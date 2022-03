Un valiente Ebro saca tres puntos de oro en la Ciudad Deportiva

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 1-2 EBRO

El Ebro se hizo con tres puntos importantísimos, que le hacen acercarse a la salvación, después de batir por 1-2 al Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva.

Los de La Almozara ya avisaron de que acudían a esta difícil cita a por todas, mostrándose atrevidos con el balón y disponiendo de una clara llegada en las botas de Rubén Pérez, que se plantó delante de Nico, pero al intentar batir al meta zaragocista, cruzó demasiado el remate, perdiendo una ocasión de oro. Los de Javier Garcés no estuvieron nada cómodos durante los 45 minutos iniciales, sin apenas combinaciones ni llegadas a la portería rival. Además se encontraron con un penalti en contra en las postrimerías del primer tiempo, después de un saque de banda prolongado en el primer palo, que a continuación dio en la mano de Beamonte. Esta vez no perdonaron los de La Almozara desde los once metros, ya que Melendo convirtió, lanzando centrado, aunque Nico ya se había vencido hacia su lado derecho.

Regreso positivo de vestuarios del Real Zaragoza, al que costó minuto y medio hacer todo lo que no había podido con anterioridad. Un centro de Joel desde la banda izquierda fue despejado en primera instancia por la defensa, la pelota cayó fuera del área, donde fue golpeada por Lucas, de volea, para sorprender a un Abad, que posiblemente tapado, vio llegar la pelota cuando ya no quedaba remedio para cantar el gol.

Sin dar grandes sustos, los blanquillos mejoraron su tono en este segundo periodo, pero de nuevo se iban a situar con el marcador en contra. El Ebro sacó a pasear esa fortaleza que tienen en el balón parado para hacer el gol decisivo. Guti sirvió con la zurda una falta pegada a la cal, para que Escario, de cabeza, ganase la partida a la defensa, con un testarazo picado.

Lejos de querer amarrar el resultado, los de Óscar Puig siguieron con valentía hasta el final y se llevaron un enorme premio después de una gran labor de conjunto.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel (Montesinos, 64), Ruby (Gonzalvo, 76), Raúl, Beamonte (Hugo Gracia, 46), Lucas (Fadel, 80), Danda, Pau Sans, Gaitán (Linares, 64) y Liso.

Ebro: Abad, Antero, Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Rubén Pérez (Mballo, 66), Gumiel, Melendo (Guti, 61), Juliá (Míchel, 83), Joel y Escario.

Goles: 0-1, min. 42: Melendo, de penalti. 1-1, min. 47: Lucas. 1-2, min. 71: Escario.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Danda y a los visitantes Vallespín, Melendo, Gumiel y Juliá.

CORNELLÁ 3-0 MONTECARLO: El Montecarlo recibe un duro castigo en Cornellá.

Cornellá: Jorge, Pol (Abdou, 88), Alín (Sergio, 88), Iván, Vilaplana, Nil Hervías, Curro (Tim, 64), Adam (Pau, 71), Baldrich, Valter y Finot (Yerai, 88).

Montecarlo: Yzan, Delgado (Mario Agustín, 65), Rubén, Tapias, Lera (Ponce, 75), Romanos (Barrios, 53), Posa, Escartín, Caparrós, Ciriano y Coke.

Goles: 1-0, min. 64: Baldrich. 2-0, min. 80: Baldrich. 3-0, min. 87: Pau.

Árbitro: Cobos Pujol. Amonestó al local Adam y a los visitantes Coke y Delgado.

Comentario: El Montecarlo no logró sacar nada positivo de su visita a Cornellá. El cuadro zaragozano realizó un buen partido y le plantó cara a su rival pero sucumbió en la segunda parte. El partido comenzó con mucha igualdad e intensidad por parte de ambos equipos. La primera ocasión del partido fue para el Montecarlo, con un disparo de Romanos que se marchó fuera por poco. Con el paso de los minutos los locales fueron moviendo el balón con más velocidad y acabaron encerrando en campo propio al Montecarlo, que tuvo que realizar un gran esfuerzo defensivo para mantener la portería a cero. La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, pero el Montecarlo fue con el paso del partido notando el desgaste físico acumulado. Baldrich realizó un disparo para inaugurar el marcador y el Montecarlo realizó algunos cambios para agitar el partido y cerca estuvo de conseguir el empate en varias ocasiones, pero un nuevo tanto de Baldrich en el 80’ les terminó de cortar las alas. Pau, en el 87’ y con el Montecarlo volcado, hizo el tercer y definitivo tanto.