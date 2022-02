El Ebro cae derrotado con claridad ante un Barcelona con mucho acierto

Partido de la jornada: FC BARCELONA 5-0 EBRO

El Ebro cayó derrotado con claridad ante un gran FC Barcelona. El conjunto arlequinado, que se desplazó a Barcelona con numerosas bajas importantes por diversos motivos, comenzó mal el partido, encajando tres goles en pocos minutos, pero dio la cara el resto del partido y consintieron muy pocas ocasiones claras de gol, hasta la fase final del mismo cuando el Barcelona acertó en dos ocasiones más para conseguir el abultado resultado final.

El partido comenzó con un Barça muy superior que no tardó en abrir la lata por medio de Miki cuando apenas se habían cumplido 7 minutos de partido. El conjunto azulgrana combinaba con rapidez ante un Ebro que se defendía como podía del vendaval local. Con el paso de los minutos fueron apareciendo espacios en defensa que el cuadro catalan aprovechó para poner tierra de por medio con los goles de Fermín e Ilias, que fue el jugador más destacado del partido. Tras el tercer tanto local, continuó el dominio local pero el Ebro fue poco a poco dando pasos hacia adelante e incluso tuvo una clara ocasión de gol tras una gran jugada combinativa que remató Gumiel muy forzado. Ambos equipos se fueron camino de vestuarios con el 3-0 en el marcador.

La segunda parte el cuadro local realizó tres cambios pero continuó con su dominio ante un Ebro que defendió bien y concedió poco a su rival en los últimos metros. Con el paso de los minutos el desgaste físico se fue notando y Casadó, desde los 11 metros tras un penalti dudoso e Ilias de nuevo tras una cesión, pusieron el cuarto y quinto tanto que a la postre fueron definitivos.

Ficha técnica

FC Barcelona: Astralaga, Miki (Pol Muñoz, 46), Almeida, Chadi (Damián, 46), Gerard (Casas, 76), Casadó, Estanis, Alastuey, Ilias, Fermín (Dani Rodríguez, 76) y Cerdá (Coca, 46).

Ebro: Antón, Mballo, Antero, Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Guti (Baeyens, 62), Gumiel (De Diego, 80), Míchel (Pablo Agustín, 62), Carp (Rubén Pérez, 46) y Juliá (Gonzalo, 80).

Goles: 1-0, min. 7: Miki. 2-0, min. 18: Fermín. 3-0, min. 25: Ilias. 4-0, min. 76: Casadó, de penalti. 5-0, min. 84: Ilias.

Árbitro: Sánchez Rico. Amonestó a los visitantes Vallespín, Guti y Magarín.

REAL ZARAGOZA 3-1 LLEIDA ESPORTIU: El Real Zaragoza alarga su buena racha.

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel, Rubi, Raúl, Lahoz, Chema (Fadel, 76), Beamonte, Pau Sans (Hugo Gracia, 66), Gaitán (Arel, 76) y Lucas (Liso, 56).

Lleida Esportiu: Juanca, Jan, Echeverría, Santiago, Nsingani (Olivera, 46), Coulibaly, Jordi Puig, Soriano, Oromí, Guillén (Kirian, 56) y Becerra (Jordi Mur, 46).

Goles: 0-1, min. 25: Oromí. 1-1, min. 31: Gaitán. 2-1, min. 35: Lucas. 3-1, min. 61: Luna.

Árbitro: Alfredo Ramo. Amonestó al local Fadel y al visitante Soriano.

Comentario: El Real Zaragoza venció en la Ciudad Deportiva al Lleida Esportiu. Con esta victoria, los de Javier Garcés suman 5 consecutivas y continúan en el tercer puesto de la clasificación. Los zaragocistas llevaron la iniciativa desde los primeros compases del partido, pero fue el equipo catalán el que abrió el marcador con un gol de córner en el 25’. El centro se dirigió a la zona del segundo palo y Oromi se internó sin ningún marcaje para meter el esférico en la portería de un testarazo. Pero este gol en contra no mermó los ánimos blanquillos, que siguieron con la misma insistencia acercándose al área rival. En el 31’ llegó el empate también iniciado desde un saque de esquina. Gaitán ejecutó el lanzamiento, la defensa ilerdense lo despejó hacia la banda y fue el propio Gaitán el que lo recibió realizando un centro-chut que se coló en la portería de Pérez. Los catalanes se mostraron activos con el balón tratando de deshacer el empate, pero el segundo tanto zaragocista no tardó en llegar. Nico sacó de puerta un balón largo, le cayó a un rival que trató de despejar, el balón le cayó a Gaitán en el medio campo y dio un pase a Chema, que se internó en el área desde la banda derecha dando un pase atrás a la línea de penalti donde Terrer lo recibió y pegó un trallazo imparable hasta el fondo de la portería. Al descanso se llegó con el resultado de dos a uno para los zaragocistas. En la segunda mitad, el dominio fue claro de los locales. El tercer gol del Real Zaragoza llegó en el minuto 61. Tras un lanzamiento de falta que despejó el portero, el rechace lo recibió un jugador blanquillo que con un pase cedió el balón a Luna, mejor encarado a portería, para que aumentase la ventaja del conjunto del león. En la última media hora de juego los zaragocistas dispusieron de alguna otra ocasión de gol que no llegaron a definir y se mostraron férreos en defensa. Los catalanes no pudieron superar la presión alta defensiva de los blanquillos para tratar de crear peligro; quedando el resultado final en 3-1.

GIMNASTIC 2-1 MONTECARLO: Un Montecarlo mermado por las bajas cae derrotado en Tarragona.

Gimnastic: Alain, Quirós, Munells, Montagut, Marc Aspa, Arnau, Cabezas (Palau, 75), Pavón, Dani García (Leonel, 84), Lorca (Grela, 75) y Calleja (Monnie, 92).

Montecarlo: Soto, Delgado (Lera, 72), Lóbez, Aznar, Royo (Mario Agustín, 79), Romanos, Ponce, Escartín, Caparrós, Ciriano y Pardillos.

Goles: 1-0, min. 18: Calleja. 2-0, min. 68: Quirós. 2-1, min. 90: Romanos, de penalti.

Árbitro: Serrat Susí. Amonestó al local Munells y al visitante Aznar.

Comentario: El Montecarlo cayó derrotado en Tarragona en un partido en el que a pesar de las numerosas bajas que presentaba el cuadro rojillo, compitió de tú a tú a su rival y a punto estuvo de sacar algo positivo. El partido comenzó con el Montecarlo replegado en campo propio esperando sus oportunidades a la contra. Gimnastic trató de generar peligro por bandas y en el 5’ ya tuvieron su primera ocasión, pero no acertaron. Sin embargo, en el 18’, Calleja acertó para dar ventaja al cuadro catalán, tras rematar a placer en el segundo palo un gran centro tras una jugada por banda del cuadro local. Lejos de venirse abajo el Montecarlo fue poco a poco mejorando con el paso de los minutos e incluso tuvieron dos ocasiones para empatar el partido: una de Aznar a la salida de un córner y un remate alto de Romanos a centro de Escartín. Tras el paso por vestuarios, el Montecarlo cambió de plan y saltó a la presión en busca del empate, por lo que se jugó más minutos en campo contrario. Romanos tuvo la primera de la segunda mitad en una contra que no supo materializar. Escartín probó suerte con un centro-chut que se marchó fuera por poco y cuando mejor estaba el Montecarlo, llegó el jarro de agua fría del segundo tanto local, tras un centro que rechazó Soto y Quirós aprovechó para hacer el segundo. Ya en el 90’, el árbitro señaló penalti y expulsión porque un jugador local escupió dentro del área a Romanos y el propio jugador zaragozano convirtió la pena máxima en gol. Sin tiempo para reaccionar, la última jugada fue un balón colgado por parte del Montecarlo sin peligro aparente. Nueva derrota del cuadro rojillo que alarga su mala dinámica.