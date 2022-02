El Deportivo Aragón se aferra a la zona noble tras superar al Cuarte

El Deportivo Aragón consiguió una contundente victoria en casa tras derrotar al Cuarte por tres goles a cero. El primer gol zaragocista llegó en el minuto 5 después de que Raúl Rubio aprovechara un error de la zaga cuartana para ponerse delante del portero, dejarle sentado con un recorte y marcar. Minutos más tarde, Rastrojo tuvo una nueva ocasión para aumentar la renta local, pero el disparo desde la frontal del área se le marchó por encima del larguero. Poco a poco se fueron igualando las fuerzas y el Cuarte pudo reducir la diferencia en una contra rápida que cortó la defensa zaragocista cuando se internaban en el área. El Deportivo Aragón pudo haberse marchado al descanso con una renta mayor, pero ni Benedet ni Rastrojo consiguieron materializar sus ocasiones.

La segunda mitad comenzó de nuevo con ataques zaragocistas. En el minuto 64 Benedet recibió un centro de Sola en el punto de penalti y logró el segundo gol para los blanquillos con un fuerte disparo. El partido parecía ya sentenciado pero los blanquillos continuaron con el asedio. En el minuto 95 Toquero logró el tercer y definitivo tanto.

RZD Aragón: Acín, Borge (Juan López, 90), Sola, Javi Hernández, Vaquero, Castillo, Benedet (Juan Sebastián, 70), Vela (Pablo Cortés, 82), Luengo, Rastrojo (Toquero, 70) y Raúl Rubio (Marín, 90).

Cuarte: Buetas, Ángel, Múzquiz, Martínez, Andreu, Berdún (Cristian, 79), Rosell (Valdés, 66), Íñigo, Rami (Eloy, 79), Samuel (Guillén, 46) y Roberto.

Goles: 1-0, min. 5: Raúl Rubio. 2-0, min. 64: Benedet. 3-0, min. 95: Toquero.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Javi Hernández, Raúl Rubio; Andreu y Valdés.

CASPE 0-1 BINÉFAR

Caspe: Máñez, Villa, Bernal, Abadía, Burillo, Pescador (Escuin, 70), Raúl, Usón (Fernández, 20), Magu (Sorbe, 70), Alberto y Hugo.

Binéfar: Nelson, Amine, Brunet, Valencia (Bayona, 81), Cesc (Cuéllar, 74), César, Imaz, Llabrés (Rusi, 81), Pujol, Modest y Sales (Chicho, 62).

Goles: 0-1, min. 4: Imaz.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Pescador, Fernández, Raúl; y a Bayona.

El Binéfar se llevó por la mínima un partido disputado contra el Caspe. Los visitantes aprovecharon una serie de malos despejes de sus rivales para que Imaz acabara anotando el 1-0. El Binéfar fue el encargado de dominar el juego durante la primera mitad, pero no contó con ocasiones claras de gol que le permitieran aumentar su renta. Tras el paso por vestuarios, los locales cambiaron de sistema y tomaron el control del partido, pero su escasa fortuna de cara a puerta les impidió empatar el encuentro.

BIESCAS 0-2 ROBRES

Biescas: Marcelo, Jorge Pérez, Lardiés, Rubén, Osanz (Jaime, 76), Paules, Gayán, Miguel, Estrada (Samper, 63), Garcés y Urieta.

Robres: Alejo, Javi Pérez, Espiérrez, Tapia (Cristian, 85), Marc Prat, Herrero (Muñoz, 61), Ballesteros, Iván, Sidibé, Jaime Ara y Camilo (Willy, 87).

Goles: 0-1, min. 56: Tapia. 0-2, min. 67: Sidibé.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Garcés, Samper; Tapia y Muñoz.

El Robres se impuso al Biescas en un encuentro igualada en la primera mitad y con dominio visitante tras descanso, cuando los monegrinos se adelantaron y se hicieron con el control del choque.

En el primer tiempo, se vio un partido muy flojo, con apenas llegadas y con jugadas imprecisas por parte de ambos conjuntos. Se contaron con pocas opciones y la más clara de ellas la tuvo el Robres en las botas de Rodrigo con un tiro cruzado que se marchó fuera. Los locales, por su parte, no llegaron a hilvanar las jugadas y no pusieron en peligro la portería defendida por Alejo.

En la segunda mitad, el Robres dominó con continuas llegadas al área defendida por el Biescas, que dieron su fruto en el minuto 56, cuando Rodrigo se adelantó a la línea defensiva y remató de cabeza el centro de Javi Pérez.

Con el 0-1, los visitantes se crecieron y el equipo local luchó, pero el colegiado y sus errores impidieron que lograra la igualada. Los amarillos sentenciaron el encuentro en el 67 con el tanto de Sidibe y cerraron una victoria que les mantiene cerca de las posiciones del play off de ascenso.

ÉPILA 3-0 SANTA ANASTASIA

Épila: Fabre, Crespo, Campo, Oli, Gil, Rupérez, Diego Puig (Adán, 89), Hamza, Jony (Losfablos, 79), Jorge Álvarez (Redondo, 76) y Caro (Diego Gómez, 79).

Santa Anastasia: Jaime, Salafranca, Tenías (Asensio, 9), Miguel (Murillo, 61), Almuzara (Biota, 75), Mainz, Mario (Juan, 75), Cortés, Adrián, Recio (Néstor, 75) y Maqueda.

Goles: 1-0, min. 39: Jony. 2-0, min. 63: Jorge Álvarez. 3-0, min. 76: Jony.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Rupérez, Crespo, Jony, Oli, Campo; Mario y Biota.

El Épila consiguió batir al Santa Anastasia en La Huerta para no desengancharse de las cotas más altas de la clasificación. En la primera mitad el conjunto local se mostró superior a su rival, acumulando varias ocasiones que no consiguieron finalizar. No obstante, en los últimos minutos del primer periodo, Jony puso al Épila por delante en el marcador tras cabecear un saque de esquina. Una vez reanudado el juego, los locales empezaron el partido esperando atrás, lo que les generó cierto nerviosismo, pero el Santa Anastasia no lo supo aprovechar. Jorge Álvarez dobló la ventaja del Épila cabeceando un centro lateral y Jony se encargó de hacer el 3-0 en el minuto 76.

GINER TORRERO 0-7 BELCHITE 97

Giner: David, Roberto, Llorente, Raúl Alfonso (Claudiu, 12), Marzo, Vicente, Bosqued (De Castro, 56), Berrogain, Giancarlos, Sánchez (Lassina, 69) y Alloza (Alejandro, 56).

Belchite 97: Rafa Hidalgo, Vera, Casero (Oriol, 59), Diego (Nieto, 46), Gassama, Tolo, Ariño (Alfonso, 59), Cabrero (Saúl, 75), Marín (Jorge Rey, 71), Parra y Marcos.

Goles: 0-1, min. 26: Diego. 0-2, min. 43: Gassama. 0-3, min. 45: Gassama. 0-4, min. 53: Nieto. 0-5, min. 70: Gassama. 0-6, min. 79: Nieto. 0-7, min. 83: Oriol.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó al local Giancarlos y al visitante Ariño. Expulsó con roja directa al local Giancarlos (32’).

El Belchite protagonizó una goleada abultada en su visita al feudo del Giner. Los visitantes no tardaron en ponerse por delante en el marcador y, en el minuto 26, Diego anotó el 0-1 en un saque de esquina. En la siguiente jugada el partido se le puso más cuesta arriba al Giner, que vió como Giancarlos era expulsado por tarjeta roja directa tras provocar un penalti, el cual no implicó que el Belchite aumentara su ventaja. No obstante, al filo del descanso, Gassama hizo que el 0-3 subiera al electrónico con dos goles. Ya en la segunda mitad y con los locales con escasas opciones de remontar,Nieto por partida doble, Gassama, que acabó de completar su triplete particular, y Oriol se encargaron de terminar de castigar al Giner, llegándose al pitido final con 0-7 definitivo.

UTEBO 3-1 ILLUECA

Utebo: Aarón, Alvira, Félez, Pomareta, Machote, Marín, Aldair (Merchán, 90), Lucio (Dani Suárez, 60), David Martínez (Víctor García, 60), Villalba (Capapé, 85) y Adán Pérez (Lambán, 90).

Illueca: Roberto, Pinto (Ormad, 89), Karol, Cavero (Jorge López, 89), Iñaki, Morales, Barri (Gracia Peña, 69), Manu Rubi, Cota (Gimeno, 89), Álex Rubio y Seijo.

Goles: 1-0, min. 1: Aldair. 2-0, min. 12: Villalba. 2-1, min. 21: Seijo. 3-1, min. 85: Adán Pérez.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Félez; Cavero y Morales.

El Utebo añadió una nueva victoria a su casillero tras un equilibrado partido en el que se enfrentó al Illueca. El encuentro empezó con los locales ejerciendo su dominio, lo que les permitió adelantarse en el marcador en su inicio por mediación de Aldair. En el minuto 12, Villalba dobló la ventaja del Utebo en un lanzamiento de falta en el borde del área. Poco a poco las fuerzas se fueron igualando, pero en cuanto el Illueca empezó a estirar líneas, el dominio fue cambiando de dueño, logrando recortar distancias con el tanto de Seijo. Tras el paso por vestuarios los visitantes controlaron más el juego, pero no acabaron de generar peligro claro. En el minuto 85, y con sus rivales volcados en el ataque, el Utebo aprovechó una salida a la contra para que Adán Pérez acabara de sentenciar el partido, haciendo que 3-1 subiera al marcador.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 CALAMOCHA

At. Monzón: Salas, Ramón (Roc, 83), Lasús, Bernárdez, Iago, Moha, Puyer (Pérez, 73), Rausell, Ramos (Rodríguez, 73), Berto y Carrasco (Baringo, 83).

Calamocha: Monforte, Lou, Dela, Mele, Nacho Lafita (Manau, 63), Puri (Cotos, 84), Pablo, Motero, Albajara (Orús, 70), Muguruza y Lanzuela (Moha, 70).

Goles: 0-1, min. 45: Puri.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Berto y Lasus; Dela, Lafita y Albajara.

Una mala salida por alto del guardameta del Atlético Monzón, Salas, supuso el gol del Calamocha, anotado por Puri, en el minuto 45 de la primera parte, con el que estableció el 0-1, resultado con el que se llegaría al final de los 90 minutos y dejaría al cuadro local sin puntos.

El Calamocha llegaba al Isidro Calderón con la misión de romper su racha negativa y sumar tres puntos, con lo que además metió al Atlético Monzón Alumbra entre los equipos que luchan por la salvación. Al final, los visitantes lograron que los rojiblancos se fueran del Isidro Calderón de vacío, a pesar de gozar de tres clarísimas ocasiones en los primeros 20 minutos de la primera parte, en la que fueron superiores los montisonenses.

Cuando todo parecía que se encaminaba al empate a cero en la primera mitad, llegó la jugada desgraciada que cambiaría el signo del encuentro, ya que los celestes salieron en la segunda parte a mantener el resultado y esperar una contra para matar el partido.

Los locales dominaron, pero no lograron finalizar sus acciones y sólo en el descuento pudieron lograr el empate, al igual que los visitantes tuvieron el 0-2.

CARIÑENA 1-0 BARBASTRO

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro (Molinero, 58), López, Pedro, Patrick (Alberto, 58), Obere, Fonsi, Iván Falo (Lorente, 88), Osanz y Cortés.

Barbastro: Gistau, Limbeck, Elbaile (Rafinha, 81), Franki (Ruíz, 46), Pablo López, Agustín, Arnedillo (Peralta, 64), Otín (Salcedo, 28), Abizanda (Gulias, 64), Conte y Perso.

Gol: 1-0, min. 11: Iván Falo.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Utrilla, Obere y Cortés; Conte.

El Cariñena pudo haber conseguido un resultado mucho mayor en su duelo frente al Barbastro. La primera mitad fue dominada de principio a fin por los locales, que se mostraron superiores tanto en juego como en intensidad y número de ocasiones. El único tanto del partido llegó pasados los primeros diez minutos en una jugada de estrategia que culminó Iván Falo para poner por delante en el marcador al Cariñena, cuya ventaja pudo haber aumentado antes del tiempo de descanso. Ya en la segunda mitad, las fuerzas se igualaron y el Barbastro mejoró su versión con los cambios. Aun así, solo gozó de una ocasión de gol que no bastó para empatar el encuentro. El Cariñena, por su parte, dispuso de numerosas oportunidades para que el marcador final fuera más abultado, pero se llegó al pitido final con la victoria por la mínima de los locales.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.