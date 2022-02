El Teruel y el Tarazona firman las tablas en un vibrante encuentro

Reparto de puntos entre el Teruel y el Tarazona en un duelo muy disputado. Los turiasonenses golpearon primero desde los once metros con un gran lanzamiento de Dieste, pero Guille Andrés igualó la contienda antes de la media hora de juego. El Teruel acabó con un hombre menos tras la expulsión de Hakim en los minutos finales.

El balón echó a rodar en Pinilla con ambos conjuntos bien plantados sobre el terreno de juego. Los locales trataban de llevar el control del juego, pero el entramado defensivo propuesto por los de David Navarro no permitía encontrar espacios. El Tarazona comenzó a estirarse y a inquietar a los turolenses en jugadas a balón parado. En una de ellas llegó la primera acción polémica, pues el colegiado señaló penalti de Alfredo a la salida de un córner. Dieste, el máximo artillero de los visitantes, asumió la responsabilidad y no le tembló el pulso para alojar el cuero en el fondo de las mallas con un lanzamiento inapelable. El tanto obligó al Teruel a asumir más riesgos y buscar combinaciones por banda que permitiese superar la poblada defensa blanquilla. Superado el ecuador de la primera mitad llegó el tanto de la igualada, obra de Guille Andrés, que culminó una gran jugada individual por banda de Alfredo. El empate provocó el paso adelante del Tarazona, que se empleó a fondo para tratar de arrebatar el control turolense. Tras unos minutos sin apenas llegadas, el choque se marchó al descanso con todo por decidir.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió, pues el dominio no era claro para ninguno de los dos conjuntos y ambos trataban de jugar sus cartas: el Teruel con las llegadas por banda de Aparicio y Julen y el Tarazona con el juego directo buscando a Saha. Avisó el cuadro rojillo con un gran centro desde la derecha que no acertó a rematar Emaná y Sito devolvió el susto con un gran zurdazo que se marchó alto por poco. El Teruel se estiró y comenzó a generar peligro por banda, con un Julen muy activo que obligó a Azón a realizar una gran intervención. Acto seguido, el Teruel reclamó cartulina roja para Piri, que derribó a Emaná cuando se plantaba ante Azón, pero el colegiado no vio nada punible. Sin embargo, ya en las postrimerías del choque, Hakim se equivocó en el control y tuvo que agarrar a Saha cuando se quedaba mano a mano frente a Taliby. El árbitro no dudó y mandó a la caseta al central rojillo, dejando al Teruel con un hombre menos a falta de siete minutos. El Tarazona, que olió sangre, se lanzó en busca de la victoria, y pudo lograrla con un potente disparo de Jesús, pero Taliby se estiró para despejar el cuero y certificar el reparto de puntos.

Teruel: Taliby, Hakim, Cabetas, Ceballos (Comeras, 57), Julen, Borja Romero, Jaime, Aparicio (Kevin Lacruz, 57), Alfredo (Hermelo, 85), Emaná (Tatín, 85) y Guille (Rodríguez, 89)

Tarazona: Azón, Arroyo, Santigosa, Andi (Cobo, 68), Dieste, Ballardo, Sito, Piri, Ohemeng (Jesús, 74), Jay y Saha

Goles: 0-1, min. 18: Dieste; 1-1, min. 25: Guille Andrés

Árbitro: Brull Acerete. Amonestó a los locales Guille Andrés, Aparicio y Julen; y a los visitantes Ballardo y Sito. Expulsó al local Hakim (85’).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.