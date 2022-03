El Prat asalta el Piedrabuena y mete al Brea en problemas

Dura derrota del Brea ante un rival directo por la permanencia. No comenzó el choque como le hubiese gustado al Brea, pues no tardó ni un minuto el cuadro catalán en ponerse por delante con un disparo cruzado de Escoruela que superó a Unai. El Prat seguía mandando y estuvo cerca de ampliar la renta a la salida de un córner. Sin embargo, el Brea pareció reaccionar tras el susto y Toni Pérez gozó de una clara ocasión que obligó a Craviotto a intervenir con una brillante parada. El Brea pasó a dominar y Cano estuvo muy cerca de igualar la contienda con un disparo al primer palo al que respondió Craviotto con una sensacional parada. Pese al dominio celeste, el Prat consiguió poner tierra de por medio con un gol de Martos tras cazar un rechace en el área. Los breanos buscaron acercarse en el marcador antes del ecuador, pero Cuenca no estuvo acertado en el remate.

Tras el paso por vestuarios y los cambios tácticos de rigor el Brea mejoró. Además, el Prat se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Sidibé. A los pocos minutos llegó el tanto del Brea, obra de Jona, que ajustició a Craviotto desde dentro del área. Los de la comarca del Aranda se lanzaron en busca del empate y pudo anotar Jona, pero volvió a responder Craviotto. Ya en la recta final, De la Mata tuvo el empate con un remate al segundo palo, pero el cuero se marchó rozando el travesaño. No hubo tiempo para más y los tres puntos se marcharon al zurrón del cuadro catalán.

Brea: Unai, De la Mata, Carlos Cano (Jona, 57), Mendinueta, Toni Pérez, Matías, Israel, Pepo (Roy, 46), Veintemilla (Jorge Pérez, 57), Cuenca (Mallada, 87) y Álvaro Cano.

Prat: Craviotto, Escoruela (Guido, 75), Aldo, Batanero, Padilla (Naranjo, 28), Kuku (Lucas, 59), Sidibé, Genís, Pau Rosales, Rivas y Martos.

Goles: 0-1, min. 2: Escoruela. 0-2, min. 31: Martos. 1-2, min. 61: Jona.

Árbitro: Calvo Martínez. Amonestó a Álvaro Cano, Jorge Pérez; Padilla, Naranjo, Rivas, Craviotto, Batanero, Lucas y Martos. Expulsó por doble amonestación al visitante Sidibé (56’).

