El Monzón supera con claridad a un combativo Ejea

El Montecarlo no aprovechó del todo el empate del sábado del Racing Club Zaragoza, aunque la ventaja rojilla sigue siendo bastante amplia, de once puntos sobre los albicelestes. Un gol de Traoré a cuatro minutos de la finalización, provocó el tropiezo del Racing en Vadorrey, mientras que el líder no pudo pasar con idéntico marcador el domingo en el José Luis Violeta ante el Santo Domingo Juventud. Se acerca a cuatro puntos de la segunda posición el Amistad, que vapuleó sin problemas a La Almunia. Se quedó sin el concurso de su portero por expulsión el Oliver en Utrillas, pero eso no fue obstáculo para acabar imponiéndose en inferioridad. Buscaba una luz de esperanza para la salvación el Atlético Teruel, que se medía al equipo que la marca, el Atlético Calatayud. Lo tuvieron cerca los rojiblancos, pero un postrero tanto de Carlos Pablo los dejó fríos y a los bilbilitanos un poco más cerca de continuar en la categoría.

Con el Real Zaragoza descansando esta semana, el Ebro consolidó la segunda plaza en un marcador final que acabó siendo cómodo, pero en el que vieron como el Olivar se adelantaba, para acabar sucumbiendo con claridad. También sumó de tres el tercer clasificado, el Balsas Picarral en el Gregorio Usabel, con un doblete de Radu para sentenciar a un Stadium en mala racha, que solo ha sumado cuatro de los últimos 21 puntos. Paso al frente hacia la salvación de Escalerillas y Monzón Fútbol Base, además con contundencia, endosando cuatro y cinco goles al Jacetano y a la Escuela de Ejea. Binéfar y San José dejaron su cita para dentro de siete días, ya que el próximo fin de semana la categoría se tomará un respiro en una fecha que se dejó libre por si se disputaba el Campeonato de España de la categoría, que de momento no lo hará, pero no se cambiarán los planes iniciales y los equipos tendrán en su práctica totalidad un parón que seguro agradecerán.

Grupo 1

Partido de la jornada: AMISTAD 7-1 LA ALMUNIA

El Amistad superó con claridad a La Almunia en un partido con una primera parte muy igualada que se rompió al final y una segunda parte más desequilibrada en la que ambos equipos se dejaron llevar debido al resultado en el marcador.

El Amistad comenzó dominando y pronto llegaron las ocasiones. Claudio y Mariblanca, que ambos acabaron el partido con un doblete, acertaron en dos jugadas casi seguidas para poner el partido muy de cara para su equipo casi desde el inicio. Con el paso de los minutos, La Almunia fue dando pasos hacia adelante y encontró el premio merecido del gol en el 28’, que le metía de lleno en el partido. Tras recortar distancias, el conjunto visitante igualó fuerzas y el partido entró en una fase de alternancia en los mandos hasta que llegó el minuto clave del partido. Raúl y de nuevo Claudio acertaron para poner tierra de por medio en dos jugadas seguidas en el minuto 40’, dejando muy tocado a su rival. Se terminó el partido con esos dos goles y ambos equipos se dejaron llevar aunque las ocasiones locales se sucedían y el acierto de Thomas, Mariblanca y Samakou llevaron el partido hasta el abultado marcador final.

Ficha técnica:

Amistad: Bernal, Mariblanca, Marco, Vijuesca, Hernández, Raúl (Iván, 57), Juan, Samakou, 57), Thomas, Julio, Esteban (Iker, 52) y Claudio.

La Almunia: García, Torres (Moumen, 61), Esteban, Nonay, Julio, Loren, Mario, Lorente, Bachrioui (Darío, 50), Sierra (Hernán, 50) y Elías (Aisa, 61).

Goles: 1-0, min. 7: Claudio. 2-0, min. 9: Mariblanca. 2-1, min. 28: Lorente. 3-1, min 40: Raúl. 4-1, min. 40: Claudio. 5-1, min. 49: Thomas. 6-1, min. 67: Mariblanca. 7-1, min. 79: Samakou.

Árbitro: Gómez Montañés. Amonestó al local Juan.

ALCAÑIZ 0-3 ACTUR PABLO IGLESIAS

Alcañiz: Jorge, Julen, Miguel, Marcos (Lecina, 51), Cebrián, Moliner, David Pal (Bielsa, 57), Yassine, Leandro, Nacho (Alonso, 57) y Samuel.

Actur Pablo Iglesias: Mario, Juan, Iván, Alan, Lanaspa, Diego Pablo (Iker, 66), Eduardo (Lanzarote, 70), Lucas, Ejarque (Houssam, 58), Simón y Díaz.

Goles: 0-1, min. 9: Iván. 0-2, min. 20: Lanaspa. 0-3, min. 45: Lucas.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a los visitantes Ejarque y Juan.

UTRILLAS 1-3 OLIVER

Utrillas: Diego, Javier, Raúl, Román (Morales, 67), Óscar, Alejandro (Oussama, 79), Héctor, Julián, Ferrer, Gadea (Asenjo, 48) y Eloy.

Oliver: Asier, Cavero, Aimar, Albesa (Izan, 60), Hugo (César, 41), Ángel (Llorente, 41), Mateo (Sopena, 60), Javier, Paul (Betore, 67), Lasmarías (Diego, 32) y Rodrigo (Vivas, 67).

Goles: 0-1, min. 16: Javier. 1-1, min. 52: Óscar. 1-2, min. 59: Llorente. 1-3, min. 79: Sopena.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a Eloy, Óscar, Ferrer, Héctor; a Izan, Sopena y Javier. Expulsó por roja directa al visitante Asier (32’).

MONTECARLO 1-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Montecarlo: Iker, Ingalaturre, Nicolás, Daniel, Palacio, Labordeta, Sanjuán, Cubillo (Hugo Sanz, 64), Jaime (Arturo, 57), Santarromana y Abenia (David, 57).

Santo Domingo Juventud: Álvaro, Ruesca (Marcos, 67), Bernad, Morón, Diego, Mustienes, Navaridas (Eduardo, 61), Izan, Iván Palos, Lucas y Yago.

Goles: 1-0, min. 49: Santarromana. 1-1, min. 53: Iván Palos.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a los visitantes Diego, Iván Palos y Yago.

ATLÉTICO TERUEL 1-1 EFB CALATAYUD

Atlético Teruel: Guillermo, David, Samuel (Figols, 58), Mateo (Rubén, 78), Jiménez, Iñaki (Darius, 72), Perruca, Reinaldo, Gonzalo (Soriano, 58), Yeray y Alejandro.

EFB Calatayud: Víctor, Taus, Ismael (Cuenca, 76), López, Carlos Pablo, Caro, Anadón, Adelin (Cócera, 68), Gael, Eloy (Manuel Pablo, 68) y Torres (Aldea, 56).

Goles: 1-0, min. 18: Samuel. 1-1, min. 80: Carlos Pablo.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Reinaldo y Jiménez y al visitante Ismael.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 1-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Unión la Jota Vadorrey: Aliaga, Román, Diego Rodríguez, Darío, Lázaro (Traoré, 48), Aarón, Marquina (Melero, 79), Hugo (Lucas, 58), Isaac (Belenguer, 67), Lafuente (Pérez, 67) y Romanos.

Racing Club Zaragoza: Arellano,Julio (Joel, 65), Camín, Villagrasa, Bruno, Vilella, Mocanu, Sistal (Castro, 65), Salmerón (Serrano, 53), Ferrero (Lozano, 48) y Gael (Víctor, 53).

Goles: 0-1, min. 43: Gael. 1-1, min. 76: Traoré.

Árbitro: Pereda Murillo. Amonestó a Aarón, Marquina; a Bruno, Salmerón y Villagrasa.

Grupo 2

Partido de la jornada: MONZÓN FB 5-0 EFB EJEA

El Monzón superó con claridad al Ejea en un partido muy igualado con un marcador abultado para lo que se vio sobre el césped, ya que el Ejea compitió muy bien durante todo el partido pero el acierto de cara a portería del cuadro local fue decisivo.

El partido comenzó con dominio local y más posesión de balón para el Monzón, mientras que el Ejea estaba replegado en campo propio buscando sus opciones a la contra y a balón parado. Guarne acertó en el 16’ para poner por delante a su equipo. Tras unos minutos de igualdad en los que el Ejea dio un paso hacia adelante, en apenas 2 minutos el Monzón dejó el partido visto para sentencia con dos tantos del propio Guarne y de Raúl en dos zarpazos locales que dejaron muy tocado al Ejea. Tras el descanso, continuó la misma tónica con un Ejea valiente que de nuevo en 2 minutos encajó dos goles, obra de Adriel y de Raúl, que firmaba su doblete, para cortar las pocas esperanzas de puntuar del cuadro ejeano. De ahí al final del partido, ambos equipos bajaron la intensidad y el conjunto local introdujo jugadores de refresco que les permitió mantener la ventaja en el marcador hasta el minuto final.

Ficha técnica:

Monzón FB: Gabriel, Carlos (Fion, 60), Jorge, Escobar (Héctor, 69), Floría, Iker (Sillero, 53), Adriel, Moead, Guarne (Joaquín, 60), Ayoub y Raúl (Víctor, 53).

EFB Ejea: Abel, Enrique (Borja, 44), Adames, Cortés, Pascual, Castro (José Luis, 41), Laborda (Sanjuán, 41), Andrés (López, 48), Óscar (Fumanal, 41), Teodor (Doumbia, 48) y Daniel.

Goles: 1-0, min. 16: Guarne. 2-0, min. 32: Guarne. 3-0, min. 34: Raúl. 4-0, min. 48: Adriel. 5-0, min. 49: Raúl.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a los visitantes Daniel, Sanjuán y Borja.

STADIUM CASABLANCA 0-2 BALSAS PICARRAL

Stadium Casablanca: Blanquez, Ferrando, Terreu, Lázaro, Aliaga, Lorien (Morán, 66), Cisneros, Juan (Rodrigo, 53), Serrano (Cascán, 70), Berges (Vidal, 53) y Teresa (García, 66).

Balsas Picarral: Portero, Saez, Royo, Casorrán, Pérez, Del Río (Ventura, 74), Radu, Asín (Colás, 67), Ismael (Matito, 53), Gutiérrez y Yeray (Courage, 60).

Goles: 0-1, min. 17: Radu. 0-2, min. 68: Radu.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Ferrando; a Ismael.

EBRO 5-1 EL OLIVAR

Ebro: Asier, Battiato (Castro, 47) , De Lope (Rubio, 61), Baquero, Del Río (Adel, 61), Cavero (Tomás, 47), Goriz, Saganta, Martín (Sanz, 57), Adrián y Gabriel (Clavería, 57).

El Olivar: Mayoral, Dumitrescu, Hellín, Martínez (Duato, 59), Bermejo, Uldemolins (Katsicas, 59), Paniego (Fredes, 55), Alejandre, Guillermo, Gonzalo y Castillo.

Goles: 0-1, min. 25: Martínez. 1-1, min. 34 Gabriel. 2-1, min. 36: Adrián. 3-1, min. 50: Adrián, de penalti. 4-1, min. 55: Saganta.5-1, min. 71: Clavería.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó al visitante Paniego.

ESCALERILLAS 4-0 JACETANO

Escalerillas: Gabardos, Martínez, Raúl (Kyei, 49), Abdellah (Haroun, 62), López (Sebastián, 71), Bangally (Agho, 62), Sierra (Diego, 49), Abderrazaq, Youseff (Abulay, 49), Mico y Eyotor.

Jacetano: Franco, Ríos, Saúl, Santos (Darío, 41), Chamorro, Hierro (Oliver, 52), Aarón (Fandiño, 41), Antón (Carrillo, 52), Urbano, Cerdán (Guillén, 41) y Nicolás (Ospina, 41).

Goles: 1-0, min. 10: Youssef. 2-0, min. 38: Bangally. 3-0, min. 43: Bangally. 4-0, min. 78: Mico.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Abullay, Mico; a Antón, Chamorro, Ríos, Oliver.

FB BINÉFAR - SAN JOSÉ (Se jugará el 19 de febrero)