr y Visa; Latas, Mercadal, Lasierra, Castillo y Cabrera.

Comentario: El Fraga se repartió los puntos con un buen Utebo. El cuadro visitante comenzó bien el partido y a los 11 minutos se adelantó por medio de Rivera. Sin embargo, los locales reaccionaron y dominaron hasta el descanso, logrando el empate en el 24 por medio de Rivera desde el punto de penalti. En la segunda mitad, los locales controlaron el partido y pidieron penalti en una acción tras la cual llegó el 2-1. Sin embargo, los visitantes igualaron el electrónico desde los once metros y en los minutos finales, Rivera, Arroyo y Mesalles, esta última en un mano a mano, dispusieron de las oportunidades para dar la victoria a los de Daniel Lonca, pero sin éxito.

RACING CLUB ZARAGOZA 6-3 TERUEL

Racing Club Zaragoza: Lainez (Catalán, 87), Charneca, Martínez, Ruiz, Hernández (Nazar, 72), Lasheras, Medrano (Regidor, 74), Egea (Enciso, 72), Nicolás, Jiménez y Enseñat.

Teruel: Soriano, Hernández, Ferrer, Beltrán (Zuriaga, 65), Gracia, Pablo (Adrián, 58), Herrero (Pérez, 65), López (David, 62), Sergio (Llorens, 62), Coves y Sánchez.

Goles: 1-0, min. 9: Charneca, 2-0, min. 15: Medrano. 2-1, min. 33: Coves. 3-1, min. 51: Ruiz. 4-1, min. 57: Ruiz. 4-2, min. 60: Herrero. 4-3, min. 71: Coves. 5-3, min. 74: Ruiz. 6-3, min. 86: Jiménez.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Lasheras ; López y Soriano.

Comentario: El Teruel acabó cayendo derrotado en su visita al Parque Deportivo Ebro, donde se midió al Racing Club Zaragoza. Antes de que pasaran los primeros 10 minutos, los albicelestes se adelantaron en un saque de esquina rematado por Charneca. Al poco rato, Medrano dobló la ventaja local culminando una jugada combinada, pero el cuadro turolense recortó distancias por mediación de Coves.Tras el paso por vestuarios Ruiz hizo que la renta del Racing Club Zaragoza ascendiera hasta el 4-1. Herrero se encargó de hacer el 4-2 de cabeza y el partido empezó a romperse, llegándose al minuto 71 con el resultado de 4-3 tras otro gol de Coves. No obstante, los locales se volvieron a asentar en el terreno de juego y Ruiz y Jiménez acabaron de completar la goleada, acabándose el partido con el 6-3 en el marcador.

HUESCA 3-1 STADIUM CASABLANCA

Huesca: Fernández (García, 43), Calvo, Amandi, Lizáldez, Monge (Bellón, 59), Soria (Gracia, 79), Puente, Taboada, Ibáñez, López (Marín, 59) y Luna (Sánchez, 79).

Stadium Casablanca: Martos, Perales, Hernández, Teresa (Ramírez, 60), Mene, Gelabert, Lozano (Jiménez, 67), Mena (Glera, 67), Rodríguez, Liso y Sesma.

Goles: 1-0, min. 24: Puente. 1-1, min. 72: Sesma. 2-1, min. 83: Sánchez. 3-1, min. 84: Sánchez.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a López, Puente; Glera, Liso y Ramírez.

Comentario: El Huesca se llevó los tres puntos ante un gran Stadium Casablanca, que hizo frente a uno de los grandes equipos de la categoría. En la primera mitad los locales fueron superiores y llevaron el peso del partido. Fruto de ello se adelantaron en el minuto 24 por medio de Puente. En el segundo tiempo, los visitantes fueron de menos a más hasta que en el 72 Sesma empató la contienda. Sin embargo,un doblete de Sánchez en escasos dos minutos certificó la victoria del equipo oscense.

SANTO DOMINGO JUVENTUD - REAL ZARAGOZA B: Se jugará el martes 12 de abril