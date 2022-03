El Brea cae por la mínima frente al Numancia

Derrota por la mínima del Brea en el feudo de uno de los favoritos de la competición: el Numancia. Saltó más entonado en ataque el cuadro soriano, que buscaba llevar la iniciativa y tenía el monopolio de la posesión, aunque sin encontrar profundidad ante la buena defensa celeste. Pese al dominio, la primera del choque la tuvo el brea, en las botas de un Cuenca que remató escorado y se encontró con los guantes de un bien colocado Isma Gil. La ocasión despertó a los aragoneses, que se zafaron el dominio rojillo y comenzaron a batallar por el esférico. Pasado el ecuador de la primera mitad llegó el primer aviso local, con un lanzamiento de Diego Suárez desde la frontal que se marchó desviado. El Numancia, que ya no dominaba con tanta claridad, no conseguía encontrar espacios en el entramado defensivo breano y solo a balón parado era capaz de incomodar a los aragoneses. Lupu estuvo cerca de poner en ventaja a los suyos a la salida de un córner, pero no logró rematar con claridad y el encuentro se marchó al descanso con empate a cero en el electrónico de Los Pajaritos.

Tras la reanudación el choque siguió por los mismos derroteros, pues eran los sorianos los que buscaban dominar, pero la intensidad del Brea no permitía jugar con comodidad a los locales. El Numancia comenzó a cambiar piezas en el tablero y dio entrada a Cervero para buscar balones aéreos y el cambio no pudo tener un mejor efecto, pues a los dos minutos el ariete cabeceó a la red un buen centro de Jaume Pol con pierna diestra. El tanto obligó a los visitantes a adelantar líneas en busca del tanto del empate, que pudo llegar en una volea de Veintemilla que se marchó fuera. Los minutos pasaban y el Brea no dejó de intentarlo. Carlos Cano tuvo la última en un disparo que Isma Gil desvió a córner. Al final, tres puntos para un Numancia que sigue la estela del Teruel.

Numancia: Isma Gil; Alcázar (De Frutos, 83), Fer Román, Adri Crespo, Jaume Pol; Arellano, Cotán (Jordi Tur, 68); Pablo Muñoz (Agüero, 58), Carrillo (Ballarín, 83), Diego Suárez (Cervero, 68); y Lupu.

Brea: Lázaro; De la Mata, Solbes, Carlos Cano, Mati; Antonio Pérez (Roy, 89), Isra; Veintemilla, Pepo (Jona, 74), Cuenca (Jorge Pérez, 80); y Álvaro Cano.

Goles: 1-0, min. 70: Cervero

Árbitro: Ojeda Beaumont. Amonestó a los locales Diego Suárez, Cotán y Jaume Pol; y a los visitantes Carlos Cano, Pepo, Mati y Lázaro.

