El Real Zaragoza se proclama campeón con una superioridad aplastante

El Real Zaragoza se proclamó campeón del grupo segundo de Alevín Preferente. Algo que “se da por hecho” cuando la competición arranca, pero que luego esa superioridad hay que demostrarla semana tras semana. Así lo han hecho los entrenados por Jorge Giménez, firmando unos números de impresión, con todos los partidos ganados, y metiendo más de 100 goles en las apenas 14 semanas de competición. Aunque con un punto más les bastaba, otra vez los blanquillos demostraron que son de largo los mejores de la liga. No va a estar tan claro quien concluye segundo, porque la pugna es muy grande, y los cambios de posición son constantes. Ahora esa plaza está en manos del Santo Domingo Juventud, que pasó por encima del Unión la Jota Vadorrey. Misma diferencia, también excesivamente grande, con la que el Alcañiz reinó en Valdefierro. Un gol fue decisivo, además sobre la hora, para que el Racing Club Zaragoza superase a el Salvador. Los que no estrenaron el apartado realizador fueron el Olivar y el Actur Pablo Iglesias, que debieron conformarse con el empate inicial.

Jornada importante la que se vivió en el grupo primero, ya que del resultado que se diese en el trascendental Amistad-Oliver podía depender gran parte del futuro. En un partido precioso entre dos equipazos, el empate fue el marcador final, lo que supone un frenazo para ambos y una inyección extra de moral para el Montecarlo, que hizo bueno ese empate, ganando bien al Tarazona, a pesar que los turiasonenses arrancaron asustando. Los rojillos de Adrián Aranaz quedan líderes en solitario con un punto de renta sobre el Oliver, con un partido menos jugado que ellos y seis por delante del Amistad. Del resto de partidos llama la atención los dos 0-5 logrados por Stadium Casablanca y Escuela de Calatayud, ya que pocas veces es sencillo vencer con tanta amplitud a domicilio. Le valió el gol de Adama al Ebro para tumbar al San Gregorio y estar más cerca de atar la cuarta posición.

Grupo 1

Partido de la jornada: AMISTAD 2-2 OLIVER

Amistad-Oliver Heraldo

Empataron Amistad y Oliver en un duelo de gran nivel, de calidad e intenso, pero en el que seguramente el premio que ambos obtuvieron, un punto, no les vaya a servir de mucho, lo contrario que el tercer componente de la pugna por el campeonato, el Montecarlo, al que la igualada le viene a las mil maravillas.

El partido respondió a las altas expectativas que de él se esperaba, con dos equipazos lanzados en pos de la victoria. El primer golpe lo iban a asestar los visitantes, en una acción de potencia de Richard, un futbolista al que es complicado detener, y más aún en carrera, y que cruzó la pelota con acierto ante Parfect.

El intermedio sirvió para que el Amistad aclarase las ideas después del gol encajado, y en una vuelta explosiva al campo, no iba a tardar demasiado en revertir la desfavorable situación. Una falta en la corona del área la iba a clavar Lahoz por toda la escuadra, con un golpeo sensacional. Las internadas de Demian por la banda izquierda fueron un problema grave para el Oliver, que no pudo tapar esa vía de agua, y tras un susto anterior por esa zona, iba a llegar el 2-1, donde el jugador rojillo lanzó, el meta del Oliver solo pudo desviar levemente, y Santiago nada más que tuvo que empujar. El encuentro tomaba otro cariz, y los de La Camisera se veían obligados a dar un paso adelante para no irse de vacío. Después de un tramo de minutos en el que fueron mejores, lograrían el empate en una jugada rápida, de pocos toques, con pase en profundidad a Richard, que de nuevo convirtió tras regatear a Parfect y anotar a puerta vacía.

Ficha técnica:

Amistad: Parfect, Rodrigo, Víctor, Idoipe, Saúl, Lahoz, Iker, Santiago, Demian, Álvaro e Iván. También jugaron: Matei, Mariblanca, Hugo, Abad, Corbinos, Arilla y Killian.

Oliver: David, Juan, Parra, Ros, Samuel, Giménez, Richard, Marcos, Rodrigo, Iván y Duarte. También jugaron: Daniel, Lucas, Alonso, Nando, Rayan y Rafa.

Goles: 0-1, min. 27: Richard. 1-1, min. 35: Lahoz. 2-1, min. 41: Santiago. 2-2, min. 54: Richard.

Árbitro: Gimeno Barrabés. Amonestó a Lahoz; Richard y Parra.

EBRO 1-0 SAN GREGORIO

Ebro: Mateo, Pantiru, Iker, Ferrero, Casorrán, Molinos, Youseff, Yasser, Lorien, Nadal y Alejandro. También jugaron: Carrillo, Villarroya, Artigas, Gimeno, Adama y Erik.

San Gregorio: Grandal, Akram, Lanzarote, Ismael, Yahya, Pardos, Moaaz, Sane, Nicolás, Gonzalvo y Samuel. También jugaron: Soriano, Juberías, Azón, Ousman, Eric, Aranda e Íñigo.

Goles: 1-0, min. 28: Adama.

Árbitro: Ramírez Marco.

MONTECARLO 5-1 TARAZONA

Montecarlo: Izan, Campillo, Tena, Causín, Tello, Escalona, Navascués, Mateo, Ausere, Yaron y Escriche.También jugaron: Heras, Cazaña y Nicolás.

Tarazona: Hugo, Planillo, Jaime, Chaín, Antonio, Tazueco, Ziad, Gaizka, Zamora, Luis y Conde. También jugaron: Guardiola, Escalante, Mateo, Flores y Murugarren.

Goles: 0-1, min. 3: Tazueco. 1-1, min. 11: Tena. 2-1, min. 26: Nicolás. 3-1, min. 51: Nicolás. 4-1, min. 53: Yaron. 5-1, min. 59: Campillo.

Árbitro: Ruiz Morales. Amonestó al visitante Zamora.

CUARTE 0-5 STADIUM CASABLANCA

Cuarte: Álvaro, San Millán, Martorel, Jesús, Adrián, Hugo, Mario, Nael, Ventura, Noah y Vives. También jugaron: Juan, Izan, Darío, Chaves y Berne.

Stadium Casablanca: Alberto, Héctor, Álvaro, Hugo, Marcos, Gonzalo, Mario, Samuel, Liberto, Montañés y Nicolás. También jugaron: Escuder, Valero, Campo, Bonafonte, Víctor, Lorien y Gabriel.

Goles: 0-1, min. 13: Gonzalo. 0-2, min. 23: Bonafonte. 0-3, min. 35: Bonafonte. 0-4, min. 45: Marcos. 0-5, min. 53: Montañés.

Árbitro: Atrián Codes.

SAN JOSÉ 0-5 EFB CALATAYUD

San José: Olmedillas, Aguerri, Caballero, Gutica, Cámara, Guzmán, Nastase, Beltrán, Tapia, Mario y Grauliana. También jugaron: Morer, Solorzano, Martínez y Hernando.

EFB Calatayud: Carrascón, Pop, Monge, Ballano, Arévalo, Rodríguez, Roberto, Lucindo, Romero, Bueno y Galindo. También jugaron: Natera, Esteras, Pedrejón, Gallego y Aldea.

Goles: 0-1, min. 12: Roberto. 0-2, min. 14: Bueno. 0-3, min. 18: Rodríguez. 0-4, min. 25: Rodríguez. 0-5, min. 34: Bueno.

Árbitro: Lambea Mamblona. Amonestó a los locales Mario y Cámara.

Grupo 2

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 5-0 BALSAS PICARRAL

El Real Zaragoza superó con claridad al Balsas Picarral para proclamarse campeón de liga del grupo 2 de Alevín Preferente. El cuadro blanquillo necesitaba un único punto para ser campeón de manera matemática a falta de 4 jornadas todavía para que finalice la competición.

El partido estuvo disputado, el Balsas Picarral plantó cara a su rival especialmente en la primera parte, pero la superioridad física y técnica del conjunto local se acabó imponiendo. Con un Real Zaragoza con más posesión que su rival, comenzaron los acercamientos a la portería defendida por Iván, guardameta visitante, y Nuño acertó en el 17’. Iannis puso el segundo en la última jugada antes del descanso y en la segunda, Iván, Casorrán y Aritz acertaron para firmar la victoria, los tres puntos y el campeonato para los blanquillos.

El Real Zaragoza no solamente ha ganado la liga con 4 jornadas de antelación sino que lo ha hecho con una superioridad aplastante, sin fisuras, con tantas victorias como partidos han jugado y con una suma goleadora que pocas veces se ha visto en esta categoría. Los chicos dirigidos por Jorge Giménez están de enhorabuena.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Assane, Amin, Casorrán, Sisamón, Iannis, Casado, Aritz, Sancho, De la Rosa, Berdusán y Nuño. También jugaron: Adrián, Iván, Ferrer y Lucas.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Iker, Ormaz, Aguarón, Héctor, Hugo, Sika, Jaime, Cester y Juan. También jugaron: Pablo, Casas, Mariñosa, Nicolás, Adán y Víctor.

Goles: 1-0, min. 17: Nuño. 2-0, min. 29: Iannis. 3-0, min. 34: Iván. 4-0, min. 50: Casorrán. 5-0, min. 57: Aritz.

Árbitro: Stefan Morar.

EL OLIVAR 0-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Olivar: Sánchez, Salvatierra, Pelegrín, Velilla, Pescador, Platard, Segura, Moreno, Lemaitre, Navarro y Blanco. También jugaron: Ripol, Chillón, Cabello, Elvira, De Mira, Esteban y Pardillos.

Actur Pablo Iglesias: Nse, Jiménez, Carillo, Peña, Garrido, Marquina, López, Bahamonde, Estrada, Piñeiro y Mateo. También jugaron: Pérez, Subías, Hatim, Girma y Nguele.

Árbitro: Balongo Arroyo. Amonestó a Moreno y Estrada.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-0 EL SALVADOR

Racing Club Zaragoza: Borja, Casas, Romanos, Vives, Valverde, Cazaña, Molinero, Segura, Marín, Sanz y Castillo. También jugaron: Mateos, Paul y González.

El Salvador: Perches, Contreras, Nuño, Gómez, Ara, Nicolás, Gutiez, Lafuente, Marina Figueras y López. También jugaron: Casals, Lahoz, Gracia, Martínez y Ramiro.

Goles: 1-0, min. 59: Cazaña.

Árbitro: Sebastián Alamán.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 7-0 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Santo Domingo Juventud: Junza, Pertiñez, Abán, Alonso, Dual, Insa, Gil, Olteanu, Iker, Pina y Vicuña. También jugaron: Benito, Martínez, Rouibet, Gimeno y Slimani.

Unión la Jota Vadorrey: Oliver, Sáenz, Lorenz, Raúl, Gabarre, Argente, Martínez, Segura, Lomba, Espes y Cirez. También jugaron: Perna, Iván, Izan y Giménez.

Goles: 1-0, min. 11: Pertiñez. 2-0, min. 13: Vicuña. 3-0, min. 20: Gil. 4-0, min. 36: Iker. 5-0, min. 42: Benito. 6-0, min. 46: Vicuña. 7-0, min. 58 Gil.

Árbitro: Escolano Puertas.

VALDEFIERRO 0-7 ALCAÑIZ

Valdefierro: Kevin, Lorente, Unax, Edu, Muñoz, Peña, Monteagudo, Navarro, Aarón, García y Pardos. También jugaron: Sebastián, Mainar, Gamri y Domínguez.

Alcañiz: Molías, Clemente, Leo, Utiu, Mario, Julián, De La Fuente, Alonso, González, Gerona y Darío. También jugaron: Bono, Cebrián, Cascales, Albajez, Latorre, Pinca y Gil.

Goles: 0-1, min. 4: Alonso. 0-2, min. 17: Cascales. 0-3, min. 31: Alonso. 0-4, min. 34: Alonso. 0-5, min. 37: Sebastián, en propia meta. 0-6, min. 43: Julián. 0-7, min. 54: Albajez.

Árbitro: Hidalgo Sandino.