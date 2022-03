Un buen Tarazona cae ante la Peña Deportiva

Injusta derrota de un Tarazona que mereció más. Saltó con ganas de mandar el cuadro turiasonense con un Jay muy activo en los primeros compases del encuentro. Los rojillos llevaban peligro por banda derecha con internadas y disparos lejanos que incomodaban a la zaga balear. Sin embargo, el gol no llegaba y la Peña Deportiva comenzó a estirarse con el paso de los minutos. Ramón López estuvo cerca de abrir la lata para los visitantes en una ocasión, pero no acertó. Pese al fallo, el ariete no desistió y en la siguiente fue capaz de definir con frialdad ante Azón y abrir la lata para la Peña Deportiva.

Tras la reanudación el guion no cambió y fue el cuadro aragonés el que salió más entonado al verde, sabedor de la necesidad de un tanto. El ímpetu de los turiasonenses tuvo premio, pues Saha igualó la contienda tras aprovechar un balón de Dieste. El partido se volvió loco y ambos se lanzaron a por la victoria. Sin embargo, fueron los locales los que encontraron premio con un tanto de Arnau Ortiz, que colocó el esférico lejos del alcance de Azón. El Tarazona se volcó y los locales castigaron los espacios con un nuevo tanto, obra de Ripoll, que cerró el encuentro y dejó sin premio al cuadro rojillo que deberá seguir remando para conseguir la salvación.

Peña Deportiva: Iñaki, Gonzalo, Cámara, Badal, Ton Ripoll, Santana (Marcos, 82), Lalo, Robe (Alcázar, 59), Chinchilla (Lachevre, 74), Arnau (Salinas, 82) y Ramón (Max Marcet, 82).

Tarazona: Azón, Ripa (Sito, 80), Mingotes (Chus Herrero, 46), Santigosa (Cristian, 82), Andi (Álex Rey, 82), Dieste, Ballardo, Piri, Ohemeng (Cobo, 82), Jay y Saha.

Goles: 1-0, min. 39: Ramón. 1-1, min. 53: Saha. 2-1, min. 70: Arnau. 3-1, min. 76: Ton Ripoll.

Árbitro: Clemente Ortuño. Amonestó a Badal, Robe, Santana; Santigosa y Mingotes.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.