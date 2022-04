Internacional Huesca remonta en Mequinenza

MEQUINENZA 1-2 INTERN. HUESCA

Mequinenza: Figueras, Dueso, Rami, Sedeño, Bruna (Roca, 64), Cabistañ, Medina, Hoyo (Ariño, 64), Cendrós, Castro (Esteban, 64) y Ruiz (Aldabo, 81).

Intern. Huesca: Jiménez, Benedet, Diallo, Fernández, Rodríguez, Montaño (Kouma, 85), Sarvise (Beytat, 81), Plo (Borisov, 60), Mohamed (Torres, 60), Vargas y Nihah.

Goles: 1-0, min. 5: Ruiz. 1-1, min. 33:Rodríguez. 1-2, min. 37: Montaño.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Rami y Esteban; Mohamed, Diallo y Torres.

Comentario: El Mequinenza fue mejor en la primera parte y se adelantó por medio de Miguel Ruiz, quien tras un pase de Hoyo, batió a Jiménez con una efectiva vaselina. El Internacional Huesca le dio más velocidad el encuentro, y al filo de la media hora Rodríguez empató tras recoger un rechace en el interior del área. Cinco minutos después, Montaño en una contra estableció el definitivo 1-2. En la segunda parte, el Internacional Huesca fue muy superior y las grandes intervenciones de Figueras mantuvieron a los suyos en partido. ESCALERILLAS 1-2 MONTECARLO

Escalerillas: Lorente, Sánchez (Gutiérrez, 85), Campos, Navales (Peg, 62), Puigdevall, Varela, Pellejero (Ares, 85), Vilches (García, 61), González (Mediano, 84), Ramírez y Borja (Carnicer, 84).

Montecarlo: Martínez, Vicente, Castán, Latre (Susoho, 78), Fabregat (Rodríguez, 56), Pelegrín, Mallor, Duque (Tazueco, 70), Velasco (Rodríguez, 67), García y Mohammed (Martínez, 56).

Goles: 0-1, min. 73: Pelegrín. 1-1, min. 75: Puigdevall. 1-2, min. 76: García.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Campos, Pellejero, Borja, Puigdevall, García; y Vicente.

Comentario: El Escalerillas dominó el partido con claridad durante buena parte del mismo pero su falta de acierto le acabó condenando. En la primera parte, los locales dispusieron de ocasiones muy claras con las que haber encarrilado el partido. Sin embargo, fueron los visitantes quienes se adelantaron en el minuto 73. Puigdevall empató el partido pero García marcó el gol de la victoria.

CASETAS 0-3 SARIÑENA

Casetas: Marín, Abad, Palacios (Sánchez, 87), Gesse, Corellano, Fernández, Sanz, Vidal (Da Costa, 71), Montaño (Slavov, 79), Rivas (Fernández, 79) y Tobón (Gregorio, 66).

Sariñena: Hernández, Ventura, Chaib, Villellas (Embeya, 71), Terre (Cortés, 59), Bata (Riyad, 79), Stokic, Valero (Leiva, 79), Abad, Urquiz (Gálvez, 75) y Roncea.

Goles: 0-1, min. 6: Roncea. 0-2, min. 70: Bata. 0-3, min. 75: Roncea.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Sanz, Montaño y Palacios; Villellas.

Comentario: El Casetas salió excesivamente castigado de su enfrentamiento contra el Sariñena. Los locales jugaron una muy buena primera parte, con numerosas ocasiones para poder ponerse por delante en el marcador, pero una pérdida de balón a los pocos minutos de haberse iniciado el juego significó el primer tanto del Sariñena, obra de Roncea. Tras el paso por vestuarios, el Casetas empezó con buen pie, teniendo Tobón la más clara para hacer el 1-1, pero Bata y de nuevo Roncea se encargaron de acabar con las aspiraciones locales con dos tantos. PEÑAS OSCENSES 2-8 TAMARITE

P. Oscenses: Campo, Gargallo (Lasaosa, 52), Bielsa, Comino (Tosat, min. 18), Ramos, Piedrafita, Muñoz, Cano, Escartín (Tounkara, 61), Buil (Caba, 55) y Muñoz.

Tamarite: Bret, Cervera, Balue (Almuzara, 66), Espinosa (Casals, 57),Raluy, Iglesias, Llasera (Suárez, 13), Bernado (Angurell, 66), Grau, Fadurdo y Flo (Sanz, 62).

Goles: 0-1, min. 17: Raluy. 0-2, min. 25: Espinosa. 0-3, min. 44: Grau. 0-4, min. 51: Espinosa. 0-5, min. 54: Espinosa. 0-6, min. 58: Grau. 1-6, min. 67: Muñoz. 1-7, min. 70: Casals. 2-7, min. 79: Ramos, de penalti. 2-8, min. 88: Sanz.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó a Muñoz, Gargallo y Toounkara; Balue. El local Muñoz fue expulsado en el 36’ por doble tarjeta amarilla.

Comentario: Partido con poca historia donde el Tamarite demostró porque va líder y es un serio aspirante al ascenso. Tras un inicio donde ambos equipos fueron entrando en el partido, fue el Tamarite el que poco a poco se iba haciendo con el control del choque. El Peñas llegó en jugadas aisladas y con poco peligro para la portería rival. Tras una buena ocasión de Rafa que la cruza demasiado, llegó el primer gol visitante en el minuto 17, córner que rematan al fondo de la red. El equipo visitante aprovechó el dominio del balón para ampliar su ventaja en el 25’, fue Alexis el que dentro del área envió el esférico al fondo de la red. La tónica sigue siendo la misma, control por parte de los visitantes y los locales a intentar reducir diferencias,pero es el Tamarite el que en una internada por banda al filo del descanso consigue el tercero gracias a un remate de Feliú. Tras el paso por vestuarios pronto los visitantes amplían todavía más su ventaja,en esta ocasión obra de Alexis. El coraje y sobre todo las ganas no son suficientes para un equipo,el Peñas,que aunque llega al área rival no consigue perforar la portería. Alexis en el minuto 54 consigue el tercero de su cuenta particular al aprovechar un centro desde la banda y siete minutos después es Feliú el que amplía más la ventaja visitante. El primer gol local llegó en el minuto 67 obra de Alberto M. que tras un pase de Ramos definió con maestría. Poco duró la alegría local por este gol ya que tres minutos después Joel conseguía el séptimo para su equipo. El segundo de los locales fue obra de Ramos desde el punto de penalti y cerró la cuenta para los visitantes y del partido de nuevo Joel en el 88.

ALCOLEA 1-0 VALDEFIERRO

Alcolea: Buil, Bah, Dobón, Baringo, Guillén (Lorenzo, 78), Gou, Revilla (Sanz, 46), Arner, Lassana (Elhadji, 46), Poy (Mayoral, 89) y Ben (Bielsa, 46).

Valdefierro: Artero, López (Sánchez, 81), Gutiérrez, Giménez, Carlos (Iván, 43), Muñoz, García, Martínez (Isern, 58), Hernández, Broto (Marcos, 67) y Perea.

Goles: 1-0, min. 79: Bielsa.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Baringo; a Broto, Gutiérrez.

Comentario: En la primera parte controló más el Valdefierro, ordenado y con un par de oportunidades para haberse adelantado ante un Alcolea desdibujado. En la segunda mitad, y con un triple cambio en el descanso, el Alcolea pasó a llevar el mando, tuvo más llegadas y ocasiones claras para marcar. La primera en un remate de Cisse que repelió el travesaño. Otra de Borja, tras un pase de la muerte que le hizo Cisse. Y en el 79 el gol, en una acción de Cisse por banda que Bielsa remató a la red desde el punto de penalti.

SAN LORENZO 3-1 ALMUNIA SAN JUAN

San Lorenzo: Martínez (Mirallas, 48), Esteire, Pomar (Cánovas, 52), Rodrigo, Acobi (Ena, 65), Alonso, Mairal, Seral, Gracia, Yawu y Juste.

Almunia SJ: Rovira, Campoy (Pascua, 75), Alcubierre, Puy (Abel, 62), Labrador, Clemente (Konteh, 62), Carreras, Fofana (Peirón, 46), García, Obiols y Clemente.

Goles: 1-0, min. 1: Acobi. 1-1, min. 33: García. 2-1, min. 53: Alonso. 3-1, min. 83: Alonso.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Gracia, Pomar, Alonso, Ena, Juste; a Obiols y Labrador.

Comentario: Victoria del San Lorenzo en un partido ante un rival directo como el Almunia de San Juan. En el primer minuto Acobi hizo el primer gol y aunque pudo marcar más goles el equipo local fue el conjunto visitante el que consiguió empatar en la primera parte. En la segunda mitad Alonso con un doblete conseguiría los dos goles que daban la victoria al San Lorenzo.

SABIÑÁNIGO 4-2 PEÑA FERRANCA

Sabiñánigo: Pérez, Echevarría, Gómez, Villalba (Tanase, 75), Arellano, Berrendo (Launa, 81), Blasco, Alcoba, Nogueras, Cabrero (Matías, 83) y Ara.

P. Ferranca: Callizo, Valera (Hugo, 80), Peruga, Castillo (Ferraz, 72), Naval, Buil, Conde, Santiago (Arroyos, 62), Marquina, Trallero (Lalueza, 85) y Cabrero (Rausell, 46).

Goles: 1-0, min. 36: Berrendo. 2-0, min. 43: Blasco. 2-1, min. 44: Marquina. 3-1, min. 66: Blasco. 4-1, min. 68: Villalba. 4-2, min. 88: Hugo.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Alcoba; a Castillo.

Comentario: El Sabi logró una clara victoria en un encuentro con muchas ocasiones para ambos y buena actuación de los porteros.

Se pudo adelantar el Ferranca pero el penalti lo rechazó Iván. Borja y Blasco ponían el 2-0 y Marquina acortó diferencias con un golazo. En la segunda parte hubo mayor dominio local y Blasco y Aitor sentenciaron y Fernández puso el 4-2.

JACETANO 5-0 ZARAGOZA 2014

Jacetano: Grasa, Antolín (Vega, 86), Noriega, Blasco, Ben, Díez (Álvarez, 74), Aso (Hierro, 86), Garrido (Aznar, 74), Azón (Gil, 23), Grasa y Jiménez (Portaña, 75).

Zaragoza 2014: Moriano, Biens, Buila, Sinusia, Akaha, Hinacio, Ibero, Alcay (Al, 61), Esteban, Iosava (Hernández, 73) y Calvo (Serrano, 69).

Goles: 1-0, min. 2: Garrido. 2-0, min. 42: Gil. 3-0, min. 66: Garrido. 4-0, min. 84: Creswick. 5-0, min. 85: Aso.

Árbitro: Pérez Vicién. Amonestó a Jiménez, Díez; Sinusia y Buila.

Comentario: El Jacetano goleó al Zaragoza 2014 en un choque que se puso de cara para los locales en el primer minuto, cuando Garrido remató un centro de Raúl. Ambos equipos tuvieron alguna ocasión en los primeros compases que no aprovecharon, pero era mejor el Jacetano y, antes del descanso, Gil amplió la ventaja. En la reanudación salió mejor el cuadro jaqués, que dejó el choque visto para sentencia en el 65 con el tercero de Garrido. En la recta final, Ben y Aso pusieron la puntilla.