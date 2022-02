El Brea vence a un Huesca B sin pólvora

Tres puntos de oro para un Brea que hunde al Huesca B. El Brea comenzó fuerte el choque, prueba de ello fue el tanto de Mendi, que aprovechó un rechace de Euse para poner en ventaja al conjunto celeste. El Huesca B trató de reaccionar de manera contundente y comenzó a mejorar. Carrasco avisó con un disparo lejano desde la banda izquierda que se marchó fuera. Acto seguido, Jordi Cano probó a Lázaro con un potente disparo, pero el meta se mostró muy seguro y atajó el cuero. El Brea comenzó a incomodar al Huesca B, que trataba de sacar petróleo de las acometidas de Carrasco por banda derecha. Carlos Kevin pudo igualar la contienda, pero la zaga local taponó el disparo. Pol Prats tuvo la más clara de los primeros cuarenta y cinco minutos, pero su remate a puerta vacía lo salvó Mati.

Tras el paso por vestuarios, el choque no cambió, pues el Huesca seguía buscando el empate y generando ocasiones para lograrlo. Carlos Kevin remató alto un gran servicio de Jordi Cano y el Brea devolvió el susto con un centro de Álvaro Cano al que no llegó Jona por centímetros. El encuentro se fue trabando, con un Brea que realizaba un sensacional trabajo defensivo. Sin embargo, Fuentes estuvo cerca de igualar con un potente disparo que escupió la madera. El cuadro oscense se volcó a por el empate y Luis Costa pudo aprovechar los espacios, pero Valera achicó y mantuvo a los suyos en el partido. Ya en el añadido, Aparicio metió el miedo en el cuerpo de la parroquia local, pero su remate no cogió portería y los tres puntos se quedaron en el Piedrabuena.

Brea: Lázaro, De la Mata, Carlos Cano, Mendinueta, Toni Pérez, Matías, Israel, Pepo (Veintemilla, 75), Juan González (Roy, 33), Jona (Luis Costa, 61) y Álvaro Cano (Cuenca, 61).

Huesca B: Valera, Mora, Anglada (Barba, 81), Euse, José Val, Tomeo (Aparicio, 70), Manu Rico, Carrasco, Pol Prats, Jordi Cano (Fuentes, 70) y Carlos Kevin.

Goles: 1-0, min. 12: Mendinueta.

Árbitro: Bolado Palencia. Amonestó a Jona, Pepo, Matías; Carlos Kevin y Mora.