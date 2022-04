Un efectivo Barbastro prolonga su buena racha contra el Épila

La máxima efectividad con dos goles en la primera parte, en dos tiros a puerta, garantizó la rentabilidad para la segunda donde el Barbastro pudo golear al Épila cuyo portero Otín fue el mejor con seis intervenciones que evitaron goles claros. El Barbastro jugó un buen partido y sigue la racha de tres victorias seguidas que le acercan a la permanencia como primer objetivo para un equipo de trayectoria ascendente.

El encuentro fue “abierto” en la primera parte donde el Barbastro llevó la iniciativa y marcó dos goles sin apenas tirar a puerta, mientras que el Épila se fue al descanso sin crear problemas salvo en los saques de esquina. Los visitantes ni siquiera tiraron entre los tres palos y en la segunda parte se intensificó el dominio local y también las ocasiones claras para marcar de Rafiña (2), Abizanda, Perso y Conte. En muchos momentos fue un monólogo de juego local frente al Épila rocoso que apenas inquietó al meta local. La victoria fue justa, merecida y corta para el Barbastro que jugó con mucho orden.

Ficha técnica:

Barbastro: Gistau, Carbonell, Elbaile, Arnedillo (Peralta, 78), Conte, Gustavo (Gorka, 87), Limbeck, Pablo López, Agustín, Perso y Rafinha.

Épila: Otín, Crespo (Gómez, 67), Oli, Gil, Rupérez, López (Campo, 53), Adán, Redondo, Puig, Losfablos y Hamza.

Goles: 1-0, min. 6: Perso. 2-0, min. 44: Arnedillo.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Pablo López, Carbonell; Redondo, Crespo, Gil y Hamza.

SANTA ANASTASIA 0-0 ROBRES

Sta. Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Biota (Murillo, 68), Almuzara, Máinz, Oliva (Marcellán, 85), Cortés, Garrido, Asensio y Maqueda.

Robres: Amigot, Pérez (Muñoz, 54), Espierrez, Tapia, Prat (Gonçalves, 64), Herrero, Ballesteros, Fernández, Sidibe, Leitón y Barrio.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Tenías y Cortés.

Comentario: No hubo goles en el último partido de la temporada en la Fontanaza en el que se enfrenaron el Santa Anastasia y el Robres. En la primera mitad no hubo muchas ocasiones de peligro, siendo el estilo del juego más directo, con mucho centrocampismo y segundas jugadas. No obstante, el Santa Anastasia supo controlar la situación, aunque de no haber sido por Aguilar el Robres podría haber inaugurado el marcador. Tras el paso por vestuarios el Santa Anastasia dio un paso hacia delante y empezó a generar más oportunidades para conseguir el primer gol, pero estas se fueron desviadas, taponadas por un defensa visitante o directamente detenidas por Amigot, llegándose al pitido final con el empate inicial intacto.

BELCHITE 97 0-3 BINÉFAR

Belchite 97: Hidalgo, Saúl, Vera, Casero (Rey, 87), Adrián Nieto (Martín Nieto, 69), Elías (Borbón, 46), Gassama, Tolo, Ariño, Marín (Fernández, 46) y Parra (Serrate, 78).

Binéfar: Nelson, Laghrissi, Brunet (Cortés, 87), Valencia (Cuéllar, 87), César, Chicho (Gómez, 72), Rusiñol (Bayona, 87), Llabres, Pujol, Notario y Sales (Imaz, 56).

Goles: 0-1, min. 31: Chicho. 0-2, min. 61: Valencia. 0-3, min. 85: Imaz.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Fernández, Casero, Parra, Hidalgo; a Brunet, Sales, Barreda, Rusiñol y Valencia.

Comentario: El Binéfar hizo un mejor partido que el Belchite y así lo acabó reflejando el marcador. A los locales les costó entrar en el partido, siendo mejores sus rivales. Las primeras ocasiones del Binéfar no se hicieron de rogar siendo Hidalgo el encargado de evitar que los goles llegaran antes de tiempo. El Belchite, por su parte, tuvo la más clara en las botas de Gassama, pero cuando parecía que el balón iba a entrar, Nelson reaccionó a tiempo para mantener a cero su portería. Pasada la primera media hora, Chicho adelantó al Binéfar. Tras el intermedio el Belchite salió más enchufado y gozó de oportunidades para empatar el duelo. En esta ocasión Gassama pudo haber sido el autor del tanto local, pero con la portería vacía acabó enviando el balón por encima del larguero. El Binéfar dispuso de un saque de esquina y, tras varios rechaces, Valencia dobló la ventaja visitante. A partir de ese momento la versión del Binéfar mejoró mientras su rival seguía intentando recortar diferencias, pero Imaz anotó en el minuto 85 el definitivo 0-3.

CALAMOCHA 3-0 BIESCAS

Calamocha: Monforte, Lou, Dela, Mele, Manau, Nacho Lafita (Cotos, 87), Pablo (Claudio, 46), Motero, Albajara (Puri, 63), Orús (Ros, 46) y Lanzuela (Muñoz, 30).

Biescas: Marcelo, Jorge Pérez, Lardiés, Rubén, Osanz, Paules, Gayán, Jaime, Samper (Estella, 71), Garcés y Urieta (Richi, 71).

Goles: 1-0, min. 46: Albajara. 2-0, min. 88: Muñoz. 3-0, min. 91: Dela.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Nacho Lafita, Motero; Osanz, Gayán, Rubén, Paules y Estella.

Comentario: El Calamocha consiguió un triunfo contra el Biescas más sufrido de lo que reflejó el marcador final y encadena su cuarta victoria consecutiva. Los locales saltaron al terreno de juego con la idea de marcar cuanto antes para poder gestionar de la mejor forma posible la presión por puntuar y escapar del descenso. Sin embargo, el primer tanto se hizo de rogar. Durante la primera mitad el Calamocha dispuso de oportunidades claras para abrir la lata, pero no contaron con el acierto necesario para batir a Marcelo. Tras el paso por vestuarios los anfitriones corrigieron los aspectos más deficientes y el 1-0 no tardó en llegar, obra de Albajara. El Biescas, pese a ir perdiendo, no jugó con la misma presión que su rival y se encontraba cómodo. Los del Jiloca, por su parte, jugaron el tramo final del partido con cierto nerviosismo, pero con los visitantes jugando a la contra Muñoz y Dela acabaron de sentenciar el encuentro en dos salidas a la contra que hicieron subir el 3-0 al marcador.

CARIÑENA 4-2 GINER TORRERO

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro (Cirac, 76), Lorente, Monge, Gomes, López (Lorente, 85), Falo (Abreu, 25), Obere, Osanz y Cortés.

Giner: Jiménez, González, Floria, Llorente, Marzo (Diarra, 86), Tejero, Torres, Spasic (Bosqued, 40), Posso, Sánchez (Rodríguez, 60) y Alloza.

Goles: 0-1, min. 29: Spasic. 1-1, min. 31: López, de penalti. 2-1, min. 57: López, de penalti. 3-1, min. 75: Floria, en propia puerta. 3-2, min. 77: Osanz, en propia puerta. 4-2, min. 86: Osanz.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los visitantes Posso, Spasic y Moreno. Los visitantes Torres y Posso fueron expulsados en el 32’ y el 35’ respectivamente por tarjeta roja directa.

Comentario: El Giner se despidió de la Tercera División en La Platera tras perder contra el Cariñena en un partido marcado por el fuerte aire. Empezó soplando el viento a favor de los de Torrero, que generaron problemas a sus rivales a través de jugadas de estrategia. Justo antes de llegar a la primera media hora de juego, Spasic lanzó una falta directa a la escuadra para hacer el 0-1. Sin embargo, el Cariñena reaccionó pronto y López empató el duelo desde el punto de penalti. Los visitantes se quedaron con dos jugadores menos, algo que aprovecharon sus anfitriones para seguir generando peligro. Tras el paso por vestuarios cambió por completo el partido, siendo el Cariñena el encargado de llevar el peso del juego. A partir del segundo tanto de López de penalti, el partido se convirtió en un monólogo de los locales. Un gol en propia de Floria sirvió para aumentar la renta del Cariñena, pero otro tanto en propia meta, esta vez de Osanz, sirvió para que el Giner recortara distancias, pero el mismo Osanz volvió a aparecer para anotar el definitivo 4-2.

ATLÉTICO MONZÓN 2-0 BORJA

At. Monzón: Salas, Ramón, Carrera, Domi, Claver, Lasus, Puyer (Ramos, 68), Bernárdez, Moha, Iago (Carrasco, 68) y Berto (Petro, 84).

Borja: Joel, Marín (Garde, 46), Cirad, Javier, Oriol, Magallón, Billy, Jorge, Escolar, Marcos (Chueca, 75) y Quesada (Tati, 60).

Goles: 1-0, min. 25: Moha. 2-0, min. 83: Carrasco.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Domi y Ramón; Escolar.

Comentario: El Atlético Monzón se reencontró con la victoria ganando al Borja sin pasar excesivos apuros. Los locales dominaron el encuentro mientras su rival se dedicaba a esperar en su propio campo para salir a la contra. En el ecuador del primer tiempo, Moha anotó el primer gol del Atlético Monzón con un lanzamiento de falta directa desde el borde del área. Tras el tiempo de descanso se prolongó el dominio local, pero sus imprecisiones facilitaron que el Borja creara peligro saliendo a la contra. Finalmente Carrasco anotó el definitivo 2-0 en un mano a mano ante Joel que supo definir para sentenciar el encuentro.

UTEBO 1-1 RZD ARAGÓN

Utebo: Aarón, Capapé, Pomareta, Machote, Villalba, Lucio, Víctor, David (Merchán, 73), Dani Suárez (Jaime, 89), Adán Pérez y Aldair.

RZD Aragón: Acín, Borge, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero, Benedet (Sola, 64), Luengo, Isaiah (Juan Sebastián, 82), Rastrojo (Castillo, 77), Raúl Rubio y Puche.

Goles: 0-1, min. 28: Rastrojo. 1-1, min. 75: Capapé.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Dani Suárez, Aldair; Vallejo, Isaiah, Javi Hernández y Vaquero. Expulsó con roja directa al visitante Luengo (80’).

Comentario: Utebo y Aragón se repartieron un punto cada uno en un duelo marcado por el fuerte viento y la tensión de todos los contendientes sabedores de la importancia de los puntos en juego. El equipo de Juan Carlos Beltrán, muy mermado con hasta seis bajas, se quedó con la sensación de haber perdido dos puntos tras lo visto sobre el terreno de juego.

El filial zaragocista jugó el primer acto con el viento a favor. A pesar de que los locales se defendieron bien y no sufrieron demasiado, un tanto de Rastrojo a punto de llegar a la media hora significó el 0-1. Los azules se marcharon a los vestuarios con cierta sensación de injusticia, pues consideraban que no merecían ir por debajo.

El Utebo saltó en el segundo acto con la intención de conseguir la igualada y trataron de hacerlo monopolizando la posesión del balón. Consiguió crear hasta tres ocasiones claras para lograr el empate, pero no lo consiguió hasta el 75’ cuando Capapé, con un soberbio disparo desde fuera del área con pierna izquierda que se alojó en la escuadra derecha de Acín, lo logró. Poco después, los visitantes se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Luengo, pero el duelo comenzó a tener numerosas interrupciones y el equipo local apenas generó peligro en los minutos finales.

El Utebo, con este punto, sigue líder tras este gran duelo entre los dos principales aspirantes a serlo.

ILLUECA 2-1 CASPE

Illueca: Roberto, Pinto, Jorge López, Karol, Iñaki, Morales (Guillermo, 84), Barri (Gorry, 70), Manu Rubi, Cota, Álex Rubio y Asier (Gracia Peña, 70).

Caspe: Máñez, Villa, Sorbe, Bernal (Escuín, 81), Ginés, Pescador (Jesús Fernández, 81), Usón (Abadía, 64), Mouad, Kike Navarro, Esteban y Hugo (Burillo, 52).

Goles: 1-0, min. 40: Cota. 2-0, min. 59: Morales. 2-1, min. 61: Usón.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó al local Gracia Peña y a los visitantes Esteban y Mouad.

Comentario: El Illueca aprovechó el empate del Utebo y el Deportivo Aragón para sumar los tres puntos ante el Caspe y acercarse a los dos primeros posicionados. Los locales dominaron con solvencia la primera mitad, encontrándose a su rival replegado. En una de las pocas ocasiones que se pudieron disfrutar, Cota aprovechó un balón muerto en el área visitante que mandó al fondo de la red para inaugurar el marcador. El Caspe trató de generar peligro a través de jugadas a balón parado. Ya en la segunda mitad, los visitantes adelantaron su línea de presión y empezaron a tener más presencia en el área del Illueca, pero sus ocasiones no se materializaron. No obstante, los locales aprovecharon que el Caspe estaba volcado en el ataque para que Morales doblara la ventaja del Illueca. A partir de ese momento parecía que los anfitriones no iban a pasar más apuros, pero Usón recortó distancias para sembrar nerviosismo en el Papa Luna. Finalmente, el marcador no se volvió a alterar y el Illueca ganó por 2-1.

