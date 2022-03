El Racing de Santander pone pie y medio en Segunda

El Racing de Santander pone ya pie y medio en La Liga Smartbank con su victoria por 1-0 ante el SD Logroñés unido a la derrota del Deportivo de la Coruña ante el filial del Celta de Vigo por 2-1. Los cántabros aventajan en 9 puntos a los gallegos, cuando solo quedan 9 jornadas para la conclusión de la liga regular. Quien sale del Play Off es el UD Logroñes tras empatar ante el Internacional de Madrid (1-1), puesto que no fallaron ni el mencionado Celta ‘B’, ni el Racing de Ferrol (1-0 al San Sebastián de los Reyes) ni el Rayo Majadahonda (4-3 ante el Unionistas de Salamanca). Por abajo, el empate entre Zamora y Talavera (1-1) no contenta a nadie, puesto que ambos siguen en descenso y ven cómo se amplía la distancia con la permanencia por el triunfo del Athletic Club ‘B’ ante el Tudelano (1-0).

En el Grupo 2, pasó atrás del Villarreal ‘B’, que empató a 0 en el campo del Alcoyano, y se queda a 4 puntos del líder Albacete, que superó por 3-1 al UCAM Murcia. Entre medio de ambos, el Andorra, que venció por 1-0 al Castellón. Del 4º al 8º clasificado nadie fue capaz de vencer, por lo que Atlético Baleares, San Fernando, Algeciras, Nàstic y Castellón siguen separados por 1 solo punto en la pelea por entrar en Play Off. Por abajo, sale del descenso el Cornellá con su triunfo por 2-0 ante el Costa Brava. Quien vuelve a caer al pozo es el Sevilla Atlético, que empató a 1 ante el Atlético Baleares.

