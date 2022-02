El Villarreal 'B' recupera el liderato en el duelo directo ante el Andorra

Derrota del Deportivo ante el SD Logroñés (1-0) que no es aprovechada por su máximo rival por el ascenso directo, un Racing de Santander no pudo pasar del empate inicial ante el Badajoz. De esta manera, el Unionistas y Celta ‘B’ son los grandes beneficiados en la zona alta, con sus respectivas victorias ante Cultural Leonesa (0-1) y Rayo Majadahonda (3-1), quien a su vez pierde fuelle en la pelea por el Play Off. En el duelo directo por la quinta y última posición de Play Off, Real Unión y UD Logroñés empataron a uno. Por abajo, tan solo ganó el Athletic ‘B’ ante el Zamora (1-0), en un duelo directo de equipos implicados en la batalla por eludir el descenso.

En el grupo 2, el Villarreal ‘B’ recuperó el liderato al imponerse en el partido de la jornada entre los dos primeros clasificados. El submarino amarillo asaltó el campo del Andorra (0-1), que llegaba como líder a esta jornada. Ahora, se queda el Villarreal ‘B’ con 43 puntos y el Andorra con 41. Las victorias de Albacete (3-0 al Cornellà) y del Atlético Baleares (0-2 en el campo del Betis ‘B’) les acercan a luchar por ese ascenso directo. La derrota del Castellón ante el San Fernando (1-3) comprime la pugna por la quinta y última posición de Play Off, donde también están inmersos el Alcoyano, el Nàstic y el Algeciras. El Linense pierde fuelle tras sumar su tercer empate consecutivo (0-0 ante el Costa Brava) y cae a la décima posición. Precisamente, el Costa Brava, con ese empate, fue el único de los equipos en descenso que logró puntuar.

