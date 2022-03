El Teruel se lleva un set en su visita al Terrassa

Dura derrota del conjunto turolense que no fue rival para el Terrassa. Los de Víctor Bravo no encontraron su fútbol en ningún momento y fue vapuleado por un Terrassa muy entonado. La puesta en escena de los turolenses no engañó, pues el cuadro local saltó mucho más activo y consiguió ponerse en ventaja con un tanto de Morales a los diez minutos de juego tras un saque de esquina mal defendido por los aragoneses. Pasada la media hora llegó el segundo, obra de Akito, que no falló ante Taliby. Aún hubo tiempo para un tanto más antes del descanso, obra de Aytami que se sacó un potente disparo que ante el que nada pudo hacer el meta aragonés.

Tras la reanudación, el Teruel pareció reaccionar con un disparo de Fabio que se marchó rozando el palo. Sin embargo, fue solo un espejismo pues el conjunto local amplió distancias tras un gran pase de Aythami para Josu que no falló ante la portería visitante. El Teruel se vino abajo y el Terrassa no levantó el pie del acelerador. Minutos más tarde, tras un derribo de Carlos Javier sobre Alberto, el colegiado señaló la pena máxima y Álex Fernández no falló desde los once metros, completando la manita. Aún hubo tiempo para un tanto más, obra de Akito, que terminó de cerrar la goleada de escándalo en un partido para olvidar por parte del Teruel.

Terrassa: Ortega, Castillo, Marimón, Lucas Viña (Marc Vicente, 66), Álex Fernández, Aythami (Sanku, 78), Akito, Morales (Mamau, 66), Sergi Serrano (Alberto, 59), Martí Soler y Josu (Joel, 59).

Teruel: Taliby, Carlos Javier, Julen, Hermelo (Ceballos, 72), Hakim (Redolar, 46), Jaime, Borja Romero, Kevin Lacruz (Aparicio, 46), Alfredo (Fer Rodríguez, 72)., Fabio y Guille (Comeras, 60).

Goles: 1-0, min. 11: Morales. 2-0, min. 29: Akito. 3-0, min. 35: Aythami. 4-0, min. 56: Josu. 5-0, min. 73: Álex Fernández, de penalti. 6-0, min. 81: Akito.

Árbitro: Barrio Salas. Amonestó al local Sanku y al visitante Kevin Lacruz.

